পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ মাজতে ভাৰতে কিয় বৃদ্ধি কৰিলে সোণৰ আমদানি শুল্ক

খাৰুৱা তেলৰ এক বৃহৎ আমদানিকাৰক হিচাপে ভাৰত বৰ্তমান শক্তিৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু যোগানৰ ফালৰ পৰা সংবেদনশীল হৈ আছে, ই আমদানি খৰচ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

India hikes gold duty
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 3:39 PM IST

নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াত বৃদ্ধি পোৱা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু বাহ্যিক ক্ষেত্ৰৰ স্থিৰতাৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰে সোণ, ৰূপ, প্লেটিনামকে ধৰি বহুমূলীয়া ধাতুৰ আমদানিৰ ওপৰত শুল্ক ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে । বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ মজুত সংৰক্ষণ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় আমদানি ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

খাৰুৱা তেলৰ অস্থিৰ মূল্য আৰু বিশ্বৰ যোগান শৃংখলৰ অনিশ্চয়তাই ভাৰতৰ আমদানি খৰচ আৰু চলিত একাউণ্টৰ ঘাটি (Current Account Deficit) বৃদ্ধি কৰাৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ইয়াৰ ফলত নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে মূল্যৱান ধাতুৰ আমদানিৰ সলনি শক্তি, সাৰ, প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি আৰু ঔদ্যোগিক কেঁচামালৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আমদানিক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

শীৰ্ষ চৰকাৰী সূত্ৰ মতে, আমদানি শুল্কত এই বৃদ্ধি বিশ্বজনীন অনিশ্চয়তাৰ সময়ছোৱাত ব্যাপক অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুৰক্ষিত কৰা, বৈদেশিক মুদ্ৰা সংৰক্ষণ কৰা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা নীতিগত উপায় হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যিটো পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে । সোণ আৰু ৰূপৰ আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ আৰু প্লেটিনামৰ আমদানি শুল্ক ৬.৪ শতাংশৰ পৰা ১৫.৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । সোণ/ৰূপৰ অলংকাৰ, মুদ্ৰা তথ্য অন্য বস্তু আদিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।

CAD সংৰক্ষণ

বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক স্থিতিয়ে বৈশ্বিক খাৰুৱা তেলৰ বজাৰৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় শ্বিপিং পথত যথেষ্ট পৰিমাণে অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । খাৰুৱা তেলৰ এক বৃহৎ আমদানিকাৰক হিচাপে ভাৰত শক্তিৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু যোগানৰ ফালৰ পৰা সংবেদনশীল হৈ আছে, যিয়ে আমদানি বিল বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু চলিত একাউণ্ট ঘাটিৰ (Current Account Deficit, CAD) ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ।

সূত্ৰসমূহে লগতে এই কথাত জোৰ দিয়ে যে এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ বৈদেক্ষিক মুদ্ৰা ক্ষেত্ৰৰ অতি বিচক্ষণ ব্যৱস্থাপনা প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে । ঐতিহাসিকভাৱে, বিশ্বৰ অস্থিৰতাৰ সময়ছোৱাত ব্যাপক অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু চিএডি-সম্পৰ্কীয় চাপসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ আমদানি শুল্কৰ সমন্বয়ক কেইবাটাও নীতিগত আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

বিশ্বজনীন অস্থিৰতাৰ প্ৰভাৱ

এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াৰ মতে, সেয়েহে ভাৰতৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা সম্পদক খাৰুৱা তেল, সাৰ, ঔদ্যোগিক কেঁচামাল, প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, জটিল প্ৰযুক্তি আৰু মূলধনী সামগ্ৰীৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় আমদানিৰ দিশত অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব ।

এই আমদানিসমূহে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, খাদ্য সুৰক্ষা, আন্তঃগাঁথনি, উৎপাদন, ৰপ্তানি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক প্ৰত্যক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰে । তেওঁ এইটোও আলোকপাত কৰে যে ইয়াৰ বিপৰীতে মূল্যৱান ধাতুসমূহ সাংস্কৃতিক আৰু আৰ্থিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’লেও প্ৰকৃতিৰ ফালৰ পৰা প্ৰধানকৈ উপভোগ আৰু বিনিয়োগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । এনে আমদানিত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বহিঃপ্ৰবাহ জড়িত হৈ থাকে । ইয়াৰ উপৰি মূল্যৱান ধাতু আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত এক অদ্বিতীয় স্থান দখল কৰে, কিয়নো ইয়াৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বহিঃপ্ৰবাহ ঘটে । আনহাতে, শক্তি, উৎপাদন সামগ্ৰী, আন্তঃগাঁথনি বা প্ৰযুক্তিৰ দৰে খণ্ডৰ তুলনাত ইয়াৰ সৈতে উৎপাদনশীল ঔদ্যোগিক কাৰ্যকলাপৰ সম্পৰ্ক তুলনামূলকভাৱে কম ।

ভূ-ৰাজনৈতিক আৰু পণ্য-বজাৰৰ অস্থিৰতাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাত নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে প্ৰায়ে উচ্চ কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক গুণিতক প্ৰভাৱ থকা অঞ্চলসমূহৰ প্ৰতি বাহ্যিক সম্পদসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ বিচাৰে । গতিকে বাহ্যিক চাপৰ সময়ছোৱাত বিবেচনাধীন আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত সংযমিতভাৱে হ্ৰাসে সামগ্ৰিক ব্যাপক অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আৰু বিচক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্ৰৰ ব্যৱস্থাপনাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

চৰকাৰী সূত্ৰ মতে, বহুমূলীয়া ধাতুৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিহাৰযোগ্য আমদানিৰ চাহিদা মধ্যমীয়া কৰা আৰু বাহ্যিক একাউণ্টৰ ওপৰত হেঁচা কম কৰা । এই ব্যৱস্থা নিষিদ্ধ বা গ্ৰাহক-বিৰোধী প্ৰকৃতিৰ নহয় । ই এক সুবিবেচনাপূৰ্ণ আৰু সন্তুলিত হস্তক্ষেপ, ইয়াক এনে এক সময়ত অপ্ৰয়োজনীয় আমদানিত সংযমক উৎসাহিত কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছে, যিটো সময়ত বাহ্যিক বিপদত এতিয়াও অধিক ।

অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা উপায়

তেওঁ লগতে কয় যে এই ব্যৱস্থাটোৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব পৰিস্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা এক ব্যাপক ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক অনুশাসনৰ সৈতেও মিল আছে । নাগৰিকসকলক পৰিহাৰযোগ্য বিদেশী ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ, ঘৰুৱা বিকল্পক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ, ইন্ধন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আৰু দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰৰ পছন্দৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । এই ব্যাপক প্ৰেক্ষাপটত বিবেচনাধীন মূল্যৱান ধাতুৰ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত সংযমক অনিশ্চয়তাৰ সময়ছোৱাত অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী কৰাৰ ব্যাপক সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰি ।

