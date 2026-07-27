১৩০ বছৰীয়া ঘঁৰিয়ালৰ মৃত্যুত কান্দিছিল এখন গাঁৱে: গংগাৰামৰ কাহিনী এতিয়া পাঠ্যপুথিত

১৩০ বছৰীয়া ঘঁৰিয়ালৰ মৃত্যুত কান্দিছিল এখন গাঁৱে: গংগাৰামৰ কাহিনী এতিয়া পাঠ্যপুথিত
গংগাৰামৰ স্মৃতি অমৰ কৰিবলৈ গাঁওবাসীয়ে পুখুৰীটোৰ পাৰত এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে, যাক "গংগাৰাম মন্দিৰ" নামেৰে জনা যায় ।
Published : July 27, 2026 at 3:39 PM IST
অংকুৰ তিৱাৰী
বেমেতৰা (ছত্তীশগড়): মানুহ আৰু ঘঁৰিয়াল- মুখামুখি হ’লেই ভয়ত বিতত হয় ৷ ভয় খোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা ৷ কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ বেমেতৰা জিলাৰ "বাৱা মহতাৰা" নামৰ এখন সৰু গাঁৱে এই ভয়ক "অটুত প্ৰেম"লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
আচলতে, বাৱা মহতাৰাৰ এটা পুখুৰীত বাস কৰিছিল এটা বুঢ়া ঘঁৰিয়াল, ৰাইজে যাৰ নাম ৰাখিছিল "গংগাৰাম" ৷ নামত ঘঁৰিয়াল যদিও গাঁৱৰ মানুহৰ লগত খুব ওচৰ সম্পৰ্ক আছিল গংগাৰামৰ ৷ বাৱা মহতাৰা গাঁৱৰ যেন এজন সদস্যই হৈ পৰিছিল গংগাৰাম !
এনেকৈয়ে সময় পাৰ হৈ গৈ আছিল ৷ লাহে লাহে গংগাৰাম বুঢ়া হৈ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু ১৩০ বছৰ বয়সত গংগাৰামৰ মৃত্য়ু হয় ৷ গংগৰামৰ সৈতে গাঁওবাসীৰ মাজত থকা বন্ধন ইমানেই পবিত্ৰ আছিল যে গোটেই গাঁওখনে ঘঁৰিয়ালটোৰ মৃত্যুত বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ আনকি সেই দিনা গাঁৱৰ এঘৰতো চৌকা জ্বলা নাছিল । গংগাৰামৰ মৃত্যুৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে ব্ৰতো (উপবাস) খাতিছিল ৷
এই কাহিনীয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে বহুতৰে মন জয়ী কৰিছিল ৷ মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সহাৱস্থান আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা জগাই তোলাৰ বাবে NCERT-ৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমত গংগাৰামৰ কাহিনীটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
- NCERT -ৰ কিতাপত অমৰ হৈ পৰিল গংগাৰাম
NCERT -এ নতুন শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমত ‘‘My India! A Bond Between Humans and Animals’’ (মোৰ ভাৰত ! মানুহ আৰু জীৱ-জন্তুৰ মাজত থকা এক সম্পৰ্ক) শীৰ্ষক এটা বিশেষ অধ্যায় সংযোজন কৰিছে । অধ্যায়টোত গংগাৰামৰ কাহিনী বিশেষভাৱে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি মমতা আৰু সহ-অস্তিত্বৰ ব্যৱহাৰিক পাঠ শিকোৱা ।
- গংগাৰামে কেতিয়াও কাকো আক্ৰমণ কৰা নাছিল
গাঁওবাসী ৰাজু যাদৱৰ মতে, গংগাৰামে বহু বছৰ ধৰি গাঁওখনৰ ৰাজহুৱা পুখুৰীটোত বসবাস কৰি আহিছিল । এই নামটো ঘঁৰিয়ালটোক কোনো চৰকাৰী নথি-পত্ৰৰ জৰিয়তে দিয়া হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ গাঁৱৰ মানুহে মৰমতে তাক দিছিল ।
ঘঁৰিয়ালটোৱে সাঁতুৰি থকা একেটা পুখুৰীতে গাঁৱৰ মহিলাসকলে নিতৌ গা ধুইছিল । আনকি ল’ৰা-ছোৱালীয়েও নিৰ্ভয়ে একেখিনি পানীতে সাঁতুৰি খেলি থাকিছিল, কৃষকেও সেই একে পুখুৰীতে গৰু-ম’হ আৰু পোহনীয়া জন্তুবোৰক পানী খুৱাইছিল, কিন্তু কাহানিও গংগাৰামে কোনো মানুহ বা অন্য় প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰা নাছিল ৷ যাৰ বাবে সমগ্ৰ গাঁৱৰ মানুহে গংগাৰামক ভাল পাইছিল ৷
- ২০১৯ চনত গংগাৰামৰ মৃত্যু
২০১৯ চনত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত গংগাৰামৰ মৃত্যু হয় ৷ গংগাৰামৰ মৃত্যুৰ দিনা সমগ্ৰ বাৱা মহতাৰা গাঁওখন নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল, সকলোৱে কান্দিছিল । গাঁওবাসীয়ে গংগাৰামক পৰিয়ালৰ এজন বৃদ্ধ সদস্য বুলি গণ্য কৰিছিল । ৫০০ৰো অধিক গাঁওবাসীয়ে গংগাৰামৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে এখন ট্ৰেক্টৰ ফুলেৰে সজাই অন্তিম যাত্ৰা কৰোৱাইছিল ৷ তাৰ পাছত গাঁৱতেই গংগাৰামক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল ।
গংগাৰামৰ স্মৃতি অমৰ কৰিবলৈ গাঁওবাসীয়ে পুখুৰীটোৰ পাৰত এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে, যাক "গংগাৰাম মন্দিৰ" নামেৰে জনাজাত ।
- কিতাপত গংগাৰামৰ কাহিনী সন্নিবিষ্ট
বাৱা মহতাৰা গাঁৱৰ লোকে বিশ্ববাসীক দেখুৱাইছে যে বন্যপ্ৰাণীও য়ে মানুহৰ লগত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সহাৱস্থান কৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত বাধা আহি নপৰে । NCERT-ৰ এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিধ্বনিত হ’ব এই ছত্তীশগড়ী লোককথা ।