কেতিয়া আহিব Work From Home ? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পিছতে বেংগালুৰুৰ আইটি কৰ্মচাৰীৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া

কেতিয়া আহিব Work From Home ? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পিছতে বেংগালুৰুৰ আইটি কৰ্মচাৰীৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া
Published : May 16, 2026 at 3:29 PM IST
বেংগালুৰু : বিশ্বজুৰি তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ (Work From Home) প্ৰথা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহ্বান জনাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানত এতিয়া বেংগালুৰুৰ প্ৰযুক্তি কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এক নতুন আশাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত বহুতেই চহৰখনত কৰি থকা দৈনন্দিন যাতায়াতৰ সংগ্ৰামৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে অধিক সময় কটাবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হায়দৰাবাদত এক ৰাজহুৱা সমাবেশত ভাষণ প্ৰদানৰ সময়ত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত আৰু বিশ্ব শক্তি যোগানৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা হেঁচা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাগৰিক আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ইন্ধন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ ঘৰৰ পৰা কাম কৰা, অনলাইন সভা, ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ, ব্যক্তিগত বাহনৰ ব্যৱহাৰ কম কৰা আৰু ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ কমাবলৈ আহ্বান জনাইছিল । লগতে তেওঁ ভাৰতৰ আমদানিৰ বোজা কম কৰিবলৈ এবছৰলৈ সোণ ক্ৰয়-বিক্ৰয় বন্ধ কৰা, অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ হ্ৰাস কৰা আদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
এই আবেদন বেংগালুৰুৰ আইটি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ হোৱাইটফিল্ড, আউটাৰ ৰিং ৰোড, বেলাণ্ডুৰৰ দৰে অঞ্চলত দ্ৰুতগতিত এক ডাঙৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰে । এই ক্ষেত্ৰসমূহত দীঘলীয়া যাতায়াত আৰু যান-জঁটৰ সমস্যা লাখ লাখ কৰ্মচাৰীৰ বাবে দৈনিক প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে ।
বহু প্ৰযুক্তি কৰ্মীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ 'ৱৰ্কষ্টেচন ছেটআপ' আছে । যাৰবাবে কাৰ্যালয়ত একেটা লেপটপৰ সন্মুখত বহিবলৈহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ভ্ৰমণ কৰাৰ বিশেষ কাৰণ নাই যেন অনুভৱ কৰে ।
গ্ল’বেল ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত কৰ্মৰত এগৰাকী ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কয় যে গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে কাৰ্যালয়ত বাধ্যতামূলক উপস্থিতিয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কটোৱা সময় হ্ৰাস কৰিছে । "মোৰ দুবছৰীয়া সন্তানে মোক দিনটোত মাত্ৰ দুঘণ্টামানহে দেখা পায় । যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা নিজাকৈ এক আবেদন আহে, তেন্তে মই ভাবোঁ কোম্পানীসমূহে এই কথা বুজি পাই পুনৰ ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ।" মহিলাগৰাকীয়ে কয় ।
ইন্দিৰানগৰৰ এটা ষ্টাৰ্টআপত কাম কৰা আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয় যে কাৰ্যালয়ত হোৱা আলোচনাৰ পৰা সমন্বয়ত গতি লাভ কৰিব পাৰে । তেওঁ কয়, “কাৰোবাৰ ডেস্কৰ ওচৰলৈ গৈ পাঁচ মিনিটত কথাবোৰ সমাধান কৰিলে প্ৰায়ে দীঘলীয়া ইমেইল বাৰ্তা আৰু বাৰে বাৰে ইয়াৰ ফল'আপ কৰাৰ সমস্যাৰ পৰা বাচিব পৰা যায় ।” অৱশ্যে তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাৰ যান-জঁটৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে উৎপাদনশীলতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্য দুয়োটাৰে উন্নতি হয় । "হাইব্ৰিড মডেলে মোৰ বাবে সৰ্বোত্তম কাম কৰে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে কৰ্মনীতিৰ সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলে সোধা-পোছা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি কেইবাটাও কোম্পানীৰ মেনেজাৰে নিশ্চিত কৰিছে । এটা বৃহৎ ই-কমাৰ্চ কোম্পানীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মেনেজাৰে কয় যে সোমবাৰে পুৱা বহুকেইটা দলৰ সদস্যই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি কোম্পানীটোৱে পুনৰ ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে । তেওঁ কয়, “ইন্ধন আৰু অহা-যোৱাৰ সময় ৰাহি কৰাটো উপকাৰী, কিন্তু ঘৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰিলে দলীয় সহযোগিতা হ্ৰাস পাব পাৰে ।”
তেওঁ বৃহৎ পৰিসৰৰ ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ ব্যাপক অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱৰ কথাও আঙুলিয়াই দিয়ে । তেওঁৰ মতে, টেক-পাৰ্কৰ আশে-পাশে থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেব চালক, পৰিবহণ অপাৰেটৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যালয়ত হোৱা মানুহৰ ভিৰৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল ।
অৱশ্যে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমলৈ সম্পূৰ্ণ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা বৰ্তমান সময়ত কম যেন লাগিলেও বেংগালুৰুৰ প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ বহুতেই বিশ্বাস কৰে যে ইন্ধনৰ পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হ’লে সুষম হাইব্ৰিড মডেল পুনৰ এবাৰ পছন্দৰ এক বিকল্প হৈ উঠিব পাৰে ।