বৃহস্পতিবাৰে আহি আছে পুটিন: মোদীৰে বহিব আলোচনাত, আদৰিবলৈ সাজু দিল্লী
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণে ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ প্ৰচেষ্টাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।
Published : December 3, 2025 at 6:43 PM IST
সুৰভি গুপ্তা
নতুন দিল্লী: ২০২২ চনত ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ সেই অনুসৰি ৪ ডিচেম্বৰত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰে ভাৰতত উপস্থিত হ’ব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ।
এই ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে হ’বলগা ২৩ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য, শক্তি আৰু মুদ্ৰা নিষ্পত্তি ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই সকলোবোৰ এনে এক সময়ত হৈছে, যেতিয়া ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ সম্পৰ্কই দুটা দশকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চৰম অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও পুটিনৰ সন্মানাৰ্থে এক ভোজৰ আয়োজন কৰিব ।
এই বছৰৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পটভূমি পূৰ্বৰ শীৰ্ষ সন্মিলনসমূহৰ তুলনাত লক্ষণীয়ভাৱে পৃথক । ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনৰ লগে লগে ভাৰতত কৌশলগত স্বায়ত্ত শাসনৰ ওপৰত ঘৰুৱা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ সূচনা হৈছে আমেৰিকাই ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰু ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ ভাৰতীয় ক্ৰয়ৰ সৈতে জড়িত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ফলত । উদীয়মান বিশ্ব ব্যৱস্থাত ভাৰতে নিজৰ স্থান পুনৰ মানাংকন কৰাৰ লগে লগে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই ভ্ৰমণ প্ৰতীকী আৰু বস্তুনিষ্ঠ, দুয়োটাই ।
ভাৰতৰ প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ মঞ্জু শেঠে এই সময়ক উল্লেখযোগ্য বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে থকা দেশখনৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰোপ কৰা শুল্কৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত সম্পৰ্কৰ সামান্য অৱনতি ঘটিছে যদিও ইয়াৰ পিছতো এতিয়াৰ বাবে হ’লেও সম্পৰ্কৰ অন্যান্য দিশ যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আছে । এই প্ৰেক্ষাপটত আৰু বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু বিশ্ব ব্যৱস্থাৰ পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কিয়নো ভাৰতে উদীয়মান বিশ্ব ব্যৱস্থাত নিজৰ স্থান সুদৃঢ় কৰিব বিচাৰিছে ।’’
শেঠে কয় যে ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি এতিয়া দ্রুতগতিত আগুৱাই নিয়াৰ লগতে পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ লগতে সতর্কতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব, যাতে ইয়াৰ জাতীয় স্বার্থ সুৰক্ষিত হয় ৷ কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ হেঁচা, ভাবুকি আৰু বিৰূপ কাৰ্যই ইয়াৰ বিকাশত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াসৰে উদীয়মান ভাৰতক কঁপাই তুলিছে ।
শেঠে লগতে কয়, ‘‘নতুন দিল্লীত পুটিনৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ অংশীদাৰিত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।’’
মানসিক চাপ পৰীক্ষাৰ অধীনত এটা সময়-পৰীক্ষিত সম্পৰ্ক
মেজৰ জেনেৰেল দিলৱাৰ সিঙে পুটিনৰ এই ভ্ৰমণক সময়োপযোগী আৰু আশ্বস্ত কৰা বুলি অভিহিত কৰিছে । ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এই প্ৰাক্তন জোৱানজনে কয়, ‘‘আমি বহুদিনৰ পৰা তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলো । এতিয়া তেওঁ আহি আছে, তেওঁক স্বাগতম । ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মই ক'ব পৰা আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল ই এক সময় পৰীক্ষিত, অতি দীঘলীয়া আৰু সাত দশক পুৰণি সম্পৰ্ক, য’ত ৰাছিয়াই সদায় ভাৰতক সমৰ্থন জনাই আহিছে ।’’
‘‘পুটিন নিজেই এজন মহান নেতা, চাবলৈ গ’লে আজিৰ বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা । আপোনালোকৰ বেছিভাগেই দেখিছে যে তেওঁ কঠিন প্ৰমাণ আৰু যুক্তিসংগত যুক্তিৰ ভিত্তিত কেনেকৈ নিজৰ তথ্যসমূহ উপস্থাপন কৰে ৷ তেওঁৰ ভাৰত ভ্ৰমণ অতি আদৰণীয়’’ - পুটিনক ভাৰতলৈ আদৰণি জনাই প্ৰাক্তন সেনা জোৱানজনে এনেদৰে কয় ৷
