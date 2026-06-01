ETV Bharat / bharat

গোলাপী চহৰৰ নীলা মৃৎশিল্পলৈ নামিছে সংকট, মন মুগ্ধ কৰা এই শিল্প এক আভাস লওঁ আহক

জয়পুৰৰ নীলা মৃৎশিল্প ৰাজস্থানৰ সাংস্কৃতিক আত্মাৰ এক অংশ, যাৰ প্ৰতিটো ৰঙত ইতিহাসে বাস কৰে, প্ৰতিটো আৰ্হিত প্ৰতিফলিত হয় পৰম্পৰা আৰু প্ৰজন্মৰ সংগ্ৰাম ।

Iranian Blue Pottery Art
জয়পুৰৰ নীলা মৃৎশিল্প (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 5:36 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ: ভাৰতৰ গোলাপী চহৰ (Pink City) বুলি জনা যায় ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ চহৰক ৷ শিল্প আৰু ঐতিহ্যৰে চহকী এই জয়পুৰ চহৰ ৷ এতিয়াও এই চহৰৰ বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পই হাত বাউল দি মাতে পৰ্যটকক ৷ ৰাজপুটসকলৰ শাসনৰ চানেকি আজিও তাত বিৰাজমান ৷ এই চহৰতে থকা এক ঐতিহাসিক শিল্প হৈছে নীলা মৃৎশিল্প ৷

কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে, জয়পুৰৰ একাংশ পৰিয়ালে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই নীলা মৃৎশিল্প এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে ৷ আধুনিক যুগত ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰত্যাহ্বান আৰু নতুন শিল্পীৰ অভাৱৰ বাবেই এনে দুৰ্যোগ নামি আহিছে ৷

Art Of Blue Pottery
পাত্ৰ নিৰ্মাণৰত এগৰাকী শিল্পী (ETV Bharat)

পাৰ্চী শিল্প নামেৰেও জনাজাত এই শিল্প মোগল যুগত সম্ৰাট আকবৰৰ শাসনকালত ইৰাণৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হৈছিল বুলি কোৱা হয় ৷ প্ৰথম ৰজা মানসিংহই এই শিল্পকলা প্ৰথমে আজমেৰলৈ আনিছিল, কিন্তু জয়পুৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত এই শিল্পই সৰ্বাধিক প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল ৷ গোলাপী চহৰৰ শিল্পপ্ৰেমী শাসক দ্বিতীয় ছাৱাই ৰাম সিঙে এই কলাৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷

নীলা মৃৎশিল্পৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী শিল্পী অনিল দোৰায়াই কয় যে দ্বিতীয় ছাৱাই ৰাম সিংহই মৃৎশিল্পী সমাজক এই শিল্পক অনুশীলন কৰিবলৈ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু উৎসাহিত কৰিছিল ৷ যিটো ক্ৰমান্বয়ে জয়পুৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ত পৰিণত হৈছিল । দোৰায়াৰ পৰিয়ালে এই শিল্পক ৯ টা প্ৰজন্ম ধৰি জীয়াই ৰাখিছে, এই শিল্পই তেওঁলোকৰ শতিকা পুৰণি উত্তৰাধিকাৰ ৰক্ষা কৰি আহিছে ৷

Art Of Blue Pottery
নীলা মৃৎশিল্প (ETV Bharat)

দোৰায়াই কয় যে দ্বিতীয় ছাৱাই ৰাম সিংহ চিলা উৰুওৱাৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহী আছিল আৰু জলমহলত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল । কোনেও চিলা উৰুৱাই তেওঁৰ চিলা কাটিব পৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ বিশেষভাৱে নিৰ্মিত মাঞ্জা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । দোৰায়াই লগতে কয় যে এবাৰ তেওঁৰ ককাদেউতাকে ৰজাৰ চিলা কাটিছিল । পিছত ৰজা সন্তুষ্ট হৈ দোৰায়াৰ পূৰ্বপুৰুষ কালুৰাম কুমাৰ আৰু ভূৰামল কুমাৰক ইৰাণলৈ পঠিয়াই নীলা মৃৎশিল্পৰ কলা শিকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ইৰাণৰ তেতিয়াৰ মহাৰাজা দ্বিতীয় ছাৱাই ৰাম সিংহৰ বন্ধু আছিল । সেয়েহে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ইৰাণত এই কলা শিকি জয়পুৰত ইয়াক পৰিচয় কৰাই দিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই এই শিল্প জয়পুৰৰ এক বিশিষ্ট হস্তশিল্পত পৰিণত হয় । দোৰায়াই উল্লেখ কৰে যে নীলা মৃৎশিল্পৰ আগমনৰ পূৰ্বেই স্থানীয় মৃৎশিল্পীসকলে বাদামী ৰং বিশিষ্ট মাটিৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছিল । ইৰাণত নীলা মৃৎশিল্পৰ বিষয়ে জানিব পাৰি তেওঁলোকে গাঢ় আৰু আকাশী নীলা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

Art Of Blue Pottery
ৰং প্ৰস্তুত কৰা ছবি (ETV Bharat)

"নীলা ৰঙৰ মৃৎশিল্পত সাধাৰণ মাটি ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । ইয়াত কোৱাৰ্টছ, কাঁচ, ফুলাৰৰ মাটি, ট্ৰেগাকেন্থ আঠা আৰু শিলৰ গুৰিকে ধৰি কেইবাটাও সামগ্ৰীৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিবোৰক মিহিকৈ পিহি গুড়ি কৰি বিভিন্ন ৰং তৈয়াৰ কৰা হয় । তাৰ পিছত ইয়াক কেইবাদিনো ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা হয়, তাৰ পিছত ই অতি লঘু হৈ পৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত সুবিধা হয় ৷” শিল্পীগৰাকীয়ে কয় ৷

