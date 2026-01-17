আঘাতপ্ৰাপ্ত সংগীৰ বাবে স্তব্ধ কৰি দিলে যাতায়াত: এটা হাতীৰ এক হৃদয় জুৰোৱা কাৰ্য

আঘাতপ্ৰাপ্ত সংগীৰ বাবে স্তব্ধ কৰি দিলে যাতায়াত: এটা হাতীৰ এক হৃদয় জুৰোৱা কাৰ্য
কেৱল আঘাতপ্ৰাপ্ত সংগীয়ে যাতে ভয় বা ক্ষতি নোহোৱাকৈ ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে হাতীটোৱে নিজৰ জীৱনকো বিপন্ন কৰি ৰাস্তাৰ মাজত ধৈৰ্যৰে ৰৈ থাকে ।
ৰামনগৰ (উত্তৰাখণ্ড) : কানাডিয়ান সাংবাদিক গ্ৰেডন কাৰ্টাৰে কৈছিল, "আমি হাতীক এই কাৰণেই প্ৰশংসা কৰোঁ কিয়নো সিহঁতে এই গুণবোৰক প্ৰদৰ্শন কৰে যিবোৰক আমি আটাইতকৈ উন্নত মানৱীয় বৈশিষ্ট্য বুলি গণ্য কৰোঁ সেয়া হৈছে সহানুভূতি, আত্মসচেতনতা আৰু সামাজিক বুদ্ধিমত্তা ।" আৰু এই কথা যে একেবাৰে সঠিক তাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট উদাহৰণ উত্তৰাখণ্ডৰ অৰণ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এনে এক স্থান য'ত মানৱ-পশুৰ সংঘাত চিন্তাৰ কাৰণ হৈ আহিছে, তাত হাতী এটাই নিজৰ সংগীৰ প্ৰতি থকা মমতা আৰু তাৰ ফলত মানুহৰ সৈতে সংঘাত বন্ধ কৰিবলৈ কৰা ‘নীৰৱ বুজাপৰা’ই এই কথাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে জীৱ-জন্তুবোৰেও মানুহৰ দৰেই সহানুভূতিশীল বা হয়তো তাতোকৈও অধিক ।
শেহতীয়াকৈ কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ ৰামনগৰ-ভাণ্ডাৰপানী পথত হঠাতে যান-বাহনৰ গতি স্তব্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এটা হাতীয়ে সিদ্ধান্ত লয় যে আন কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে- হয়তো সেয়া তাৰেই সংগী । হাতীটোৱে জোৰেৰে চিঞৰি, ইফাল-সিফালে ঘূৰি আৰু গাড়ীবোৰ লৰচৰ কৰিবলৈ বাধা দি ৰাস্তা দখল কৰি থাকে । তাকে দেখি কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা বাহনবোৰৰ গতিও কমাই দিয়ে আৰু অৱশেষত থমকি ৰয় । আনহাতে, চালকসকলেও পৰৱৰ্তী দৃশ্য উপভোগৰ বাবে ধৈৰ্যৰে ৰৈ থাকে ।
বন্যপ্ৰাণী ফটোগ্ৰাফাৰ দীপ ৰাজৱাৰে বন্দী কৰা এই দৃশ্যটোত দেখা গৈছে যে এটা বিশালকায় হাতীয়ে ৰাস্তাত থিয় হৈ জোৰেৰে শুঁৰ লৰাই চিঞৰ-বাখৰ কৰি গাড়ীবোৰ লৰচৰ কৰাত বাধা দিছে । ইয়াৰ কেইমুহূৰ্তমান পিছত যিটো দৃশ্য দেখা গ'ল, সেইটোৱে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিলে । হাতীটোৱে বাট পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰা এটা ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীক বাট মুকলি কৰি দিবলৈহে আচলতে এই আচৰণ কৰিছিল ।
আনহাতে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে যেতিয়া লাহে লাহে ৰাস্তা পাৰ হৈ আছিল তেতিয়া প্ৰথম হাতীটোৱে ৰাস্তাত থিয় হৈ কোনো বাহন যাতে ওচৰলৈ নাহে সেইটো তাক নিশ্চিত কৰাইছিল । আনহাতে সংগীজনে নিৰাপদে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতহে সি নীৰৱে তাৰ পিছে পিছে হাবিলৈ বাট লৈছিল ।
ৰাজৱাৰে স্মৰণ কৰি কয়, "এয়া স্পষ্টভাৱে আক্ৰমণাত্মকতা নহয়, বৰঞ্চ বাহন চালকসকলৰ বাবে এক সতৰ্কবাণী আছিল যাতে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰে ।"
বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি আৰু সামাজিক বান্ধোনৰ বাবে হাতী জনাজাত । কিন্তু ৰাস্তাৰ কাষৰ এই সাধাৰণ ঘটনাৰ মুহূৰ্তই আন কিবাহে দৰ্শায় । সেয়া হৈছে এক বিশালকায় জীৱ কোমল হৃদয়ৰ, দয়ালু আৰু আনুগত্যশীল হ'ব পাৰে ।
আনহাতে, বন্যপ্ৰাণী অনুৰাগী সঞ্জয় ছিমৱালে কয় যে হাতীৰ জাকত থকা দুৰ্বলসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰৱণতা সদায় থাকে । "যেতিয়া বিপদৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া একত্ৰিত হয় । এই বয়সস্থ হাতীটোৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে, পথটো নিৰাপদ কৰি তোলে আৰু নিজৰ সংগীক কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ৰাস্তা পাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰে ।"
কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ সঞ্চালক ডাঃ সাকেট বাডোলাই লগতে কয় যে এনে আচৰণে হাতীয়ে বন্য জীৱনত ৰক্ষা কৰা শক্তিশালী পৰিয়ালৰ গঠন প্ৰতিফলিত কৰে । “সিহঁতে যিকোনো পৰিস্থিতিতে একত্ৰিত হৈ থিয় দিয়ে, বিশেষকৈ জাকৰ কোনোবা আঘাতপ্ৰাপ্ত বা দুৰ্বল হ’লে ।” তেওঁ কয় ।
যিখন পৃথিৱীত মানুহেই হয়তো ইজনে সিজনক সহায় কৰিবলৈ ৰৈ নাথাকে, সেইখন পৃথিৱীত এটা বনদৈত্যৰ এই কাৰ্যই দেখুৱাইছে যে শৰীৰৰ আকাৰৰ লগত হৃদয়ৰ আকাৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । কেতিয়াবা অতি শক্তিশালী সত্তাবোৰো আটাইতকৈ দয়ালু হ’ব পাৰে ।