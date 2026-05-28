সুৰক্ষিত হ’ব বাংলাদেশ সীমান্ত, বিএছএফক কমেও ১৪২ একৰ ভূমি হস্তান্তৰ পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ
Published : May 28, 2026 at 8:46 AM IST
কলকাতা: পশ্চিম বংগত বিগত সময়ছোৱাত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ স্থাপনৰ প্ৰসংগটো এক জটিল চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিল ৷ পূৰ্বৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই বেৰা স্থাপনৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ বিএছএফক ভূমি হস্তান্তৰ নকৰাৰ অভিযোগ আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে ৷ বংগত প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বিএছএফক সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ভূমি হস্তান্তৰ কৰিছে কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণৰ বাবে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বুধবাৰে উল্লেখ কৰে যে বিএছএফৰ পহৰা চকী স্থাপন আৰু কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি সীমান্ত সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চৰকাৰে তীব্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অধিকাৰীয়ে কয় যে এতিয়া অতিৰিক্ত ভূমি সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক গতাই দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত মুঠ হস্তান্তৰ কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ ১৪২.৭৯ একৰ হৈছে ।
এক্সত এটা পোষ্টত অধিকাৰীয়ে কয়, "পশ্চিম বংগ চৰকাৰে বিএছএফ আউটপোষ্ট আৰু কাঁইটীয়া তাঁৰৰ ফেন্সিং নিৰ্মাণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি সীমান্ত নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তীব্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ফলত সীমান্ত অঞ্চলত নিৰাপত্তা অধিক বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া অতিৰিক্ত মাটি বিএছএফৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত মুঠ মাটিৰ পৰিমাণ ১৪২.৭৯ একৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।’’
Govt of WB has initiated intensified measures to strengthen Border Security by facilitating construction of BSF Outposts & Barbed-Wire Fencing, further enhancing security in the Border areas.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 27, 2026
Additional land has now been handed over to BSF, taking the total tally to 142.79 acres.
অধিকাৰীয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি মুৰ্শিদাবাদত সৰ্বাধিক আৱণ্টন দিয়া হৈছে ৩৮.৮০৫ একৰ ভূমি, তাৰ পিছতে জলপাইগুৰিত ৩৫.১৬৫ একৰ আৰু কোচবিহাৰত ২২.৯৫ একৰ ভূমি বিএছএফক অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷
"এই চলি থকা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ইতিমধ্যে ৯ খন জিলাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাটি হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । এতিয়ালৈকে বিএছএফলৈ হস্তান্তৰ কৰা মাটিৰ পৰিমাণ এনেধৰণৰ: কোচবিহাৰত ২২.৯৫ একৰ, জলপাইগুৰিত ৩৫.১৬৫ একৰ, দাৰ্জিলিঙৰ ৮.৮১৫ একৰ, উত্তৰ দিনাজপুৰত ২.৮৪ একৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰত ২০.১৭০১ একৰ, মালদাত ১০.৯০ একৰ, মুৰ্শিদাবাদত ৩৮.৮০৫ একৰ, নদিয়াত ০.৫৫ একৰ আৰু উত্তৰ ২৪ পৰগনাত ২.৬ একৰ ৷’’ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
পশ্চিম বংগ চৰকাৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক ২৭ কিলোমিটাৰ ভূমি অৰ্পণ কৰাৰ পিছতে শিলিগুৰি মহকুমাৰ ফাঁচিদেৱা অঞ্চলত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত ফেন্সিং স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, যিটোৱে অঞ্চলটোৰ সীমান্ত সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
তদুপৰি, পশ্চিম বংগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে ‘ডিটেক্ট, ডিলিট এণ্ড ডিপ’ৰ্ট’ নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা মাজতে কৰ্তৃপক্ষই নথি-পত্ৰবিহীন বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ ওপৰত দমন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সমীপৰ হাকিমপুৰ চেকপোষ্টত একাধিক লোকৰ সমাগম ঘটে । উত্তৰ ২৪ পৰগনা জিলাত অৱস্থিত হাকিমপুৰ চেকপোষ্ট হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পথ ।
হাওৰাত মেকানিক হিচাপে কাম কৰা এজন বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকে কাম বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবেই গুচি গৈছে আৰু পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ ‘ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপ’ৰ্ট’ নীতি ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ।
"এতিয়া ইয়াত বহুত অসুবিধা চলি আছে, গতিকে আমি গুচি যাম । আমি কোনো কাম বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু কোনেও থাকিবলৈ দিয়া নাই । বাংলাদেশৰ পৰা ইয়ালৈ অহা দুবছৰ বা তিনিবছৰ হ'ল । আমাক ইয়ালৈ আন এজন ব্যক্তিয়ে আনিছিল । মই আধাৰ কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা নাছিলোঁ । মই আগতে হাওৰা জিলাত বাস কৰিছিলোঁ । মই এজন মটৰ চাইকেল মেকানিক । আমাৰ দহজন আহিছিলোঁ । এতিয়া, একমাত্ৰ ঘূৰি আহিছো ।’’ এএনআইক কয় ব্যক্তিজনে ।
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পশ্চিম বংগ চৰকাৰে আটক কৰা বিদেশী আৰু বিতাড়ন বা প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা বিদেশীৰ বাবে হোল্ডিং চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিবলৈ সকলো জিলা দণ্ডাধীশক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
গৃহ আৰু পাহাৰ পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক যোগাযোগৰ মতে, কাৰাদণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰি বিতাড়নৰ অপেক্ষাত থকা ব্যক্তিকে ধৰি দেশত অবৈধভাৱে থকা বুলি চিনাক্ত কৰা ব্যক্তিসকলক আৱাস দিয়াৰ বাবে জিলাসমূহক প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । যোৱা ২৩ মে’ত জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাত ভাৰতত অবৈধভাৱে বাস কৰা বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু ৰোহিংগীয়াৰ বিতাড়ন আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ কাঠামো অনুসৰি কাম কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । (ANI)
