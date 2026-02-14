১৪ ফেব্ৰুৱাৰী... ভাৰতীয়ৰ বাবে ক’লা দিৱস; আজিও সতেজ হৈ আছে পুলৱামা আক্ৰমণৰ সেই ঘাঁ

১৪ ফেব্ৰুৱাৰী... ভাৰতীয়ৰ বাবে ক’লা দিৱস; আজিও সতেজ হৈ আছে পুলৱামা আক্ৰমণৰ সেই ঘাঁ
২০১৯চনৰ ১৪ফেব্ৰুৱাৰীত পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ৪০ জন CRPF জোৱান শ্বহীদ হয় । তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতত এই দিনটোক "ক’লা দিৱস" হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় ।
Published : February 14, 2026 at 9:36 AM IST
হায়দৰাবাদ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী... বিশ্বৰ বহু ঠাইত আজিৰ এই দিনটো ভেলেণ্টাইন ডে’ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ৷ কিন্তু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ এই দিনটোৱে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক ২০১৯ চনৰ সেই গভীৰ বিষাদৰ কথাহে মনত পেলাই দিয়ে ।
২০১৯ চনৰ পিছৰে পৰা প্ৰতি বছৰে ভাৰতত ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোক "ক'লা দিৱস" হিচাপেও স্মৰণ কৰি অহা হৈছে ৷ কাৰণ ২০১৯ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত পুলৱামাত সংঘটিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ৷ এই আক্ৰমণত ৪০টা পৰিয়ালৰ সুখ চিৰদিনৰ বাবে নোহোৱা হৈ গৈছিল ৷ যি আক্ৰমণৰ কথা মনত পৰিলে আজিও প্ৰতিজন ভাৰতীয় গা জিকাৰ খাই উঠে ৷
সেইদিনা আচলতে কি হৈছিল ?
২০১৯ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত জম্মু-শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চি আৰ পি এফৰ এক বৃহৎ কনভয় গৈ আছিল । প্ৰায় ৭৮খন বাহনত ২৫০০ৰো অধিক সৈনিকে যাত্ৰা কৰি আছিল ।
সেইদিনা বিয়লি প্ৰায় ৩:১০ বজাত পুলৱামাৰ লেথপোৰা অঞ্চলত চি আৰ পি এফৰ বাহনৰ সৈতে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰে ভৰ্তি এখন গাড়ী বাছৰ সংঘৰ্ষ হয় ৷ জানিব পৰা মতে, বাছখনত ৩০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক আৰ ডি এক্স ভৰ্তি হৈ আছিল । সেই সংঘৰ্ষত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ৷ যি বিস্ফোৰণৰ শব্দ কেইবা কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাত চি আৰ পি এফৰ ৭৬ নং বেটেলিয়নৰ ২০ জন জোৱান শ্বহীদ হয় ।
১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো হৈ পৰিল ‘ক’লা দিৱস’
এই আক্ৰমণৰ ফলত ৪০টাতকৈও অধিক পৰিয়াল দিশহাৰা হৈ পৰিল ৷ এই আক্ৰমণত কোনোবাই যদি পুত্ৰ হেৰুৱাইছিল, আন কোনোৱে আকৌ স্বামী আৰু কোনোবাজনে চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাইছিল পিতৃ বা ভাতৃক । প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ মনত পুলৱামা আক্ৰমণৰ সেই ঘাঁ আজিও সতেজ হৈ আছে ৷
এই আক্ৰমণৰ ক্ষোভ আৰু শোকৰ জোৱাৰ দেশজুৰি বিয়পি পৰিছিল । সেই তেতিয়াৰ পৰাই ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোক "ক'লা দিৱস" বুলি অভিহিত কৰা হয় ৷ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা আৰু কৰুণ পৰিঘটনাবোৰ স্মৰণ কৰা দিন হিচাবে আজি পালন কৰা হয় ।
এই আক্ৰমণৰ বাবে কোন দায়ী আছিল ?
২০১৯ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত পুলৱামা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জইছ-ই-মহম্মদে । এই আক্ৰমণে সমগ্ৰ দেশক কঁপাই তুলিছিল ৷ ক্ষান্ত হৈ বহি থকা নাছিল ভাৰতীয় সেনা ৷ মাত্ৰ ১২ দিনৰ পিছতে অৰ্থাৎ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বালাকোটত অপাৰেশ্যন চলায় । বালাকোট বিমান আক্ৰমণ নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই অপাৰেশ্যনটোত ভাৰতীয় সেনাই বহু সংখ্যক সন্ত্ৰাসবাদীক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ।