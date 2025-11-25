ETV Bharat / bharat

স্বাভাৱিক অৱস্থাক প্ৰভাৱিত কৰিব: ছাংহাই বিমানবন্দৰত অৰুণাচলী মহিলাক আটক কৰাৰ পিছত চীনলৈ ভাৰতৰ কঠোৰ বাৰ্তা

দুয়োপক্ষই স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰি থকাৰ সময়ত চীনা পক্ষৰ এনে কাৰ্যই প্ৰক্ৰিয়াটোত অপ্ৰয়োজনীয় বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

WOMAN HARASSED AT SHANGHAI AIRPORT
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰেমা ৱাংজম থংডক (Screengrab from ANI Video)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 12:37 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰেমা ৱাংজম থংডক নামৰ এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকক বিমানবন্দৰত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত ভাৰতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ । সোমবাৰে ছাংহাই পুডং বিমানবন্দৰত ইমিগ্ৰেচন বিষয়াসকলে প্ৰায় ১৮ ঘণ্টা ধৰি তেওঁক আটক কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এটা ভিডিঅ’ প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ভাৰতে চীনক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ খবৰ আহিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ (এম ই এ) সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি এ এন আয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, "যিদিনা এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেইদিনা বেইজিং আৰু দিল্লীস্থিত চীনা পক্ষক এক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় । ছাংহাইত থকা আমাৰ কনছুলেটেও এই বিষয়টো স্থানীয়ভাৱে গ্ৰহণ কৰে আৰু আবদ্ধ যাত্ৰীগৰাকীক সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়ায় ।"

সূত্ৰটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যাত্ৰীগৰাকীক এক 'হাস্যকৰ কাৰণত' আটক কৰা হৈছে । লগতে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশ নিৰ্বিবাদে ভাৰতীয় ভূখণ্ড আৰু ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ হাতত আন সকলো নাগৰিকৰ দৰেই বৈধ ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট আছে ।

ইয়াৰ উপৰি চীনা কৰ্তৃপক্ষৰ এই কাৰ্য অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ সৈতে জড়িত চিকাগো আৰু মণ্ট্ৰিয়েল চুক্তিৰ উলংঘন বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এই কাণ্ডই দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শেহতীয়াকৈ যি উন্নতি হৈছে সেইটোও যেন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । সূত্ৰটোৱে লগতে কয়, “যিসময়ত দুয়োপক্ষই স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰি আছে, সেই সময়ত চীনা পক্ষৰ এনে কাৰ্যই প্ৰক্ৰিয়াটোত অপ্ৰয়োজনীয় বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব ।”

মই এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক

উল্লেখ্য যে এই হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগৰ পিছত অৰুণাচলত জন্মগ্ৰহণ কৰা তথা ব্ৰিটেইনৰ বাসিন্দা প্ৰেমা ৱাংজম থংডকে কেনেকৈ চীনৰ ইমিগ্ৰেচন বিষয়াসকলে তেওঁৰ ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট 'অবৈধ' বুলি ঘোষণা কৰি প্ৰায় ১৮ ঘণ্টা ধৰি ছাংহাইত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ জাপান ভ্ৰমণত বিলম্ব ঘটিছিল সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ।

থংডকে কয়, "...যেতিয়া মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো আৰু ইছ্যুটো কি বুলি সুধিছিলো, তেতিয়া তেওঁলোকে 'অৰুণাচল ভাৰতৰ অংশ নহয়' বুলি কৈছিল আৰু ঠাট্টা-মস্কৰা আৰু হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । লগতে 'আপুনি চীনৰ পাছপ'ৰ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে, আপুনি চীনা, আপুনি ভাৰতীয় নহয়...' আদি কথা ক'বলৈ ধৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই প্ৰায় ১৪ বছৰ ধৰি ব্ৰিটেইনত বাস কৰি থকা এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু মই ছাংহাইৰ ট্ৰেনজিটৰ জৰিয়তে লণ্ডনৰ পৰা জাপানলৈ গৈ আছিলো... চীনৰ ইমিগ্ৰেচনৰ এজন বিষয়াই ওচৰলৈ আহি মোক শাৰীৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে ।"

