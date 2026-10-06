পাঁচটা শতিকা গৰকা এখন দুৰ্গা পূজা: য’ত প্ৰতিমাৰ খনিকৰেই পূজাৰী, প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে জীৱন্ত হয় মহিষমৰ্দিনী

পাঁচটা শতিকা গৰকা এখন দুৰ্গা পূজা: য’ত প্ৰতিমাৰ খনিকৰেই পূজাৰী, প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে জীৱন্ত হয় মহিষমৰ্দিনী
ওড়িশাৰ কটকৰ বালুবজাৰৰ বেনাৰ্জী পৰিয়ালৰ বাবে দুৰ্গা পূজা হৈছে ৫০০ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ এক উৎসৱ ৷
Published : October 6, 2026 at 6:47 PM IST
কটক: শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে আহি পালে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বুলিলেই এতিয়া মণ্ডপসমূহত কাৰিকৰী কৌশলৰ চমক, বিভিন্ন ধৰণৰ আটকধুনীয়া আৰ্হি, মেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদিৰ প্ৰয়োভৰ দেখা যায় ৷ কিন্তু আমাৰ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এনে বহু দুৰ্গাপূজাস্থলী আছে, য’ত আধুনিকতাৰ পৰিৱৰ্তে বৈদিক আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি মা মহিষমৰ্দিনীৰ আৰাধনা কৰা হয় ৷
ওড়িশাৰ কটকৰ বালুবজাৰৰ বেনাৰ্জী পৰিয়ালৰ বাবে দুৰ্গা পূজা হৈছে ৫০০ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ এক উৎসৱ ৷ এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে ।
পূজাৰ আনুষ্ঠানিকতা অনুসৰি- দশেৰা বা বিজয়া দশমীৰ ঠিক এমাহৰ আগৰে পৰাই তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয় ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যই একত্ৰিত হৈ উপাদান সংগ্ৰহ কৰে, প্ৰথমে দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰে । তেওঁলোকৰ বাবে পূজাৰ প্ৰতিটো অংশই পৰিয়ালৰ সদস্যক জড়িত কৰে ।
প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মণ্ডপত দেৱী প্ৰতিমাৰ শোভা বঢ়াব পৰা ৰং বাছি লোৱা হয় । এই কামৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম তেতেলী গুটি, বেলৰ আঠা, শংখৰ খোলাৰ গুড়ি, জবাফুল আৰু হালধি আদি ।
বিনোদ বিহাৰী পূজা মণ্ডপ বুলি কোৱা এই পূজাস্থলীত মাটিৰ মূৰ্তিত কোনো কৃত্ৰিম ৰং প্ৰয়োগ কৰা নহয় । মণ্ডপৰ পূজাৰ বৈশিষ্টও অনন্য, কাৰণ দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা গঢ় দিয়া হাত দুখনেও তেওঁৰ পূজা কৰে । অৰ্থাৎ যিজন মৃৎশিল্পীয়ে দুৰ্গাদেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰে, তেৱোঁ দেৱীক পূজা অৰ্পণ কৰে ৷
প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি বেনাৰ্জী পৰিয়ালে দুয়োটা দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ৷ স্থানীয় বিৱৰণী অনুসৰি এই পূজাই পাঁচ শতিকাতকৈও অধিক পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে ।
ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু পুৰোহিত কালি প্ৰসাদ বেনাৰ্জীয়ে ব্যাখ্যা কৰে, “যিখন চহৰত দুৰ্গা পূজাত বিশৃংখল সজ্জা আৰু ব্যাপক জনসমাগম দেখা যায়, সেইখন চহৰতে মূৰ্তি নিৰ্মাণ আৰু অনুষ্ঠান পৰিচালনাৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা পদ্ধতিত এই মণ্ডপৰ স্বকীয়তা নিহিত হৈ আছে ।”
ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ কাহিনী চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । প্ৰচলিত বিৱৰণী অনুসৰি ১৫০৮ চনত পুৰীলৈ যোৱাৰ সময়ত চৈতন্য মহাপ্ৰভু বালুবজাৰত আছিল । তেতিয়া শৰৎকাল আৰম্ভ হৈছিল আৰু দুৰ্গাৰ পূজা আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ বালুবজাৰতেই পবিত্ৰ পাত্ৰ বা ঘট স্থাপন কৰা বুলি কোৱা হয় ।
যেতিয়া তেওঁ পুৰীলৈ আগবাঢ়ি গ’ল তেতিয়া তেওঁ বংগৰ পৰা তেওঁৰ লগত অহা বেনাৰ্জী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক মঠটোত থাকি প্ৰতি শৰৎকালত পূজা চলাবলৈ ক’লে । বংগৰ নদিয়া অঞ্চলৰ নবদ্বীপৰ পৰা অহা পৰিয়ালটোৱে বিনোদ বিহাৰী মঠ আৰু মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰতে এই প্ৰথা অব্যাহত ৰাখিছিল ।
