SIR, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ পদত্যাগৰ দাবীত পুনৰ দিল্লী কঁপাব কংগ্ৰেছে

SIR, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ পদত্যাগৰ দাবীত পুনৰ দিল্লী কঁপাব কংগ্ৰেছে
পুনৰ দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছে, প্ৰশাসনে দিছে অনুমতি ৷
Published : October 17, 2026 at 9:10 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ পদত্যাগ আৰু এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবীত কংগ্ৰেছে দিল্লীত বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ কংগ্ৰেছক ৰামলীলা মৈদানত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছক এনঅ'চি প্ৰদান কৰিছে । এই কথা জানিবলৈ দিছে চেণ্ট্ৰেল দিল্লীৰ ডিচিপি ৰোহিত ৰাজবীৰ সিঙে ৷
উল্লেখ্য যে, দিল্লীৰ ৰামলীলা মৈদান, চিবিডি গ্ৰাউণ্ড আৰু বুৰাৰী গ্ৰাউণ্ডক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিবাদ আৰু সমাৱেশৰ স্থান হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল প্ৰশাসনে ৷ ইফালে পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল যে ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ৩ নৱেম্বৰলৈকে ৰামলীলা মৈদান খালী আছে । পৌৰ নিগমৰ পৰা স্থানটোৰ উপলব্ধতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছক দিল্লী আৰক্ষীয়ে এনঅ'চি প্ৰদান কৰিছে ৷
কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াসকলে এখন বৈঠকত মিলিত হয় আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ তথা আইন-শৃংখলা সম্পৰ্কীয় সকলো দিশ বিশদভাৱে আলোচনা কৰে । সকলো নিৰাপত্তাৰ মানদণ্ড আৰু ব্যৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ পিছত আৰক্ষী প্ৰশাসনে সমাৱেশৰ বাবে কংগ্ৰেছক এনঅ'চি প্ৰদান কৰে ।
আৰক্ষীয়ে কয় যে, এনঅ'চি জাৰি কৰাৰ পিছত দলটোৱে এই প্ৰমাণপত্ৰখন লৈ পৌৰ নিগমলৈ লৈ যাব লাগিব য'ত, খেলপথাৰখন বুকিং কৰাৰ আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰ পিছতহে তেওঁলোকে খেলপথাৰত নিজৰ প্ৰস্তুতি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিব । সময়সূচী অনুসৰি, এই খেলপথাৰখন ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ৩ নৱেম্বৰলৈ বুকিং কৰা হ’ব ।
ৰামলীলা মৈদান ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা অন্য যিকোনো সংগঠন বা উদ্যোক্তাইও একেই নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰিব লাগিব । এই সমাৱেশৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰদৰ্শনৰ ৰূপৰেখা কেনে হ’ব, তাৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি ৰাখিব ৷
লগতে পঢ়ক: শিশুসকলে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা পোৱাটো মৌলিক অধিকাৰ : উচ্চতম ন্যায়ালয়