ETV Bharat / bharat

মোৰ স্বামীক হত্যা কৰা হত্যাকাৰীকেইটাকো এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰক; এগৰাকী পত্নীৰ বিননি...

কোনে হত্যা কৰিলে চন্দ্ৰনাথ ৰথক?কাৰ-কি-শত্ৰুতা আছিল চন্দ্ৰনাথৰ লগত?প্ৰশ্ন বহুত,কিন্তু বৰ্তমান উত্তৰ নাই কাৰো হাতত ৷ ন্যায় আশাত বন্দী চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ পত্নী ইন্দ্ৰাণী ৰথ...

wife of Chandranath Rath has demanded an encounter for her husband's killers
চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলীয়াই হত্যা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মধ্যমগ্ৰাম (পশ্চিমবংগ) : ‘‘মোৰ স্বামীৰ হত্যাকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰক ৷ তেওঁৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই ৷ এই কণমানি সন্তানটোক লৈ মই কি কৰিম ৷ মোৰ ন্যায় দিয়ক ৷’’ এয়া এগৰাকী পত্নীৰ বিননি ৷

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, বুধবাৰে নিশা পশ্চিমবংগৰ নন্দিগ্ৰাম আৰু ভৱনীপুৰৰ বিধায়ক শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় ৷ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় দুশ মিটাৰ আঁতৰতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাই জোকাৰি গৈ বংগ তথা সমগ্ৰ দেশ ৷

স্বামীৰ অনাকাংশিত মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে দিক-বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ পত্নী ইন্দ্ৰাণী ৰথে ৷ বুধবাৰে নিশা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাৰ ওচৰত ইন্দ্ৰাণীয়ে মৃত চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাকাৰীৰ এনকাউণ্টাৰৰ দাবী জনাইছে । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷

ইন্দ্ৰাণীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক কয়, ‘‘মই জানিব বিচাৰো যে মোৰ স্বামীক কোনে হত্যা কৰিলে । মই এইটো জানো যে কেতিয়াও আৰু মোৰ স্বামীক ঘূৰাই নাপাওঁ । কিন্তু মই বিচাৰো মোৰ স্বামীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাসকলে শাস্তি পাওক, এনকাউণ্টাৰ কৰক তেওঁলোকক ৷’’

চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মাতৃয়েও এই ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ ক’বলৈ ভাষা নাই ৷ মোৰ ল’ৰাটোক ন্যায় দিয়ক ৷ মই এগৰাকী মাতৃ, সেয়ে দোষীক ফাঁচী দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক ৷’’

ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাই কয়, ‘‘উক্ত ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এখন চাৰিচকীয়া বাহন লৈ আহিছিল ৷ ইতিমধ্যে বাহনখন জব্দ কৰা হৈছে । অঞ্চলটোৰ সকলো চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । আমি দুষ্কৃতিকাৰীক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰিম ৷ নিশ্চিতভাৱে অপৰাধীক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ৷’’

বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হৈছে ৷ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিয়া হ’ব ৷

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাৰ পাছতে পশ্চিমবংগৰ পৰিস্থিতি কিছু বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে ৷ ৰাজনৈতিক মহলটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কোনো কোনোৱে এই ঘটনাত কোনো ৰাজনৈতিক দল জড়িত থকা বুলিও দাবী কৰিছে ৷

নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ এজন লোকে কয়, এই ঘটনাটো যিহেতু সীমান্তৰ ওচৰতে সংঘটিত হৈছে, যাৰ ফলত দুস্কৃতিকাৰী সীমান্ত পাৰ হৈ পলাই গুচি যাবও পাৰে ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে কৰিব সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

লগতে পঢ়ক : ৰেইকীৰ অনুশীলন কৰি শীতল মস্তিকৰে চন্দ্ৰনাথক হত্যা কৰা হ’ল : শুভেন্দু অধিকাৰী

লগতে পঢ়ক :‘‘হঠাৎ গাড়ীখন ৰৈছিল...এজন মানুহে বাওঁফালে গুলীয়াইছিল...’’ চন্দ্ৰনাথ হত্যাৰ বিৱৰণ দিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে

TAGGED:

শুভেন্দু অধিকাৰী
চন্দ্ৰনাথ ৰাথক গুলীয়াই হত্যা
পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী হিংসা
চন্দ্ৰনাথ ৰাথৰ পত্নী ইন্দ্ৰাণী ৰথ
SUVENDU ADHIKARI PA KILLING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.