তেওঁ বেতনৰ সমস্যা, সঁজুলি যোগান আৰু প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানসমূহো আঙুলিয়াই দিয়ে, যিবোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়া ভাৰতৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈয়ে আছে ৷
প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি : এছ-400, এছ ইউ-57 আৰু ভৱিষ্যতৰ মিছাইলবোৰ
অতিৰিক্ত এছ-৪০০ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু পঞ্চম প্ৰজন্মৰ ছু-৫৭ যুঁজাৰু বিমানৰ প্ৰতি সম্ভাৱ্য আগ্ৰহকে ধৰি এই সন্মিলনত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাই উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতে এছ-৫০০ বিমানত ভৱিষ্যতে সহযোগিতাৰ বাবেও অন্বেষণ কৰি আছে ।
বৈঠকৰ প্ৰস্তুতিৰ সৈতে পৰিচিত লোকসকলে কয় যে ভাৰতে অতিৰিক্ত এছ-৪০০ স্কোৱাড্ৰন(অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সফলতাৰ পিছত), ছু-৫৭ যুঁজাৰু বিমানৰ দুটা স্কোৱাড্ৰনৰ সম্ভাৱ্য ক্ৰয়, বাকী থকা এছ-৪০০ ইউনিটৰ ক্ষীপ্ৰ ডেলিভাৰী, সহ-উৎপাদনৰ সুযোগ আৰু এছ-৫০০ৰ প্ৰতি দীৰ্ঘম্যাদী আগ্ৰহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই ভ্ৰমণৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি মনোহৰ পাৰিকৰ ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিফেন্স এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক এনালাইছিছৰ শীৰ্ষ উপদেষ্টা মেজৰ জেনেৰেল ড৹ ৰাজন কোছাৰে কয়, ‘‘যি সময়ত ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ পৰা সস্তা খাৰুৱা তেল ক্ৰয়, প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা আৰু পেমেণ্ট সম্পৰ্কীয় পদক্ষেপে আমেৰিকাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আছে, সেই সময়ত শক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে পুটিনে কৰিব ভাৰত ভ্ৰমণ ।’’
তেওঁ নিশ্চিত কৰে যে ধন-সম্পত্তি নিষ্পত্তিৰ বাবে কেইবাটাও ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ আছে, য’ত আছে বিশেষ টকা ভষ্ট্ৰ’ একাউণ্ট (এছ আৰ ভি এ), কিন্তু পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞাৰ সূচনা নকৰাকৈ ইয়াক বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৌশলগত সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
তেওঁ কয়, ‘‘পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞাক সন্মান জনাই ইয়াক বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাৱধানে নিয়ন্ত্ৰণমূলক পদক্ষেপ, প্ৰতিষ্ঠানিক সমাধান (ক্লিয়াৰিং হাব/নিৰপেক্ষ-অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ বেংক) আৰু ৰাজনৈতিক বিপদ প্ৰশমন (আমেৰিকাৰ সৈতে ৰেহাই/চুক্তি)ৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।’’
প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি ক্ৰয়ৰ সন্দৰ্ভত কোছাৰে কয়, ‘‘অতিৰিক্ত এছ-৪০০ বেটাৰীৰ সৈতে ছু-৫৭ৰ ওপৰত সমান্তৰাল প্ৰতিৰক্ষা আলোচনা, যৌথ উদ্যোগ আৰু প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ ব্যৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে এছ-৫০০ৰ প্ৰতি আমাৰ তীব্ৰ আগ্ৰহ । আমি আমেৰিকাৰ সৈতে সংহত লবীৰ জৰিয়তে সীমিত CAATSA ৰেহাইৰ আশা কৰিব পাৰো ।’’
তেওঁ দৃঢ়ভাৱে কয় যে এই ভ্ৰমণ মূলতঃ কৌশলগত স্বায়ত্ত শাসন বজাই ৰখাৰ বাবেহে কৰা হ’ব । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সামগ্ৰিকভাৱে এই ভ্ৰমণে নতুন দিল্লীৰ সম্পূৰ্ণ ভূ-ৰাজনৈতিক অক্ষত থকাৰ পৰিৱৰ্তে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজাই ৰখা আৰু যোগানকাৰীক বৈচিত্ৰ্যময় কৰাৰ ইচ্ছাৰ সংকেত দিছে ।’’
বৃহৎ ফলাফল: বাণিজ্য, মুদ্ৰা, তেল আৰু শক্তি
ক্ৰেমলিনে ইংগিত দিছে যে এই সন্মিলনৰ ফলত যৌথ বিবৃতি গ্ৰহণ কৰা হ’ব আৰু বিভিন্ন আন্তঃবিভাগীয় আৰু বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ’ব । শীৰ্ষ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে -
স্থানীয় মুদ্ৰা নিষ্পত্তি
টকা-ৰুবল ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি এটা কাৰ্যকৰী পাইলট মডেল ইতিমধ্যে আছে । ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ঘাটি হ্ৰাস কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব, যিটো মূলতঃ তেল আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
