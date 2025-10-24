বুণ্ডেলখণ্ডৰ ঐতিহাসিক সূৰ্য মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ?
সাগৰ: উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মাজত বিস্তৃত বুণ্ডেলখণ্ড এক ঐতিহাসিক স্থান । এসময়ত শক্তিশালী চাণ্ডেলা ৰজাসকলে শাসন কৰা এই অঞ্চলত ৯-১১ শতিকাৰ সূৰ্য মন্দিৰসমূহ অতি প্ৰসিদ্ধ ।
এই মন্দিৰসমূহৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আছে । কোনোৱে ইয়াক চাণ্ডেলাসকলৰ বুলি দাবী কৰে । আন কোনোৱে কালচুৰীৰ আৰু আন কোনোৱে প্ৰতিহাৰসকলৰ বুলি দাবী কৰে । এই বংশবোৰে এসময়ত অঞ্চলটোত শাসন কৰিছিল । মধ্যপ্ৰদেশৰ বুণ্ডেলখণ্ডৰ সিপাৰে এতিয়াও সাগৰ, টিকামগড় আৰু ছটাৰপুৰত প্ৰাচীন সূৰ্য মন্দিৰ আছে ।
সাগৰ জিলাৰ চুনাৰ আৰু ডেহাৰ নদীৰ সংগমস্থলীত থকা ৰেহলী চহৰত হাজাৰ বছৰৰো অধিক পুৰণি সূৰ্য মন্দিৰৰ ধ্বংসাৱশেষ আছে, যাৰ অৱশিষ্ট ভাস্কৰ্যসমূহ এতিয়াও আকৰ্ষণীয় ।
প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ তথা মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ সংগ্ৰহালয় আয়ুক্তই কয় যে এয়া দশম শতিকাৰ যেন লাগে । সময়ৰ লগে লগে ১৮ শতিকাত স্থানীয় মুখীয়ালসকলে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পূৰ্বে মন্দিৰটো ধ্বংস হৈছিল । শেহতীয়াকৈ ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাও কৰা হৈছে, বিশেষকৈ ইয়াৰ ঐতিহাসিক ভাস্কৰ্যৰ বাবে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এই মন্দিৰসমূহৰ ওপৰত অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
এই মন্দিৰটো পূবমুখী আৰু প্ৰৱেশদ্বাৰৰ দেৱালত বিষ্ণু আৰু শিৱ উভয়ৰে মূৰ্তিৰ লগতে নৱগ্ৰহ আৰু অন্যান্য হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তিও আছে । ইয়াক চেণ্ডেলিয়াৰ ভাস্কৰ্যৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন বুলিও গণ্য কৰা হয় ।
এই মন্দিৰত সূৰ্য দেৱতাৰ এক বিশাল, আচৰিত মূৰ্তিও আছে । ভগৱান সূৰ্য ৭ টা ঘোঁৰাৰ এখন ৰথত বহি আছে, কাষত আছে দুগৰাকী পত্নী । এফালে ভগৱান কুবেৰ আছে । এই মন্দিৰত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰ মূৰ্তিও আছে ।
কৰ্কট ৰেখাত অৱস্থিত দেশখনৰ একমাত্ৰ পূবমুখী সূৰ্য মন্দিৰটোৱেও (সূৰ্য উদয় হোৱা দিশ) সূৰ্য পূজাৰ বাবে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰে, কিয়নো পুৱাৰ সূৰ্যৰ প্ৰথম ৰশ্মি পোনে পোনে ইয়াৰ ওপৰত পৰে ।
সাগৰৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট ফৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজৰ (INTACH) সমন্বয়ক ৰজনীশ জৈনে কয়, "প্ৰথমে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব যে ৰেহলীৰ সূৰ্য মন্দিৰটো চাণ্ডেলা যুগৰ হয় নে নহয় ।" তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বাবে শিলালিপি, কাৰুকাৰ্য, মন্দিৰৰ স্থাপত্যৰ গুণগত মান, নিৰ্মাণ শৈলী আৰু আইকনগ্ৰাফী সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । তেওঁ আৰু কয়, "তেতিয়াহে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিম যে ই চাণ্ডেলা নে কালচুৰী যুগৰ ।
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৰেহলী নামটো কেনেকৈ আহিল সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা উচিত । ইয়াৰ সৈতে চাণ্ডেলা ৰজা ৰাহিল দেৱ বৰ্মনৰ সম্পৰ্ক আছেনে ? লগতে মাহোবা আৰু ৰাহিল্যা নগৰতো একেধৰণৰ সূৰ্য মন্দিৰ আছে । আমাক অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন ।"
তাৰ পিছত জৈনে বুণ্ডেলখণ্ডৰ আন আন সূৰ্য মন্দিৰবোৰৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰতিহাৰ, চাণ্ডেলা আৰু কালচুৰীয়ে এই অঞ্চলৰ কিছু অংশত একেলগে শাসন কৰিছিল । সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ বুণ্ডেলখণ্ডত ১০ টা সূৰ্য মন্দিৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত টিকামগড় জিলাত দুটা, সাগৰত এটা, ছটাৰপুৰ জিলাৰ মৌ সাহনিয়া গাঁৱত এটা, মাহোবাত ৰহিলাসাগৰ সূৰ্য মন্দিৰ আৰু ললিতপুৰৰ মাদাৱাৰাৰ ওচৰত এটা সূৰ্য মন্দিৰ আছে । ঝান্সি, দতিয়া আৰু উন্নাওত সূৰ্য মন্দিৰ পোৱা যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি এই অঞ্চলত সূৰ্য মন্দিৰৰ বিস্তৃত শৃংখল দেখিবলৈ পাওঁ । খাজুৰাহো, য'ত চিত্ৰগুপ্ত মন্দিৰো আছে, ইয়াক নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে চাণ্ডেলাৰ বুলি ক'ব পাৰি যদিও তিনিওটা বংশই ক্ৰমে-প্ৰতিহাৰ, চাণ্ডেলা আৰু কালচুৰীয়ে -সমগ্ৰ বুণ্ডেলখণ্ডত সূৰ্য মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ।" সমাগত ষট পূজা আৰু তাৰ প্ৰাকক্ষণত এই সূৰ্য মন্দিৰবোৰে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
