এক পাৰম্পৰিক বিবাহ অনুষ্ঠান; য'ত কইনা বৰযাত্ৰী হৈ যায় দৰাৰ ঘৰলৈ

বিয়াৰ বৰযাত্ৰীক দৰাৰ ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰম্পৰাক স্থানীয় ভাষাত জোজোদা বিবাহ বুলি কোৱা হয় ।

জোজোবা বিয়াৰ আভাস (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 10:09 PM IST

ডেৰাডুন : গড়ৱাল হিমালয় (উত্তৰাখণ্ড) আৰু কাষৰীয়া হিমাচল প্ৰদেশৰ কিছু অংশত বিস্তৃত জনজাতীয় প্ৰধান জৌনছাৰ-বাৱাৰ অঞ্চলৰ অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে । তেনে এটা পৰম্পৰা হ’ল জোজোৰা বিবাহ, যিটো দেশৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক লোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা লক্ষণীয়ভাৱে পৃথক । এই পৰম্পৰাত কইনাৰ বৰযাত্ৰী লৈ দৰাৰ ঘৰলৈ যায় । তদুপৰি বিয়াৰ সকলো অনুষ্ঠান দৰাৰ ঘৰত কৰা হয় ।

স্থানীয় ভাষাত জোজোৰা মানে ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত ঐশ্বৰিক মিলন আৰু কইনাৰ বিয়াৰ বৰযাত্ৰীৰ সদস্যসকলক জোজোৰিয়া বুলি কোৱা হয় । যদিও কিছুদিনৰ পৰা এই প্ৰাচীন প্ৰথা ম্লান হৈ আহিছে, তথাপিও একাংশ পৰিয়ালে ইয়াক জীয়াই ৰাখিছে । অঞ্চলটোত শেহতীয়াকৈ এনে তিনিখন বিবাহৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

ভাৰতৰ বেছিভাগ ঠাইতে পৰম্পৰাগতভাৱে বাৰাত বুলি কোৱা বিবাহ শোভাযাত্ৰাত দৰায়ে সজ্জিত ঘোঁৰা বা বাহনত উঠি পৰিয়ালৰ সদস্য, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু অতিথিৰ সৈতে কইনাৰ ঘৰত বা বিয়াৰ স্থানত উপস্থিত হয় । কইনাৰ পৰিয়ালে বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু উদযাপনেৰে বিবাহ শোভাযাত্ৰাক আদৰণি জনায় যাৰ ফলত বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হয় । কিন্তু জৌনছাৰ-বোৱাৰ অঞ্চলৰ জোজোৰা পৰম্পৰাই এই প্ৰচলিত প্ৰথাক ওলোটা কৰি তুলিছে । ইয়াত কইনাই দৰাৰ ঘৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি যায়, য’ত সমতা, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু বিবাহত পৰম্পৰাগত লিংগ ভূমিকাৰ সলনি কৰাৰ প্ৰতীক হিচাপে বিয়াৰ সকলো অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় ।

দেওবাৰে উত্তৰকাশীৰ মৰি নিবাসী মনোজে জকতা গাঁৱৰ কবিতাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ঢোল আৰু লোকবাদ্যৰ তালৰ মাজতে আত্মীয়-স্বজন আৰু গাওঁবাসীৰ সৈতে কবিতা উপস্থিত হ’ল মনোজৰ ঘৰত । এনেধৰণৰ আন এখন বিয়া হৈছিল ডেৰাডুনৰ কালসী ব্লকৰ ফাতেউ গাঁৱত, য’ত কপিল আৰু প্ৰীতম নামৰ দুজন ভাতৃৰ কইনাই বিবাহ শোভাযাত্ৰা লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল । প্ৰীতমে নীলমক বিয়া কৰাইছিল আৰু কপিলে বিনাক বিয়া কৰাইছিল ।

উত্তৰাখণ্ড তথ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক কে এছ চৌহানে ব্যাখ্যা কৰে যে এই প্ৰথা প্ৰথমে জৌনছাৰ-বাৱাৰ আৰু বাংগান অঞ্চলত প্ৰচলিত আছিল ।

"যৌতুকৰ প্ৰশ্নও নাই, কোনো আৰ্থিক বোজাও নাই । কইনাই শহুৰেকৰ ঘৰত থিতাপি ল'বলৈ প্লেট, কলহ, বাকচ, বাটি আৰু আন এটা বস্তুক ধৰি পাঁচটা বস্তু লগত লৈ আহে ।" তেওঁ বুজাই দিয়ে যে এই পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা কন্যা সন্তানসকল যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত বোজা হৈ নাযায় ।

তেওঁৰ মতে এই পৰম্পৰা নাৰী সবলীকৰণৰ নিদৰ্শন । এই পৰম্পৰাৰ পুনৰুজ্জীৱনে সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি তেওঁৰ বিশ্বাস কৰে ।

মনোজৰ পিতৃ কল্যাণ সিং চৌহানে কয় যে তেওঁৰ পুত্ৰক জোজোৰাত বিয়া দি তেওঁ নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

"আমাৰ সংস্কৃতিৰ বহু সুন্দৰ পৰম্পৰা সময়ৰ লগে লগে হেৰাই গৈছে । আমি যদি সেইবোৰ পুনৰুজ্জীৱিত নকৰো তেন্তে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মবোৰ শিপাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব । এই বিয়াখনত কোনো যৌতুক বা আড়ম্বৰ নাছিল । ই কেৱল প্ৰেম, পৰম্পৰা, সমতাৰ মনোভাৱ আছিল ।"

মোৰাইবাসীয়ে এই বিয়াখনক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে পুৰণি পৰম্পৰাৰ পুনৰ্জন্ম হিচাপে দেখিছে । বিয়াখনত কোনো ধৰণৰ সংগীতৰ হূলস্থূল বা কোলাহল নাছিল আৰু সকলোকে পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকত দেখা গৈছিল । "এই বিয়াখনে প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াৰ মানুহ যিমানেই উচ্চ পদস্থ নহওক কিয়, তেওঁলোকে নিজৰ শিপা পৰিত্যাগ কৰা নাই"- অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা এজন অতিথিয়ে কয় ।

স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰে যে এই ধৰণৰ বিবাহৰ উদ্দেশ্য হৈছে অপচয়মূলক খৰচ ৰোধ কৰা আৰু কইনাৰ পৰিয়াল যাতে কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ।

লগতে পঢ়ক : এখন বিশেষ বিয়া; পল-পল্লৱীৰ প্ৰেমক স্বীকৃতি দিলে ৰাইজে

