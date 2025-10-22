ETV Bharat / bharat

কিহৰ বাবে হিমাচলবাসীয়ে দীপাৱলীৰ এমাহ পিছত পালন কৰে বুঢ়ী দীপাৱলী

কুল্লু, মাণ্ডী, চিমলা, ছিৰমৌৰ পাহাৰীয়া জিলাৰ কিছু অংশত স্থানীয় ৰাইজে শতিকা পুৰণি বুঢ়ী দীপাৱলী পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে ৷

BUDHI DIWALI
হিমাচলৰ ৰাইজে বুঢ়ী দীপাৱলী পালন কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 11:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কুল্লু: সোমবাৰে দেশত বহু ধুমধামেৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে হিমাচল প্ৰদেশৰ এক সুদূৰ কোণত থকা গাঁওবাসীয়ে পোহৰৰ এই উৎসৱৰ বাবে আৰু এমাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷

পথৰ সংযোগ নথকা কুল্লু, মাণ্ডি, চিমলা আৰু ছিৰমৌৰ পাহাৰীয়া জিলাৰ কিছুমান অঞ্চলত স্থানীয় লোকসকলে নিজৰ শতিকা পুৰণি বুঢ়ী দীপাৱলীৰ পৰম্পৰাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে, যাক "বুঢ়ী দয়াৱাড়ী" বুলিও কোৱা হয় ।

ভাৰতৰ আন আন অঞ্চলত কাতি মাহৰ অমাৱস্যাৰ দিনা দেৱালী পালন কৰাৰ বিপৰীতে বুঢ়ী দীপাৱলী মাৰ্গশিৰা মাহৰ অমাৱস্যাৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসৱ সকলোৰে পৰিচিত দীপাৱলীৰ দৰে নহয়, বুঢ়ী দীপাৱলী সামান্য পৃথক ৷ ৰঙীন বা প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰা আতচবাজীৰ সলনি মাথোঁ গাঁৱবাসীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ টৰ্চ, নিশাৰ ভাগত কৰা নৃত্য আৰু আনন্দৰে এই দীপাৱলী উদযাপন কৰে ।

স্থানীয় লোক শিৱৰাম শৰ্মাই কয়, ‘‘আমি বুঢ়ী দীপাৱলীৰ এই শতিকা পুৰণি পৰম্পৰা উৎসাহেৰে পালন কৰোঁ ৷ আমি মাজনিশা জুই জ্বলাই গাঁৱৰ চাৰিওফালে নাচি নাচি অঞ্চলটোৰ খাদ্য, ধন-সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ । ইয়াৰ পিছত আমি গাঁৱৰ মন্দিৰলৈ ৰাওনা হওঁ, য'ত লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এইবাৰ আমিও তিনিদিনীয়া মেলাৰ আয়োজন কৰিছো ।’’

আন সকলো উৎসৱৰ দৰেই এই তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানটোত স্থানীয় সুস্বাদু খাদ্য তৈয়াৰ কৰি অতিথিসকলৰ সৈতে ভগোৱা হয় ।

উৎপত্তি কাহিনী

বুঢ়ী দীপাৱলীৰ উৎপত্তিৰ লগত জড়িত বহুতো কিংবদন্তী আছে । কুল্লুৰ সাহিত্যিক সুৰত ঠাকুৰে ব্যাখ্যা কৰে, ‘‘এটা কাহিনী দানৱ বৃত্ৰাসুৰ আৰু ইন্দ্ৰৰ যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত । দেৱৰজা দধিচী ঋষিৰ হাড়ৰ পৰা নিৰ্মিত বজ্ৰপাতৰে সজ্জিত আছিল, যিয়ে একমাত্ৰ বৃত্ৰাসুৰক বধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইন্দ্ৰক দান কৰিছিল । বুঢ়ী দীপাৱলী বেয়াৰ বিৰুদ্ধে ভালৰ জয় ।’’

তেওঁ অৱশ্যে লগতে কয়, ‘‘লংকাৰ ৰজা ৰাৱণৰ বিৰুদ্ধে ভগৱান ৰামে লাভ কৰা জয় আৰু অযোধ্যালৈ উভতি অহাৰ খবৰ পলমকৈ পোৱাৰ বাবে বুঢ়ী দীপাৱলী পালন কৰা হয় ।’’

