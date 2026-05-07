মোৰ স্বামীক হত্যা কৰা হত্যাকাৰীকেইটাকো এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰক; এগৰাকী পত্নীৰ বিননি...
কোনে হত্যা কৰিলে চন্দ্ৰনাথ ৰথক?কাৰ-কি-শত্ৰুতা আছিল চন্দ্ৰনাথৰ লগত?প্ৰশ্ন বহুত,কিন্তু বৰ্তমান উত্তৰ নাই কাৰো হাতত ৷ ন্যায় আশাত বন্দী চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ পত্নী ইন্দ্ৰাণী ৰথ...
Published : May 7, 2026 at 11:19 AM IST
মধ্যমগ্ৰাম (পশ্চিমবংগ) : ‘‘মোৰ স্বামীৰ হত্যাকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰক ৷ তেওঁৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই ৷ এই কণমানি সন্তানটোক লৈ মই কি কৰিম ৷ মোৰ ন্যায় দিয়ক ৷’’ এয়া এগৰাকী পত্নীৰ বিননি ৷
ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, বুধবাৰে নিশা পশ্চিমবংগৰ নন্দিগ্ৰাম আৰু ভৱনীপুৰৰ বিধায়ক শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় ৷ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় দুশ মিটাৰ আঁতৰতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাই জোকাৰি গৈ বংগ তথা সমগ্ৰ দেশ ৷
#WATCH | North 24 Parganas | On Suvendu Adhikari's PA Chandra shot dead in Madhyamgram, West Bengal DGP Siddh Nath Gupta says, " we have started the investigation of the case. we have seized the 4-wheeler used in the crime, but it is being reported that the number plate of the car…
স্বামীৰ অনাকাংশিত মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে দিক-বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ পত্নী ইন্দ্ৰাণী ৰথে ৷ বুধবাৰে নিশা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাৰ ওচৰত ইন্দ্ৰাণীয়ে মৃত চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাকাৰীৰ এনকাউণ্টাৰৰ দাবী জনাইছে । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
ইন্দ্ৰাণীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক কয়, ‘‘মই জানিব বিচাৰো যে মোৰ স্বামীক কোনে হত্যা কৰিলে । মই এইটো জানো যে কেতিয়াও আৰু মোৰ স্বামীক ঘূৰাই নাপাওঁ । কিন্তু মই বিচাৰো মোৰ স্বামীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাসকলে শাস্তি পাওক, এনকাউণ্টাৰ কৰক তেওঁলোকক ৷’’
চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মাতৃয়েও এই ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ ক’বলৈ ভাষা নাই ৷ মোৰ ল’ৰাটোক ন্যায় দিয়ক ৷ মই এগৰাকী মাতৃ, সেয়ে দোষীক ফাঁচী দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক ৷’’
#WATCH | Chandipur, Purba Medinipur, West Bengal: Hasirani Rath, mother of BJP leader Suvendu Adhikari's PA Chandra, who was shot dead near Madhyamgram last night, says, " i want the guilty to be punished. i am a mother, i do not want them to be hanged. i want life imprisonment…
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাই কয়, ‘‘উক্ত ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এখন চাৰিচকীয়া বাহন লৈ আহিছিল ৷ ইতিমধ্যে বাহনখন জব্দ কৰা হৈছে । অঞ্চলটোৰ সকলো চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । আমি দুষ্কৃতিকাৰীক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰিম ৷ নিশ্চিতভাৱে অপৰাধীক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ৷’’
বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হৈছে ৷ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিয়া হ’ব ৷
উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাৰ পাছতে পশ্চিমবংগৰ পৰিস্থিতি কিছু বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে ৷ ৰাজনৈতিক মহলটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কোনো কোনোৱে এই ঘটনাত কোনো ৰাজনৈতিক দল জড়িত থকা বুলিও দাবী কৰিছে ৷
নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ এজন লোকে কয়, এই ঘটনাটো যিহেতু সীমান্তৰ ওচৰতে সংঘটিত হৈছে, যাৰ ফলত দুস্কৃতিকাৰী সীমান্ত পাৰ হৈ পলাই গুচি যাবও পাৰে ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে কৰিব সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