কাকড়িয়া, খাটিয়া, তিতৰ, শনিচৰা...! নাম শুনি নাহাঁহিব, এয়া এখন গাঁৱৰ বাস্তৱতা

কাকড়িয়া, খাটিয়া, তিতৰ, শনিচৰা...! নাম শুনি নাহাঁহিব, এয়া এখন গাঁৱৰ বাস্তৱতা
বিহাৰৰ এখন বিশেষ গাঁও । য'ত শাক-পাচলি, চৰাই, সপ্তাহৰ দিনৰ নামেৰে জনা যায় বহু লোকক ।
Published : June 18, 2026 at 8:14 PM IST
গয়া (বিহাৰ) : শ্বেক্সপীয়েৰে এসময়ত কৈছিল, "নামত কি আছে ?" বিহাৰৰ এখন সৰু গাঁৱৰ মানুহে যেন ইয়াৰ এক ব্যতিক্ৰমী উত্তৰ দিব । কাৰণ ইয়াৰ নামৰ মাজতেই আছে শাক-পাচলি, ঘৰৰ আচবাব, চৰাই আৰু সপ্তাহটোৰ দিনবোৰ !
অমৰ, আকবৰ, এন্থনী, জন, জেক বা ৰিচাৰ্ড এই নামবোৰ পাহৰি যাওক । কাৰণ ইমামগঞ্জ ব্লকৰ সমোদা গাঁৱত আজিও কিছুমান লোকক চৰকাৰী নামৰ পৰিৱৰ্তে কাকড়িয়া (তিয়ঁহ), খাটিয়া (বিছনা), টিটৰ (তিতৰ চৰাই), ইতৱৰৱা (দেওবাৰ) বা শনিচৰা (শনিবাৰ) নামেৰে চিনি পোৱা যায় । এই নামবোৰ শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও গাঁওবাসীৰ বাবে এয়া একেবাৰে স্বাভাৱিক ।
এই সন্দৰ্ভত গাঁৱৰ অজয় কুমাৰে মিচিকিয়াই কয়, "মোৰ নামটো প্ৰথমে আচহুৱা যেন লাগিব । কিন্তু মানুহে খোৱা তিয়ঁহ (কাকড়িয়া) মই নহয় ।" 'কাকড়িয়া' নাম তেওঁৰ ককাকে ৰাখিছিল । জন্মৰ সময়ত অজয়ৰ হাত-ভৰি একেবাৰে ক্ষীণ আছিল । ককাৰ মতে তেওঁ দেখাত একেবাৰে পথাৰৰ সতেজ তিয়ঁহৰ (কাকড়িয়া) দৰে আছিল । সেয়ে তেওঁৰ নাম হ'ল কাকড়িয়া । সময়ৰ লগে লগে বিদ্যালয়ৰ নথি পত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড আদিত অজয় থাকিলেও গাঁৱৰ সকলোৱে তেওঁ কাকড়িয়া বুলিয়ে জানে । অজয়ে লগতে কয়, "মোৰ নাম শুনি বহুতে প্ৰথমে আচৰিত হয় । বহুতে হাঁহে । যদি মোৰ নাম শুনি কাৰোবাৰ মুখত হাঁহি উঠে, তেন্তে মই কাকড়িয়া হৈয়ে সুখী ।"
আনহাতে বিজয় কুমাৰৰ কাহিনীও অতি আমোদজনক । কাৰণ তেওঁৰ আচল নাম কোনেও নাজানে । গাঁৱৰ মানুহে তেওঁক খাটিয়া (বিছনা) বুলিয়ে চিনি পায় । সৰুতে তেওঁ শুই থাকোতে প্ৰায় খাটিয়াৰ (বিছনা) গুৰ মাৰি তলত পৰিছিল । যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক খাটিয়া বুলিয়ে মাতিবলৈ ল'লে । পিছত গাঁৱতো সেই নামটোৱে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ।
গাঁওখনৰ আন এজন লোক তিতৰ ভাৰতীৰ প্ৰকৃত নাম আছিল টেটাৰ । ৩ ভগ্নীৰ পিছত জন্ম হোৱাৰ বাবে পুত্ৰ সন্তানক স্থানীয়ভাৱে টেটাৰ নাম দিয়া হৈছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ মুখে মুখে পৰি টেটাৰ গৈ তিতৰ হ'ল । আজিৰ দিনত তেওঁক তিতৰ চৰাইটোৰ নামেৰেই জানে ।
ইফালে ভন্ত পাছোৱানৰো কাহিনী সুকীয়া । জন্মৰ সময়ত তেওঁৰ মুখখন দেখাত গোলাকাৰ আৰু বেঙেনাৰ দৰে আছিল । সেয়ে তেওঁৰ আত্মীয়ই মৰমতে বেইগন (বেঙেনা) নাম দিছিল । এতিয়া স্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাসকলেও তেওঁ সেই নামেৰেই জানে ।
গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে কয় যে এসময়ত বিহাৰৰ গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰচলিত এনে নাম আজিকালি নাই । মানুহে অৰ্থ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নামৰ প্ৰতি ইমানেই সচেতন হৈ পৰিছে যে সন্তানৰ নামকৰণৰ আগতে জ্যোতিষী বা সংখ্যাতত্ত্ববিদৰ সহায় লয় । যাৰ বাবে কাকড়িয়া, খাটিয়া, তিতৰ আদি নামবোৰ এতিয়া অতীত হ'ল । পূৰ্বে উপনামবোৰেৰে মাতিলে লাজ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মৰমতে মতা বুলি ভবা হৈছিল । কিন্তু আজি নামবোৰ সাৱধানে বাছি লোৱা হয় যাতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নোহোৱাকৈ গৌৰৱেৰে মাতিব পাৰে ।
আজিৰ যুগত যেতিয়া নামৰ মাজতো আভিজাত্য বিচৰা হয়, তেতিয়া সমোদা গাঁৱে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে নাম কেৱল পৰিচয় নহয় ই এক স্মৃতি, এক কাহিনী আৰু এখন সহজ সৰল গাঁৱৰ প্ৰতিফলন । সেয়ে এই গাঁৱত যদি কাকডিয়াই খাটিয়াৰ সৈতে কথা পাতে, তিতৰে শনিচৰাৰ ওচৰত বহে । ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ।
লগতে পঢ়ক :
পত্নী প্ৰেমৰ নিদৰ্শন ! পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া কৃষকে ২০ দিনতে সাজি উলিয়ালে চলন্ত খটখটি