তেলত ৰেহাই
ৰাছিয়াৰ উৎপাদকসকলৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে ভাৰতৰ তেল ক্ৰয় হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে ৰাছিয়াই খাৰুৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে ।
পাৰমাণৱিক আৰু শক্তি সহযোগিতা
বিশেষকৈ কুডানকুলাম পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প আৰু সম্ভাৱ্য নতুন ৰিয়েক্টৰৰ সৈতে জড়িত কামত অসামৰিক পাৰমাণৱিক সহযোগিতা তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বাণিজ্যিক ঘাটি দূৰ কৰা
ভাৰতে মস্কোক হেঁচা দিব যাতে ভাৰতলৈ ৰপ্তানিৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি পায় আৰু বাণিজ্যৰ প্ৰবাহ অধিক সুষম হয় ।
‘বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব’ পৰ্যালোচনাধীন
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে কয় যে বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন কৌশলগত ধাৰাবাহিকতাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘পুটিনৰ আগন্তুক ভাৰত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰা, বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক পথ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত মতামত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা ৷’’
ক্ৰেমলিনে কয়, ‘‘এই বৈঠকত ৰাজনীতি, বাণিজ্য আৰু অৰ্থনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, সাংস্কৃতিক আৰু মানৱীয় সহযোগিতালৈকে সকলো বিষয় পৰ্যালোচনা কৰা হ’ব ৷’’
কৌশলগত স্বায়ত্ত শাসনৰ এক বাৰ্তা
মনোহৰ পাৰিকৰ ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিফেন্স ষ্টাডিজ এণ্ড এনালাইছিছৰ সঞ্চালক প্ৰধান সুজান চিনয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণ অতি প্ৰতীকী । তেওঁ কয়, ‘‘এই বৈঠকে ভাৰতৰ কৌশলগত স্বায়ত্ত শাসন শক্তিশালী কৰিব আৰু পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব গতিশীলতাৰ মাজত ৰাছিয়াৰ সৈতে ইয়াৰ পৰম্পৰাগত অংশীদাৰিত্ব গভীৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।’’ তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ "বিশেষ স্বৰূপ"ক ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশংসা কৰি আহিছে ।
মেজৰ জেনেৰেল দিলৱাৰ সিঙে কয় যে আমেৰিকাৰ ভাবুকিৰ পিছতো ভাৰতে নিজৰ স্থিতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । তেওঁ কয়, ‘‘ৰাছিয়াৰ সৈতে আমি সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো সামগ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত গুৰুত্বপূৰ্ণ । একে সময়তে আমেৰিকা আৰু অন্যান্য দেশৰ সৈতেও আমি ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব লাগিব ।’’
কূটনৈতিক পৰিক্ৰমা: ইয়াৰ পিছত কি হ’ব
শেহতীয়াকৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰে কয়, ‘‘শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে দুয়ো দেশে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, পদক্ষেপ আৰু প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা চলি আছে । এইবোৰে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আৰু অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিব ।’’
উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ পিছত পুটিনৰ এয়া প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ ৷ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত শেষবাৰৰ বাবে মস্কো ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
এই ভ্ৰমণ পূৰ্বৰ তুলনাত কিয় অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাহিৰেও পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণ গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই ভ্ৰমণৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰি মঞ্জু শেঠে কয়, ‘‘ৰাছিয়া ভাৰতৰ পৰম বন্ধু আৰু ৰাছিয়াও ভাৰতৰ পৰম বন্ধু হৈ আহিছে । চলি থকা যুদ্ধ আৰু আমেৰিকা-ভাৰতৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ এই ভ্ৰমণে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ অংশীদাৰিত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।’’