নীলা মৃৎশিল্পৰ সকলো শিল্পকৰ্ম কেৱল হাতেৰে কৰা বুলিও কয় দোৰায়াই । "নীলা ৰঙৰ মৃৎশিল্পৰ পাত্ৰবোৰত প্ৰথমে বগা আৱৰণ দিয়া হয় । তাৰ পিছত, হাতেৰে বিভিন্ন ডিজাইন আৰু চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত পাত্ৰটোত জুইত গলোৱা কাঁচৰ তৰপ এটাৰে প্ৰলেপ দিয়া হয় । এই প্ৰলেপ দিয়াৰ লগে লগে এই পাত্ৰসমূহ নীলা আৰু আকাশ-নীলা ৰঙৰ হৈ পৰে ৷ এই পাত্ৰ ইমানেই শক্তিশালী যে ই শতিকাজুৰি টিকি থাকিব পাৰে । এই পাত্ৰবোৰত খোদিত বা অংকিত শিল্পকৰ্মও অক্ষত থাকে । ইয়াত ফুল, পাত, লতা, চৰাই, ৰাজস্থানী প্ৰতীক পট আৰু হাতেৰে খোদিত কৰা পৰম্পৰাগত ডিজাইনৰ বাবে বহু ৰং পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰাও আহৰণ কৰা হয় ।

Art Of Blue Pottery
বিভিন্ন ছবি অংকিত কিছুমান থাল (ETV Bharat)

তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে ৪৫খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে বহু বিশিষ্ট উদ্যোগপতিৰ সৈতে তেওঁৰ ৰামগড় ম’ৰত থকা নীলা মৃৎশিল্প কাৰখানাত বাচন-বৰ্তন কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় সেয়া চাবলৈ আহিছে । তাৰ পৰা নীলা মৃৎশিল্পৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে । দোৰায়াই কয় যে মূলতঃ বাটি, প্লেট, পাত্ৰ নীলা মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও ঘৰত ব্যৱহৃত টাইলছো বনোৱা আৰু ক্ৰয় কৰা হয় ।

তেওঁ কয় যে ২০১৬ চনৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীলা মৃৎশিল্পৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰিছে যদিও এই হস্তশিল্পৰ ওপৰত সংকটৰ ডাৱৰ এতিয়াও আছে । দোৰায়াই কয়, “যদিও সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, এই কলাক আগুৱাই নিয়া হাতবোৰ কম হৈ আহিছে ।’’

তেওঁ কয় যে বহু দেশৰ মানুহে নীলা মৃৎশিল্পৰ গুৰুত্ব বুজি পালেও জয়পুৰৰ লোকসকলে “বুজিব পৰা নাই” ৷ তেওঁ কয় যে কোনোৱে ইয়াক চীনা মাটি বুলি গণ্য কৰে, আৰু কোনোৱে ইয়াক উত্তৰ প্ৰদেশৰ খুৰ্জাৰ মৃৎশিল্প হিচাপে গণ্য কৰে ।

মাত্ৰ কেইটামান পৰিয়ালেহে এই শিল্পকলা সংৰক্ষণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি দোৰায়াই কয়, “যদি এই শিল্পক জীয়াই ৰাখিব লাগে তেন্তে চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই শিল্প শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰা উচিত । চৰকাৰে যদি আমাক সূক্ষ্ম কলাৰ ৩০ৰ পৰা ৩৫জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যোগান ধৰে তেন্তে আমি তেওঁলোকক নীলা মৃৎশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ দিম আৰু লগতে তেওঁলোকক দোকান খোলাত সহায় কৰিম ।”

এনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে থকা-খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় শিল্পীগৰাকীয়ে । "চৰকাৰে যদি এই শিল্পক উৎসাহিত কৰে তেন্তে ই আৰু ৮০ ৰ পৰা ১০০ বছৰলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে । নহ'লে ১০ ৰ পৰা ২০ বছৰত ই সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হৈ যাব ।" তেওঁ লগতে কয় ৷

Art Of Blue Pottery
জয়পুৰৰ নীলা মৃৎশিল্প (ETV Bharat)

দোৰায়াই উল্লেখ কৰে যে জয়পুৰৰ নীলা মৃৎশিল্প ৰাজস্থানৰ সাংস্কৃতিক আত্মাৰ এক অংশ য’ত ইতিহাসে প্ৰতিটো ৰঙত বাস কৰে, প্ৰতিটো ডিজাইনত পৰম্পৰা প্ৰতিফলিত হয় আৰু প্ৰজন্মৰ সংগ্ৰাম প্ৰতিটো কামতে দৃশ্যমান হয় । "যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বই এই শিল্পৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে, সেই সময়ত আমি এই বহুমূলীয়া ঐতিহ্যক ৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । এই শিল্প যদি হেৰাই যায়, তেন্তে কেৱল কিছুমান বাচন-বৰ্তন নহয়, ইতিহাসৰ এটা গৌৰৱময় অধ্যায় চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যাব ।" দোৰাইয়াই শেষত কয় ৷

লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ পেড ওমেন বুলি কাক কয় জানেনে ? কলগছৰ আঁহেৰে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰা এগৰাকী নীৰৱ যোদ্ধা

TAGGED:

নীলা মৃৎশিল্প
জয়পুৰ
গোলাপী চহৰ
পাৰ্চী শিল্প
IRANIAN BLUE POTTERY ART

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.