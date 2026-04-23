পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ টিএমচি কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ
টিএমচি কৰ্মীৰ প্ৰহাৰত আহত কুমাৰগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু সৰকাৰ ৷ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷
By ANI
Published : April 23, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 5:10 PM IST
কুমাৰগঞ্জ (পশ্চিমবংগ) : বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা পশ্চিমবংগত আৰম্ভ হয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ কেবাজনো ৰথী-মহাৰথীয়ে ইতিমধ্যে নিজ নিজ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা দেখা যায় ৷ পুৱাৰে পৰা চলি থকা ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ কুমাৰগঞ্জত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷
অভিযোগ অনুসৰি, কুমাৰগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত টিএমচি কৰ্মীয়ে শুভেন্দু সৰকাৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ গাড়ী ভাঙি পেলায় ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই দাবী কৰে কুমাৰগঞ্জৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু সৰকাৰে ৷
West Bengal polls: Kumarbhanj BJP candidate Subhendu Sarkar claims TMC workers attacked him at polling booth— ANI Digital (@ani_digital) April 23, 2026
শুভেন্দু সৰকাৰে কয়, ‘‘মই ২৪ নং বুথত ইয়াৰে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ উপস্থিত হওঁ ৷ তেনেতে মই প্ৰত্যক্ষ কৰো যে একাধিক ভোটকেন্দ্ৰৰ এজেণ্টক বলপূৰ্বকভাৱে আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল ৷ টিএমচিৰ কৰ্মীসকলে মোৰ লগতে মোৰ লগত যোৱা দলটোক আক্ৰমণো কৰে ৷’’ তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে টিএমচিৰ কৰ্মীয়ে শুভেন্দু সৰকাৰ আৰু তেওঁৰ দলটোক আক্ৰমণৰ সময়ত সেই স্থানত নিয়োজিত কোনো সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোক উপস্থিত নাছিল ।
VIDEO | West Bengal Election: BJP candidate Subhendu Sarkar, allegedly attacked by TMC workers in Kumarganj, says, “In the Kumarganj area, many of our polling agents were not being allowed to enter. When I went to booth number 24, they attacked us. It was an attempt to create a… pic.twitter.com/ks64vEMIdE— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘কুমাৰগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ ৮-১০টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভোটগ্ৰহণকাৰীক বলপূৰ্বকভাৱে আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল । মই ব্যক্তিগতভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি তেওঁলোকক পুনৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিওঁ ৷ মই যেতিয়া ২৪ নং বুথত উপস্থিত হওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ সমগ্ৰ দলৰ লগতে মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় ৷ অৱশ্যে মোৰ দেহৰক্ষীয়ে মোক প্ৰহাৰ কৰা লোকসকলৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ৷ ইতিমধ্যে মোৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰিছো ৷’’
শুভেন্দু সৰকাৰৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ কয়, "মমতা বেনাৰ্জীয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত হাৰিব ৷ সেই কথা তেওঁ অনুমান কৰিছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই অঞ্চলৰ চাৰিওখন আসন হেৰুৱাইছে । হতাশা আৰু ভয়ত তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ।"