"মই তেওঁক কি হৈছে সোধাত তেওঁ লগতে কয়, 'অৰুণাচল- ভাৰতৰ নহয়, চীনৰ, আপোনাৰ ভিছা গ্ৰহণযোগ্য নহয় । আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট অবৈধ'... মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰি ইছ্যুটো কি বুলি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে 'অৰুণাচল ভাৰতৰ অংশ নহয়' বুলি কৈ ঠাট্টা-মস্কৰা কৰে আৰু হাঁহিবলৈ ধৰে । লগতে 'আপুনি চীনৰ পাছপ'ৰ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে, আপুনি চীনা, আপুনি ভাৰতীয় নহয়' আদি কথা ক'বলৈ ধৰে ..." তেওঁ কয় ।

বিগত সময়ছোৱাত ছাংহাইৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰোতে কোনো সমস্যা হোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বহুত দিনৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ... চাইনা ইষ্টাৰ্ণৰ এয়াৰলাইন ষ্টাফ আৰু আন প্ৰায় দুগৰাকী ইমিগ্ৰেচন বিষয়াই নিজৰ ভাষাত কথা পাতি আছিল আৰু কিবা কৈ মোৰ ফালে আঙুলিয়াই দিছিল লগতে অৰুণাচল বুলি কৈছিল । আৰু হাঁহি হাঁহি ভাৰত নহয়, চীন বুলি কৈছিল ।"

তেওঁ কয়, "সেইটো আছিল ইমিগ্ৰেচন ষ্টাফৰ লগতে এয়াৰলাইন ষ্টাফৰ পৰাও অতি অপমানজনক, প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বলগীয়া আচৰণ... মই ছাংহাই আৰু বেইজিঙৰ ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ ফোন কৰোঁ । এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় বিষয়াসকল বিমানবন্দৰলৈ আহি মোক কিছু খাদ্য আনি তেওঁলোকৰ সৈতে সমস্যাবোৰৰ কথা পাতি মোক দেশখনৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰে । এক অতি দীঘলীয়া অধ্যায়, ১৮ ঘণ্টা । কিন্তু মই তাৰ পৰা ওলাই আহি আনন্দিত..."

আনহাতে, এই সমগ্ৰ অধ্যায়টোৰ পিছত তেওঁ কয় যে তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় (পি এম অ’), অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বৈদেশিক সচিবলৈ ইমেইল লিখি কয় যে এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত এনে কাণ্ড হ’ব নালাগে । "ইমান ঘণ্টা ধৰি হাৰাশাস্তি হোৱাৰ বাবেই মই ভাবোঁ যে ই হয়তো চীন চৰকাৰে ভাৰতৰ নাগৰিকক বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাগৰিকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক কৌশল হ'ব পাৰে... মই ভাৰতীয় দূতাবাসৰ দলটোৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ, যিয়ে অৱশেষত নিশা ১০.৩০ বজামানত মোক তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সহায় কৰে ।" তেওঁ কয় ।

মহিলাগৰাকীয়ে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, "আমি ভাৰতৰ অংশ... আমি 'শুদ্ধ হিন্দী' কওঁ, চীনা ভাষাৰ চিটোও বুজি নাপাওঁ, আমি সকলোৱে ভাৰতীয়..."

ইফালে চীনা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে থংডকে । তেওঁ কয়, "মই ইয়াৰ জৰিয়তে এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ যাতে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ বাসিন্দাসকলে তেওঁলোকক ভাৰতীয় নহয় বুলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, বৰং আপোনালোকে গৌৰৱেৰে কওক যে আমি ভাৰতীয় নাগৰিক ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰত চৰকাৰে এই কথা চীনা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কূটনৈতিক পৰ্যায়ত উত্থাপন কৰাটো মই বিচাৰিম । এইটো কোনো সাধাৰণ নাগৰিকে সমাধান কৰিব পৰা কথা নহয় । মই মাত্ৰ ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনে বিষয়ত চীনা কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নিশ্চিত হওক, বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান
লগতে পঢ়ক :মণিপুৰত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বায়’মেট্ৰিক চিনাক্তকৰণৰ লেহেমীয়া গতি; প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

INDIA CHINA TIES
INDIAN RESIDENT DETAINED IN CHINA
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
WOMAN HARASSED AT SHANGHAI AIRPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.