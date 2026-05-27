পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দিলীপ মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ
পুৰীৰ এখন হোটেলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিলীপ মণ্ডলক । আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকিমূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : May 27, 2026 at 5:55 PM IST
পুৰী (ওড়িশা): আৰক্ষীৰ জালত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল । ওড়িশাৰ পুৰীত অভিযান চলাই এছটিএফৰ দলে পশ্চিমবংগৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন পৰিবহণ মন্ত্ৰী দিলীপ মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পুৰীৰ এখন হোটেলৰ পৰা ওড়িশা আৰক্ষীৰ সহযোগত টিএমচিৰ বিধায়কজনক এছটিএফয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত এছটিএফয়ে বিধায়কজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এছটিএফয়ে বিধায়ক মণ্ডলক পশ্চিমবংগলৈ লৈ যায় । কেইবাদিনো ধৰি পলাতক আছিল বিধায়কজন । বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে বিধায়কজনৰ পুত্ৰ অৰ্ঘ্য মণ্ডলকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
জানিব পৰা মতে মঙলবাৰে নিশা ১০ বজাত বিধায়কজনে পুৰীৰ হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ২১৩২ নম্বৰৰ কোঠাত বিধায়ক আৰু আন এজন লোক আছিল । পিছত বুধবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । হোটেলখনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ দিলীপ মিশ্ৰই কয়, "যোৱা নিশা ১০ বজাত দিলীপ মণ্ডল আৰু আন এজন ব্যক্তি আমাৰ হোটেলত উপস্থিত হয় । আজি পুৱা ৯ বজাত পুৰী আৰক্ষী আৰু পশ্চিমবংগ আৰক্ষী আমাৰ হোটেললৈ আহে । পিছত দিলীপ মণ্ডলক লৈ যায় ।"
অভিযোগ অনুসৰি দিলীপ মণ্ডলে নিৰ্বাচনৰ পিছত বিজয় শোভাযাত্ৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাভাৱে ভাবুকিমূলক মন্তব্য কৰিছিল । এই মন্তব্যৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । ইফালে ৰাজ্যখনত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত একাধিক অভিযোগৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তেতিয়াৰ পৰাই বিধায়কজন আত্মগোপন কৰি আছিল ।
তদন্তৰ সময়ত বিষ্ণুপুৰ আৰু দক্ষিণ ২৪ পৰগনাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত তেওঁৰ কেইবাটাও সম্পত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল । বিশেষকৈ পাইলানত দিলীপ মণ্ডলৰ এটা অট্টালিকাত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন নথি-পত্ৰ, বিত্তীয় লেনদেন সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলিসমূহ পৰীক্ষা কৰে । কিন্তু সেই অভিযানৰ সময়তো বিধায়কজন পলাতক হৈ আছিল ।
