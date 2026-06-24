যাত্ৰীবাহী নাৱত বজ্ৰপাত, থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৪ গৰাকী যাত্ৰীয়ে

যাত্ৰীবাহী নাৱত বজ্ৰপাত, থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৪ গৰাকী যাত্ৰীয়ে
মুৰ্শিদাবাদৰ ধুলীয়ান গংগা ঘাটৰ পৰা মালদাৰ পাৰ্লালপুৰ ঘাটলৈ যোৱা এখন যাত্ৰীবাহী নাৱত এই শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
Published : June 24, 2026 at 9:01 AM IST
মালদা: মঙলবাৰে বিয়লি মালদাৰ পাৰ্লালপুৰ ফেৰী ঘাটত সংঘটিত হয় শোকাৱহ ঘটনা ৷ গংগা নদীত এখন যাত্ৰীবাহী নাৱত বজ্ৰপাতৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু কমেও ১৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
মুৰ্শিদাবাদৰ ধুলীয়ান গংগা ঘাটৰ পৰা মালদাৰ পাৰ্লালপুৰ ঘাটলৈ যোৱা এখন যাত্ৰীবাহী নাৱত এই শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । ২৫ ৰ পৰা ৩০জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা নাওখনে গংগা নদী পাৰ হৈ পাৰ্লালপুৰ ঘাটত উপস্থিত হৈছিল ।
আৰক্ষীৰ মতে, নিহত কেইজনক আছাদুল্লাহ শ্বেখ, আনছাৰ শ্বেখ, ইক্ৰামুল শ্বেখ আৰু কোচি শ্বেখ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আটাইকেইজনেই আছিল মালদাৰ বৈষ্ণৱনগৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পাৰলালপুৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় শমশ্বেৰগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষী ।
নাওখন গংগাৰ বুকুৰে পাৰ্লালপুৰলৈ অহাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আকাশখন হঠাতে ক’লা ডাৱৰে আৱৰি ধৰে আৰু বিজুলীৰ লগত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰম্ভ হয় । সেই সময়তে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হয় ।
মালদাৰ বৈষ্ণৱনগৰ থানা এলেকাৰ অন্তৰ্গত পাৰ্লালপুৰৰ শিবপুৰ ঘাটত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মুৰ্শিদাবাদৰ ধুলিয়ানৰ পৰা নাৱেৰে পাৰ্লালপুৰলৈ উভতি আহিছিল লোককেইজন ।
নাওখন পাৰৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত আৰম্ভ হয় । বজ্ৰপাতৰ ফলত জাহাজত থকা যাত্ৰীসকল আহত হয় । ধুলিয়ানৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ লগে লগে চাৰিজন লোকক চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে বাকীকেইজন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, বজ্ৰপাতৰ লগে লগে কেইবাজনো যাত্ৰী ঢলি পৰে । বজ্ৰপাতত আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ চিঞৰ-বাখৰৰ মাজতে নিমিষতে ফেৰী ঘাট এলেকাটোত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । আত্মীয়ৰ কান্দোন, দৌৰি ফুৰা মানুহৰ হুলস্থুল, দুখৰ কান্দোনেৰে পৰিৱেশটো গধুৰ হৈ পৰিল ।
স্থানীয় বাসিন্দা আৰু প্ৰশাসনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ অভিযান দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ কৰা হয় । আহতসকলৰ একাংশক মালদাৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বিপৰীতে গৰিষ্ঠসংখ্যকক শমশ্বেৰগঞ্জৰ অনুপনগৰ ব্লক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটা কেইবাজনো ব্যক্তিক জাংগীপুৰ মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ বদলি কৰা হয় । এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাৰ বাবেই ধূলিয়ান-পাৰ্লালপুৰ অঞ্চলত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: লিভ-ইন ৰিলেশ্বনশ্বিপেই হ'ল কাল, বেংগালুৰুত ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