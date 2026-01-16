পশ্চিমবংগত এছ আই আৰ : বৈধ নথি নহ'ব দশম শ্ৰেণীৰ এডমিট কাৰ্ড
এছ আই আৰ পৰিচালনাৰ বাবে আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি মধ্যমিক (দশম শ্ৰেণী) এডমিট কাৰ্ডখন পৰীক্ষণৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণযোগ্য নথি হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।
Published : January 16, 2026 at 12:12 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিমবংগত এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যত চলি থকা অনুশীলনত মাধ্যমিক (দশম শ্ৰেণী) এডমিট কাৰ্ডক বৈধ নথি হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে । এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী পেনেলে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ অধীনস্থ সচিব পশ্চিমবংগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া শক্তি শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত লিখিছে, "মোক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে আপোনাৰ ১ জানুৱাৰী, ২০২৬ তাৰিখৰ পত্ৰখন উল্লেখ কৰা বিষয়টোৰ ওপৰত (এছ আই আৰত দশম শ্ৰেণীৰ এডমিট কাৰ্ড গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ) উল্লেখ কৰিবলৈ আৰু আয়োগে প্ৰস্তাৱটো পৰীক্ষা কৰা বুলি ক'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
নিৰ্বাচনী পেনেলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে লক্ষ্যণীয় যে পশ্চিমবংগত এছ আই আৰ পৰিচালনাৰ বাবে ২৭ অক্টোবৰত আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি মধ্যমিক (দশম শ্ৰেণী) এডমিট কাৰ্ডখন পৰীক্ষণৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণযোগ্য নথি হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে ওপৰৰ কথাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়োগৰ মতে মাধ্যমিক (দশম শ্ৰেণী) এডমিট কাৰ্ডক বৈধ নথি হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ।
পশ্চিমবংগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই এছ আই আৰৰ ওপৰত জাৰি কৰা দৈনিক বুলেটিন অনুসৰি দাবী আৰু আপত্তিৰ সময়ছোৱাত এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে ৮ খন প্ৰ-পত্ৰ লাভ কৰিছে । আনহাতে নাম বাদ দিয়াৰ বাবে এখনো প্ৰ-পত্ৰ লাভ কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰে দুখন ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ (মাৰ্ক্সবাদী), ৩ খন অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, বহুজন সমাজ পাৰ্টী আৰু অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লকৰ এখনকৈ ।
নিৰ্বাচনী পেনেলৰ মতে ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিযুক্তি দিয়া বুথ লেভেল এজেণ্টসকলে (বিএলএ) ৰাইজৰ পৰা দাবী (প্ৰপত্ৰ ৬) আৰু আপত্তি (প্ৰপত্ৰ ৭) সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট ঘোষণাৰ সৈতে নিজেই আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰে । নিৰ্ধাৰিত প্ৰ-পত্ৰ বা ঘোষণা অবিহনে সাধাৰণ অভিযোগসমূহক দাবী (প্ৰপত্ৰ ৬) আৰু আপত্তি (প্ৰপত্ৰ ৭) হিচাপে গণ্য কৰা নহয় ।
উল্লেখ্য যে বিএলএসমূহ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিযুক্তি দিয়ে আৰু ১৯৫০ চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ নিয়ম অনুসৰি সঠিক ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন কৰে ।
নিৰ্বাচনী পেনেলৰ মতে চলি থকা এই অনুশীলনৰ লক্ষ্য হৈছে যাতে কোনো যোগ্য নাগৰিকক বাদ দিয়া নহয় আৰু কোনো অযোগ্য ব্যক্তিক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় ।
বৰ্তমান এছ আই আৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থকা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত আছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ, গোৱা, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু লক্ষদ্বীপ । নিৰ্বাচনমুখী পশ্চিমবংগৰ উপৰিও ইয়াৰ ভিতৰত তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰী আদিও অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
