কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উত্থান ! কোন হয় এওঁলোক ?

সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী কোন ? এয়া দেশত জন্ম পোৱা নতুন ৰাজনৈতিক দল নেকি ?

কোন কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী?
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 8:09 PM IST

হায়দৰাবাদ: ডিজিটেল মাধ্য়মত জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে এক শব্দযুগল । সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈ পৰা এই ডিজিটেল শব্দকেইটা হৈছে কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী । কিন্তু কিয় ?

দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ মুখ্য় ন্য়ায়াধীশ সূৰ্য্য় কান্তে নিবনুৱা যুৱ প্ৰজন্মক উদ্দেশ্য় কৰা এটা মন্তব্য়ই এতিয়া দেশত তোলপাৰ লগাইছে । অৱশ্য়ে তেওঁৰ কথাটোক লৈ নহয়, তেওঁ কোৱা কথাৰ পাছ দিনাখন একাংশ যুৱকে আৰম্ভ কৰা অন্য় এক পদক্ষেপেহে লাহে লাহে দেশত সুপ্ত আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছে । এই নতুন আন্দোলনটো হৈছে কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী মানে অসমীয়াত ভালকৈ শুনিবলৈ ইয়াক আমি "পঁইতাচোৰা সাধাৰণ দল" বুলি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ ।

১৫ মে'ত উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ মুখ্য় ন্য়ায়াধীশ সূৰ্য্য় কান্তে ন্য়ায়ালয়ৰ কামকাজৰ মাজত কথা প্ৰসংগত কৈছিল যে দেশত কোনোধৰণৰ কাম নোপোৱা কেতবোৰ নিবনুৱা পইতাচোৰাৰ দৰে। তেওঁলোকে ক'তো কাম বিচাৰি নাপাই মিডিয়া,সামাজিক মাধ্য়ম কৰ্মী বা আৰটিআই কৰ্মী হৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লাগি যায় ।

সূৰ্য্য় কান্তে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত তেনেকুৱা এক মন্তব্য় কৰি পাছদিনা স্পষ্টীকৰণ দিয়ে যদিও সূৰ্য্য় কান্তৰ মন্তব্য়ই দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ জ্বলা ঘাত যেন ঘি ঢালিলে । ১৬ মে'ত দেশত ডিজিটেলী আৰম্ভ হ'ল কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী । অনলাইন সামাজিক মাধ্য়মত আৰম্ভ হোৱা এই দল এসপ্তাহ নৌহওতে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব'ষ্টন বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ পৰা শিক্ষা লোৱা অভিজিৎ দীপকে নামৰ যুৱকে ডিজিটেল মাধ্য়মত আৰম্ভ কৰিছে এই কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী । উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ ন্য়ায়াধীশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মন্তব্য়ৰ বিৰোধত আৰম্ভ হোৱা কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীলৈ এতিয়া লক্ষাধিক লোকে সমৰ্থন জনাইছে । উল্লেখ্য় যে এই দীপকে পূৰ্বতে আম আদমী পাৰ্টীৰ ডিজিটেল আন্দোলনৰ স্বেচ্ছাসেৱক আছিল ।

ৰাজনৈতিক কৌতুকৰে বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটত খলকনি তুলিছে এই নতুন দলটোৱে । তেওঁলোকে নিজৰ সামাজিক মাধ্য়মত দলটোৰ সদস্য় ভৰ্তিৰ বাবে এখন গুগুল ফৰ্ম ৰাখিছে । এই গুগুল ফৰ্মৰ জৰিয়তে সদস্য় ভৰ্তিৰ আহ্বানৰ প্ৰতি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ সমন্বিতে অন্য় ৰাজনৈতিক দল এই ডিজিটেল আন্দোলনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছে।

এই কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আছে একাধিক এজেণ্ডা ।

১. ন্য়ায়াধীশৰ বাবে অৱসৰৰ পাছত সুবিধা কৰ্তন কৰা ।

২. ৰাজনৈতিক দল সলনি কৰাসকলৰ বাবে ২০ বছৰৰ নিষেধাজ্ঞা ।

৩. মহিলাৰ বাবে ৫০ শতাংশৰ সংৰক্ষণ ।

৪. আদানী-আম্বানীৰ স্বত্বাধিকাৰ থকা মিডিয়া অনুজ্ঞা কৰ্তন ।

৫. নিৰপেক্ষ আৰু স্বতন্ত্ৰ সংস্থাক মিডিয়া অনুজ্ঞা প্ৰদান ।

৬. বায়ু প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ কৰি একিউআই ২৫ৰ তললৈ অনা ।

৭. বিনামূলীয়া ৰাজহুৱা শিক্ষা ৷

আপোনালোকে জানেনে যে ১৬ মে'পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কোকৰোচ্ছ জনতা দলৰ ফেন বা সদস্য় সংখ্য়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ১৬ মে' পৰা ২০ মে' পৰ্যন্ত এই কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফল'ৱাৰ হৈছে ৫ মিলিয়ন (৫০ লাখ)।

এক্সত এই গোটৰ হেণ্ডলত ইতিমধ্য়ে ১২ লাখ ফল'ৱাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ।

মুঠতে সকলো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য় সংখ্য়া । নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলেই হওক বা মুখ্য় ন্য়ায়াধীশৰ কটাক্ষ, বৰ্তমান দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ডিজিটেল সঁহাৰিয়ে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