প্ৰথম অৱস্থাত পবিত্ৰ ঘটটোক কেন্দ্ৰ কৰি পূজা কৰা হৈছিল । মণ্ডপৰ ইতিহাস অনুসৰি ১৫১৪ চনত পৰিয়ালটোৱে দশভূজা দুৰ্গাৰ মাটিৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এই মন্দিৰৰ সৈতে জড়িতসকলে এই মন্দিৰক কটকৰ দশেৰা পৰম্পৰাই শিপাই যোৱা ঠাই বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ।
পুৰোহিত আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী কালি প্ৰসাদ বেনাৰ্জীয়ে কয় যে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ আৰু পূজা কৰাৰ দায়িত্ব পৰিয়ালৰ মাজতেই চলি আহিছে । তেওঁ কয় যে বিনোদ বিহাৰী মঠ কটকৰ বালুবজাৰৰ একমাত্ৰ পূজা মণ্ডপ য’ত এটা পৰিয়ালৰ সদস্যই দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূজা চলোৱালৈকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালনা কৰে ।
সেই ধাৰাবাহিকতা মূৰ্তিটোৰ ৰূপলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে । পৰিয়ালটোৱে কয় যে ইয়াৰ আগতে পালন কৰা আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ লগতে ইয়াৰ ৰূপ আৰু শৈলীও একেৰাহে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু মহামাৰীয়ে পৰম্পৰা ভংগ কৰিব পৰা নাই বুলিও তেওঁলোকে লগতে কয় ।
ৰংবোৰ প্ৰস্তুত কৰাটো নিজেই কৰা কামৰ এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া । শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভূৰ ৰথ যাত্ৰাৰ সময়ৰ পৰাই, শৰৎ উৎসৱৰ বহু আগতেই এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । তেতেলী গুটিৰ গুড়ি, বেলৰ আঠা, গুড়ি কৰা শংখৰ খোলা, জবা ফুল, হালধি আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক উপাদান ৰং প্ৰস্তুতৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা হয় । শুকুৱাই লোৱা আৰু পিহিবলগীয়া সামগ্ৰীবোৰ মূৰ্তিটোৰ বাবে ৰং বনোৱাৰ আগতে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় ।
এই উপাদানসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো পৰিয়ালটোৰ কলাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈয়েই আছে । প্ৰতিটো প্ৰজন্মই মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্বৰ লগতে পূজা চলাবলৈ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানো উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে । ইয়াত মূৰ্তি সাজু হ’লেই শিল্পীজনে পুৰোহিতৰ দায়িত্বও পালন কৰিব লাগে ৷
স্থানীয় ভক্তসকলে দেৱীৰ প্ৰতিমাক জীৱন্ত ঐশ্বৰিক উপস্থিতি হিচাপে গণ্য কৰে । মণ্ডপটোৱে ৰূপালী ৰঙৰ এক পটভূমি লাভ কৰে যদিও পূজাৰ দায়িত্বত থকাসকলে কয় যে ভক্তি আৰু অনুষ্ঠানৰ আনুগত্য তেওঁলোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈ আছে ।
২০০২ চনত মণ্ডপটো প্ৰায় ৩৫০ কিলোগ্ৰাম ৰূপেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । অষ্টমীৰ সময়ত উৎসৱৰ ব্ৰত পালন কৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই মণ্ডপত পূজাৰ বাবে গোট খায় ।
বিনোদ বিহাৰী বালুবজাৰ মণ্ডপে কটকৰ পূজা মণ্ডপৰ মাজত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে ৷ এই মণ্ডপক মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে “জ্যেষ্ঠ ভগ্নী”ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় । পূজা সমিতিৰ সভাপতি পৃথ্বীৰাজ চাহুৱে কয়, ‘‘৫০০ বছৰতকৈও অধিক সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো পূজা-পাতলৰ নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিসমূহ পূৰ্বৰ দৰেই চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক: পিতৃপক্ষ কি বা কেনেকৈ পালন হয়? এই সময়ছোৱাত কিদৰে পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব?