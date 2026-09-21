ETV Bharat / bharat

ভাগ্যৰ খেলা ! দিন হাজিৰা কৰা মধু সিং হ’ল কোটিপতি

মধু সিং নামৰ পশ্চিম বংগৰ এই ব্যক্তিজন এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ ছিক্কিম চৰকাৰে আয়োজন কৰা গণেশ চতুৰ্থীৰ বাম্পাৰ লটাৰীত মধুৰ কপাল ফুলিল ৷

West Bengal Migrant Worker In Punjab Wins Rs 3-Crore Lottery Prize
তিনি কোটি টকা লাভ কৰা মধু সিং (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ফাগোৱাৰা/বাংগা: ভাগ্যই কাক কেতিয়া কোন দিশে লৈ যায় সেয়া কোনেও ক’ব নোৱাৰে ৷ সময়ৰ পাকচক্ৰত পৰি কেতিয়াবা বহু কোটিপতিও বাটৰ ভিক্ষাৰী হয় আৰু দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা মানুহো ৰজা হৈ পৰে ৷ এনে উদাহৰণ আমি বহু দেখিছোঁ ৷ হিন্দীত এষাৰ কথা আছে, ‘‘ভগৱান জব দেতা হ্যে, তো ছপ্পৰ ফাড় কে দেতা হ্যে’’, অৰ্থাৎ ভগৱানে যেতিয়া দিয়ে, তেতিয়া উপচাই দিয়ে ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি এনে এজন ব্যক্তিৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ, যাৰ ভাগ্য বিশ্বাস কৰিব নোৱৰা ধৰণে সলনি হৈ গ’ল ৷

মধু সিং নামৰ পশ্চিম বংগৰ এই ব্যক্তিজন এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ দুদিন আগলৈকে মধু সিং আছিল অতি সাধাৰণ এজন ব্যক্তি ৷ পেটৰ তাড়নাত পঞ্জাৱলৈ কাম বিচাৰি যোৱা মধু সিং হৈ পৰিল কোটি টকাৰ মালিক ৷ ছিক্কিম চৰকাৰে আয়োজন কৰা গণেশ চতুৰ্থীৰ বাম্পাৰ লটাৰীত মধুৰ কপাল ফুলিল ৷

মধু সিঙে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ পঞ্জাবৰ বাংগা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা খেতিপথাৰত কাম কৰে । গণেশ চতুৰ্থীৰ বাম্পাৰ লটাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক এঘণ্টাৰ পূৰ্বে মধুৱে লটাৰীৰ টিকটটো ক্ৰয় কৰিছিল ৷ পঞ্জাবৰ বাংগাৰ সাহোতা লটাৰী ষ্টলৰ পৰা সেই টিকটটো ক্ৰয় কৰিছিল ৷

লটাৰী টিকট বিক্ৰেতা সাগৰৰ মতে লটাৰী খেলখন আৰম্ভ হৈছিল ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজাত । তাৰ ঠিক পূৰ্বে মধুৱে টিকটো ক্ৰয় কৰিছিল । পিছত সাগৰলৈ এটা ফোন আহে আৰু তেওঁক জনোৱা হয় যে তেওঁৰ বিপনীৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এটা টিকটৰ গৰাকীয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ।

‘‘তেওঁ টিকটটো ক্ৰয় কৰিছিল খেলখন আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে ৷ সন্ধিয়া ৬ বজাত খেলখন আৰম্ভ হয় আৰু মই এটা ফোনকল লাভ কৰোঁ । মোক জনোৱা হয় যে মোৰ বিপনীত বিক্ৰী কৰা এটা টিকটত ৩ কোটি টকাৰ লটাৰী লাগিছে । বাংগাত ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি লাভ কৰা ঘটনা প্ৰথমবাৰলৈ দেখা গ’ল ৷ আমি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰোঁ ৷’’ সাগৰে কয় ৷

মধু পশ্চিম বংগৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁৰ কামৰ সন্ধানত পঞ্জাবলৈ গৈছিল ৷ তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰে, আৰু সেই টকাৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে ৷

মধুক যেতিয়া লটাৰী লাভ কৰাৰ খবৰটো দিয়া হৈছিল, তেতিয়া মধুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে আছিল, সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি সাগৰে কয় যে মধুৱে কথাটো প্ৰথমে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল ৷ ‘‘তেওঁ ফোনটো উঠাই ভাবিছিল যে কোনোবাই তেওঁৰ সৈতে ধেমালি কৰিছে ৷ কিন্তু তেতিয়া মই তেওঁক পতিয়ন নিয়াইছিলোঁ যে সঁচাকৈ তেওঁ এই লটাৰীৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ সোনকালে নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ লৈ আমাৰ বিপনীলৈ আহিব লাগে ৷’’ সাগৰে কয় ৷

মূল টিকট আৰু গৰাকীৰ নথি-পত্ৰৰ তদন্তকে ধৰি এই ধন লাভ প্ৰক্ৰিয়াৰ আনুষ্ঠানিক পৰীক্ষণ হ’ব লাগিব । আনুষ্ঠানিকতা আৰু নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে পুৰস্কাৰ নিশ্চিত আৰু মুকলি কৰা হ’ব । তিনি কোটি টকা লাভ কৰাৰ খবৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, চিনাকি ব্যক্তি আৰু অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

অৱশ্যে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত মধুক শান্ত দেখা যায় । ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকক তেওঁ মাত্ৰ কয় ‘মই সুখী’ । মধুৰ ভাগিনীয়েকে কয়, ‘‘মহাই আগতে কেবাটাও লটাৰীৰ টিকট কিনিছিল যদিও কেতিয়াও পুৰস্কাৰ লাভ কৰা নাছিল । এইবাৰ অৱশ্যে কপাল ফুলিল ।’’ মধু আৰু তেওঁৰ ভাগিনীয়েক দুয়োকে সাগৰ আৰু দোকানখনত উপস্থিত থকা আন ব্যৱসায়ীসকলে অভিনন্দন জনায় ।

West Bengal Migrant Worker In Punjab Wins Rs 3-Crore Lottery Prize
লটাৰী টিকট বিক্ৰেতা সাগৰৰ সৈতে মধু সিং (ETV Bharat)

মধুৰ পৰিয়াল পশ্চিম বংগত থাকে । তেওঁৰ জীয়েকৰ বিয়া হৈ গৈছে আৰু পুতেকে এটা সৰু বাইক গেৰেজত কাম কৰে । তেওঁ লাভ কৰা বৃহৎ ধনৰাশি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি সোধাত মধুৰ ভাগিনীয়েকে কয়, “আমি ভগৱানক আগবঢ়াম, ভাল ঘৰ এটা সাজিম, গাঁৱৰ মানুহৰ বাবে এটা ভোজৰ আয়োজন কৰিম আৰু হয়তো তেওঁৰ পুতেকক গেৰেজৰ বাবে এখন উপযুক্ত দোকান স্থাপন কৰাত সহায় কৰিম ।”

লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ: ড্ৰাগছ-অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ ৰোধ, অপৰাধী মুক্ত ষ্টেচন গঢ়াৰ লক্ষ্য

TAGGED:

বাম্পাৰ লটাৰী
মধু সিং
লটাৰী টিকট
LOTTERY PRIZE
GANESH CHATURTHI BUMPER LOTTERY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.