কুল্লু জিলাৰ অনি আৰু নিৰ্মণ্ড মহকুমা আৰু মাণ্ডী জিলাৰ কাৰ্ছ’গৰ গ্ৰামাঞ্চলত বুঢ়ী দীপাৱলী উদযাপন কৰা হয় । চাৱাছি অঞ্চলৰ ওপৰেৰে কাৰ্ছগ আৰু কাংগ্ৰাৰ মাজেৰে মহোগ, খানয়ল, কাণ্ডি, কৌজৌন আদি গাঁওবোৰত ভগৱান শিৱক উৎসৰ্গিত মন্দিৰ বিস্তৃত হৈ আছে, ঠিক কাৰ্ছগৰ মমলেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু দেৱ থানালী মন্দিৰৰ দৰে । ইয়াত স্থানীয় লোকে দেৱদাৰু আৰু পাইন কাঠৰ মশাল জ্বলাই ৰাতি ঢোলৰ তালত গাঁৱৰ চাৰিওফালে নাচি থাকে ।

পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি ভগৱান পৰশুৰামে কুল্লুত নিৰ্মণ্ড পাহাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যাক স্থানীয়ভাৱে কাশী বুলি কোৱা হয় । কোৱা হয় যে প্ৰভুৱে শিষ্যসকলৰ সৈতে যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে সাপৰ বেশধাৰী এজন অসুৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল । ভগৱান পৰশুৰামে যেতিয়া কুঠাৰেৰে তাক বধ কৰিলে, তেতিয়া সকাহ পোৱা স্থানীয় লোকসকলে সেই অসুৰ বধক বুঢ়ী দীপাৱলী হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ ধৰিলে । সেইটোৱেই মহাভাৰতৰ সংযোগ ।

আৰু আছে

কুল্লুৰ নিৰ্মাণ্ড গাঁৱত বাস কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰবি শৰ্মাই কয়, ‘‘বুঢ়ী দীপাৱলীৰ সময়ত ঢোলৰ সংগীতেৰে মশাল, নৃত্য আৰু গানেৰে নিশাটো উদযাপন কৰা হয় । ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু ৰজা বালিৰ কিংবদন্তীৰ কাহিনীৰ লগতে বৃত্ৰাসুৰ আৰু ইন্দ্ৰৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বিনোদন স্থানীয় ৰাইজে পৰিৱেশন কৰে । দুয়োটা দলে এটা জ্বলি থকা টৰ্চৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত নামে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তিনি-সাত দিন ধৰি অনুষ্ঠিত হোৱা মেলাসমূহত স্থানীয় উপভাষাত গোৱা গীতৰ সৈতে পৌৰাণিক পৰিবেশন মাজনিশালৈকে চলি থাকে । গাঁৱৰ মেলাত লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানীয় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় ।’’

ৰজা বালিও ?

কোৱা হয় যে ৰামায়ণ পৌৰাণিক কাহিনীৰ আগমনৰ আগতেই পাহাৰীয়া অঞ্চলত দীপাৱলী পালন কৰা হৈছিল । তাৰপিছত ইয়াক পৌৰাণিক দানৱ ৰজা বালিৰ সৈতে জড়িত কৰা হৈছিল, যিজন যিমান শক্তিশালী সিমানেই উদাৰ বুলি জনা গৈছিল । কিংবদন্তী অনুসৰি ভগৱান বিষ্ণুৱে বামণৰ ৰূপত ৰজা বালিক তেওঁৰ তিনিটা খোজৰ সমতুল্য বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁক ভূমি দিবলৈ কৈছিল ।

তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ প্ৰথম দুটা খোজেৰে সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন জুখিছিল । যেতিয়া ভগৱানে বালি ৰজাক তৃতীয় খোজ ক’ত ৰাখিব পাৰে বুলি সুধিলে, তেতিয়া অসুৰ ৰজাই তেওঁক মূৰটো আগবঢ়াই দিলে । তেতিয়াই ভগৱান বিষ্ণুৱে ৰজা বালিক পাতালত বাস কৰিবলৈ আদেশ দিলে আৰু কুল্লুৰ পৰা চিমলালৈকে বহু অঞ্চলত দীপাৱলী চিহ্নিত হ’বলৈ ধৰিলে ।

তেওঁলোকৰ বাবে দীপাৱলীত চাকি জ্বলোৱাৰ পৰম্পৰা বহু পিছত আৰম্ভ হৈছিল, ভগৱান ৰামৰ অযোধ্যালৈ ঘূৰি অহাৰ স্মৃতিত ।

লগতে পঢ়ক: মাথোঁ লাইকৰ বাবেই হেৰুৱালে জীৱন; কিশোৰৰ মৃত্যুৱে জোকাৰিলে মন-মগজু

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
BUDHI DIWALI IN HIMACHAL
DIWALI 2025
KULLU MANDI SHIMLA SIRMAUR
BUDHI DIWALI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.