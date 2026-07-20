চৰকাৰে তিনিটা চৰ্ত মানিলে অনশন ভংগ কৰিব সোণম ৱাংচুকে
এখন হাতে লিখা পত্ৰত ৱাংচুকে কয় যে তেওঁৰ প্ৰথম চৰ্ত হ’ল শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংঘটিত ব্যৰ্থতাৰ বাবে চৰকাৰে জবাবদিহিতা ল’ব লাগে ।
Published : July 20, 2026 at 11:30 AM IST
নতুন দিল্লী: সোণম ৱাংচুকে অনশন ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছে । পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকীয়ে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰস্তাৱিত "চলো সংসাদ" পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে অনশন ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক তিনিটা চৰ্ত আৰোপ কৰে ।
দিল্লীৰ ছফৰজং হাস্পতালত তেওঁক “অবৈধভাৱে আটক” কৰি ৰখা বুলি উল্লেখ কৰিছে । এই বিষয়টোক লৈ সামাজিক মাধ্য়ম ‘এক্স’ত শ্বেয়াৰ কৰা এখন হাতে লিখা পত্ৰত ৱাংচুকে কয় যে তেওঁৰ প্ৰথম চৰ্ত হ’ল শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংঘটিত ব্যৰ্থতাৰ বাবে চৰকাৰে জবাবদিহিতা ল’ব লাগে । তেওঁ বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বাবে চৰকাৰক জবাবদিহিতা ল’বলৈ আহ্বান জনায় ।
WHEN WILL I END THE FAST….!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T
ৱাংচুকৰ দ্বিতীয়টো চৰ্ত হ’ল- ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তেওঁক আশ্বাস দিব লাগিব যে চলিত সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰা হ’ব । ৱাংচুকে দ্বিতীয়টো চৰ্ত আৰোপ কৰি কয়, "চিজেপিৰ নেতৃত্ব আৰু মই সংসদৰ দুৱাৰমুখত উপস্থিত হ'লে সাংসদ আৰু বিভিন্ন দলৰ নেতাই আমাক আশ্বাস দিব লাগিব যে তেওঁলোকে এই সংসদতেই বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিব ।"
তৃতীয়টো চৰ্তত ৱাংচুকে কয় যে যদিহে তেওঁৰ স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য কাৰকে তেওঁক আজি অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া "চলো সংসদ"ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তেওঁক চিকিৎসালয়খনত লগ কৰিব লাগিব আৰু বাকী দুটা চৰ্তৰ আশ্বাস দিব লাগিব ।
চিকিৎসালয়খনৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বে দিয়া এটা বাৰ্তাত ৱাংচুকে ইয়াক “ভাৰতৰ দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন” বুলি অভিহিত কৰি “অন্যায়ৰ পৰা মুক্তি” আৰু “ভয়ৰ পৰা মুক্তি”ৰ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ সমৰ্থকসকলক এই অভিযান সফল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ৱাংচুকৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে 'এক্স'ত শ্বেয়াৰ কৰা পত্ৰখনত লিখা আছে, "সংসদলৈ আগবাঢ়ক । অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক বৃহৎ সফল কৰক ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে ঘোষণা কৰে যে যদিহে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তেওঁক ছফদৰজং হাস্পতালত সাক্ষাৎ কৰি শিক্ষাৰ জবাবদিহিতাৰ বিষয়টো সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে তেন্তে ৱাংচুকে অনশন স্থগিত ৰাখিব ।
উল্লেখ্য় যে শনিবাৰে স্বাস্থ্য়ৰ অৱনতি ঘটাত ৱাংচুকক ছফদৰজং হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ৱাংচুকক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে । ভিএমএমচি আৰু ছফদৰজং হাস্পতাল আৰু নতুন দিল্লীৰ এইমছৰ চিকিৎসকৰ দলে কয়, “যিকোনো সম্ভাব্য জটিলতা তৎকালীনভাৱে ধৰা পেলাবলৈ আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ স্থায়ী চিকিৎসা আৰু ২৪ ঘণ্টাই ক্লিনিকেল নিৰীক্ষণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে ।”
লগতে পঢ়ক:ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা নহয় সোণম ৱাংচুকক; পত্নীৰ আবেদন খাৰিজ আদালতৰ
নীটত সংঘটিত অনিয়ম প্ৰতিৰোধৰ বাবে জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ ফাইমাৰ