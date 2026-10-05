দিল্লী আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা কোন এই নেহা ব’ৰা ?
বহুতেই ব’ৰা উপাধিৰ বাবে নেহা অসমৰ বুলি ভাৱে যদিও প্ৰকৃততে তেওঁ অসমৰ নহয় ৷ নেহা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ খাতিমাৰ এগৰাকী যুৱতী ৷
Published : October 5, 2026 at 11:09 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদে চৰকাৰৰ বৰঘৰত কঁপনি তোলাৰ সময়তে ছোৱালীজনী চৰ্চালৈ আহিছিল ৷ উচ্চ শিক্ষিতা, কণ্ঠত তীব্ৰতা থকা ছোৱালীজনী সেই ছাত্ৰ আন্দোলনৰ এখন পৰিচিত মুখ হৈ পৰিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগ তথা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনতো তেওঁ বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷
NEET-UG পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পাছতেই দেশজুৰি ব্যাপক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিবলৈ ধৰে ৷ পিছলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে এটা বিষয়ত দেশৰ প্ৰতিবাদকাৰী যুৱকপ্ৰজন্মক পইতাচোঁৰাৰ লগত তুলনা কৰাত এক নতুন বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ তাৰ আঁৰতেই জন্ম হয় ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ৷ অভিজিৎ দীপকে আৰু আন কেইজনমান যুৱকে আৰম্ভ কৰা এই অনলাইন অভিযানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা আৰু সমৰ্থন লাভ কৰে ৷
তাৰ পাছতেই দেশত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় ৷ যন্তৰ-মন্তৰত অনশনত বহে সোণম ৱাংচুক ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰে ৷ সেই প্ৰতিবাদতেই সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম তথা জনতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে ৷ পিছলৈ তেওঁ দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এক সবল কণ্ঠত পৰিণত হয় ৷
এই যুৱতীগৰাকী হৈছে নেহা ব’ৰা ৷ বহুতেই ব’ৰা উপাধিৰ বাবে নেহা অসমৰ বুলি ভাৱে যদিও প্ৰকৃততে তেওঁ অসমৰ নহয় ৷ নেহা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ খাতিমাৰ এগৰাকী যুৱতী ৷ তেওঁৰ পিতৃ ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত কৰ্মৰত আছিল ৷ নেহাই উত্তৰ বংগত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ পৰা কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত নেহাই আম্বেদকাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৷ বৰ্তমান তেওঁ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুল অৱ আৰ্টছ এণ্ড এস্থেটিক্সৰ এগৰাকী গৱেষক ৷
তদুপৰি নেতা অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছ এছ’চিয়েশ্যন চমুকৈ AISA ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী ৷ ভাৰতত শেহতীয়াকৈ হোৱা জেন-জি প্ৰতিবাদত নেহাই অতি সৰৱ ভূমিকা পালন কৰা দেখা গৈছে ৷ সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে যন্তৰ-মন্তৰত ২৩ দিনৰ বাবে অনশনতো বহিছিল নেহা । এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে নেহাৰ পৰিয়াল হৈছে বিজেপি সমৰ্থক ৷ কিন্তু নেহা ৰাজনৈতিকভাৱে বাওঁপন্থাত বিশ্বসী ৷
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সংসদ চলো অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ অভিযোগ তুলি দিল্লীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰৰ পদত্যাগৰো দাবী তুলিছিল নেহাই ৷ তদুপৰি ভাৰত আৰু বিশ্বৰ কেবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত নেহাই মাত মাতি আহিছে ৷ দেওবাৰে নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীত আন্দোলন কৰাৰ সময়ত নেহাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
নেহা ব’ৰাই ওমৰ খালিদ সন্দৰ্ভত কি বক্তব্য দিছিল ?
জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰকৰ্মী ওমৰ খালিদ সম্পৰ্কে নেহা ব’ৰাই কৰা মন্তব্যই সমগ্ৰ দেশতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নেহাই ওমৰ খালিদক দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্দী কৰি ৰখা বিষয়টো উত্থাপন কৰি যুক্তি আগবঢ়াইছিল যে অপৰাধ প্ৰমাণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে নিশ্চিত কৰা উচিত ৷
নেহাই কয়, ‘‘কোনো সাধাৰণ নাগৰিকৰ সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে । কোনো সাধাৰণ নাগৰিকৰ অপৰাধ আন নাগৰিকে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে । কোনো সাধাৰণ নাগৰিকক কোনো ৰাজনৈতিক গোট বা ৰাষ্ট্ৰৰ ইচ্ছামতে বন্দী কৰি, দোষী সাব্যস্ত কৰা বুলি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰি । সোঁপন্থীয়ে উমৰ খালিদৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ কথাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে, সেইবোৰৰ কোনো এটাতে ন্যায়পালিকাৰে দোষী সাব্যস্ত কৰা নাই ।”
ঝাৰখণ্ডত নেহা ব’ৰাৰ সৈতে কি ঘটিছিল ?
ৰাঁচীত চিয়াঁহী নিক্ষেপ কাণ্ডৰ বাবেই বিষয়টোৱে অধিক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, অভিযুক্তই খালিদৰ প্ৰতি ব’ৰাৰ সমৰ্থনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত নেহাই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাঁচীলৈ যাত্ৰা কৰে ।
VIDEO | Ranchi: During the students' march towards the Jharkhand Assembly over alleged irregularities in JPSC-JSSC, AISA leader Neha Bora says, "Those BJP and RSS goons who claim to stand with students are the same people throwing ink at me when students are marching to the Assembly demanding cancellation of JPSC and JSSC CGL. Do they think ink can suppress the anger of students and youth across the country? We openly challenge them: if this emerging student movement does not shake the foundations of your politics of hatred, it would be a disgrace to student politics. Those who have nothing to do with students' issues but use them as a shield for their own politics should be ashamed." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
৭ আগষ্টত ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ সমীপত বিক্ষোভৰ সময়ত তেওঁৰ ওপৰত চিয়াঁহী নিক্ষেপ কৰা হৈছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ১১ আগষ্টত ৰাঁচীৰ আদালতে অভিযুক্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
নেহা ব’ৰাই ‘আজাদী’ৰ বিষয়ে কি কয় ?
দীৰ্ঘদিন ধৰি জে এন ইউত ছাত্ৰ ৰাজনীতিক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৈতে জড়িত ‘আজাদী’ শ্লোগান সন্দৰ্ভতো ব’ৰাই মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে । দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ ‘আজাদী’ক নাৰীবাদী শ্লোগান বুলি অভিহিত কৰি এই শব্দটোৱে কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
ৰাজনৈতিক শ্লোগানৰ অৰ্থ কি প্ৰসংগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে বুলি ব’ৰাই যুক্তি আগবঢ়াই কয়, “আমি নিজৰ বাবে, এই দেশৰ বাবে যি শ্লোগান পুনৰ উদ্ধাৰ কৰোঁ, সেয়া আমাৰেই পুনৰ উদ্ধাৰ ।”
কিয় CJPৰ সৈতে কাম কৰিছিল AISAই ?
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে জড়িত ব্যাপক প্ৰতিবাদত AISAৰ অংশগ্ৰহণেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । সংগঠন দুটাৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয় পৃথক পৃথক । এই সন্দৰ্ভত ব’ৰাই কয় যে প্ৰতিবাদৰ বিষয়সমূহ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ স্বাৰ্থৰ বাবেই AISAই CJPৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
AISAই CJPৰ সৈতে পুনৰ কাম কৰিব নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয়, “অৱশ্যেই আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কাম কৰিম, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰি যাব ।”
নক্সালবাৰীৰ বিষয়ে কি ক'লে নেহা ব’ৰাই ?
নেহাই নক্সালবাৰী আৰু বাওঁপন্থীৰ ইতিহাসৰ কথাও সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰে । হিংসাত্মক নক্সালবাদৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ যুক্তি দিছিল যে কেৱল হিংসাৰ চশমাৰে নক্সালবাৰীক সংজ্ঞায়িত নালাগে । ভূমি, শ্ৰম আৰু কৃষি শ্ৰমিকৰ অধিকাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত এই আন্দোলনৰ বিষয়ে নেহাই আলোচনা কৰে । নেহা ব’ৰাৰ দৰে এগৰাকী যুৱনেত্ৰীৰ এনে উত্থান বহুতৰ বাবেই ঈৰ্ষণীয় ৷
লগতে পঢ়ক: যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদ : AISA-ৰ সভাপতি নেহা বোৰাক মুকলি