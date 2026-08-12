ৰাহুল সদনত দেখা দিবনে ? সংসদত NEET বিতৰ্কত অংশ ল’বলৈ কংগ্ৰেছ নেতাক প্ৰত্যাহ্বান বিজেপিৰ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে কয় যে বিৰোধীয়ে সংসদত নিৰন্তৰ বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকৰ ‘অৰাজকতাবাদী মানসিকতা’ উদঙাই দিছে ।
By PTI
Published : August 12, 2026 at 7:42 PM IST
নতুন দিল্লী: নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক বিৰোধীৰ পৰামৰ্শ ল’বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে বুধবাৰে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক লৈ সংসদত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
বীৰলালৈ লিখা এখন পত্ৰত শ্বাহে গণতন্ত্ৰত আলোচনাই সমাধানৰ একমাত্ৰ উপায় বুলি উল্লেখ কৰি সদনত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু বুলি দৃঢ়তাৰে কয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শ্বাহে কয় যে বিতৰ্কত অংশ ল’ব বিচাৰে নে সংসদত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে সেয়া এতিয়া বিৰোধীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
गैरजिम्मेदार कांग्रेस ने न केवल देश की जनता को गुमराह किया है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन किया है।— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 12, 2026
संसद लोकतंत्र का वह पवित्र मंदिर है जहाँ जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा से देश की दिशा तय होती है, लेकिन इस बार के मानसून सत्र में गैरजिम्मेदार कांग्रेस ने चर्चा से भाग…
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে কয় যে বিৰোধীয়ে সংসদত নিৰন্তৰ বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকৰ ‘অৰাজকতাবাদী মানসিকতা’ উদঙাই দিছে ।
এক্সত এটা পোষ্টত নবীনে কয়, ‘‘মোদী চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো বিৰোধীয়ে আলোচনাৰ পৰা পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সংসদৰ কামত বাধা দিয়ে । জনসাধাৰণে চাই আছে আৰু এতিয়া জানে যে প্ৰকৃততে কোন আলোচনাৰ পৰা পলাই আছে ।’’
ৰাহুল গান্ধী এতিয়া সদনত বিতৰ্কৰ বাবে উপস্থিত থাকিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে । এক্সত এটা পোষ্টত গোৱেলে কয়, ‘‘এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনত দেখা দিবনে ? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ পত্ৰ লিখি NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ছাত্ৰ আন্দোলন সন্দৰ্ভত সদনত আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এতিয়া ৰাহুল গান্ধী নিজৰ মিছা আৰু প্ৰতাৰণাৰ জালত আবদ্ধ হৈ পৰিছে । তেওঁ আলোচনাৰ দাবী কৰিছিল; চৰকাৰে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু । এতিয়া, তেওঁ বিতৰ্কৰ পৰা পলাবও নোৱাৰে, অংশ নোলোৱাকৈও তাত বহি থাকিব নোৱাৰে । সদনে অপেক্ষা কৰি আছে ।"
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ চুঘে গোৱেলৰ মন্তব্যৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায় কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে আলোচনাৰ দাবী জনাইছিল আৰু চৰকাৰ ইয়াৰ বাবে সাজু । বিজেপিৰ সাংসদ সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে শ্বাহৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি সদনৰ নিয়ম অনুসৰি আলোচনাৰ বাবে জাননী দিব লাগে ।
সংসদ ভৱনৰ চৌহদত সাংবাদিকৰ আগত ত্ৰিবেদীয়ে কয়, ‘‘আপোনাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বচাবলৈ শেষ সুযোগ আছে । সদনত কোনো আলোচনাৰ পৰা পলাই নাযাব । সদনলৈ আহক আৰু নিয়ম অনুসৰি আলোচনাৰ বাবে সাজু থাকক । গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক, তেওঁৰ উত্তৰ শুনক আৰু যি ক'ব লাগে কওক ।’’
বিজেপিৰ সাংসদ তেজস্বী সূৰ্যই ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছক ‘অৱস্থাবাদৰ ৰাজনীতি’ আৰু ‘বিশৃংখলতাৰ ৰাজনীতি’ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে গৃহমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চৰকাৰখন পূৰ্ণাংগ বিতৰ্কৰ বাবে আৰু বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু ।
সংসদ ভৱনৰ চৌহদত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত সূৰ্যই অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰৰ আশ্বাসৰ পিছতো বিৰোধীয়ে বাৰে বাৰে সদনৰ কাম-কাজ ব্যাহত কৰি কৰদাতাৰ ধন অপচয় কৰি আছে ।
লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ‘ব্যক্তিগত’ আৰু ‘অসংসদীয়’ আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি লোকসভাৰ বিৰোধী নেতাজনক ‘অৰাজকতাৰ ৰাজনীতিৰ অনুশীলনকাৰী’ বুলি অভিহিত কৰি সংসদীয় পদ্ধতি আৰু নিয়মৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি দাবী কৰে ।
লগতে পঢ়ক: নিবনুৱাৰ বাবে প্ৰশান্তিৰ বতৰা আনিছে প্ৰশান্ত কিশোৰে