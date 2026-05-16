আৰ জি কৰ ধৰ্ষণ-হত্যা গোচৰ: তিনি আইপিএছ বিষয়াক নিলম্বন পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ

বিনীত গোৱেল, অভিষেক গুপ্তা আৰু ইন্দিৰা মুখাৰ্জীক নিলম্বন ।

West Bengal Govt Reopens RG Kar Rape, Murder Case; Suspends Three IPS Officers
তিনিগৰাকী আইপিএছ বিষয়াক নিলম্বন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 8:56 AM IST

কলকাতা: আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিতালত এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ গোচৰত কলকাতা আৰক্ষীৰ তিনিজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে তিনিজন বিষয়া ক্ৰমে বিনীত গোৱেল, অভিষেক গুপ্তা আৰু ইন্দিৰা মুখাৰ্জীক নিলম্বন কৰে । এই কথা শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ।

আৰ জি কৰ গোচৰত কলকাতা আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ আৰম্ভণিৰে পৰাই বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । বিশেষকৈ কলকাতা আৰক্ষীৰ তেতিয়াৰ উপায়ুক্ত বিনীত গোৱেল, উপায়ুক্ত (উত্তৰ) অভিষেক গুপ্তা, উপায়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) ইন্দিৰা মুখাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে তিনিওজন আইপিএছ বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে । উক্ত সংবাদমেলতে এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে, মৃতকৰ পৰিয়ালক অবৈধভাৱে ধন দিয়াৰ চেষ্টা, পৰিস্থিতিৰ ভুল চম্ভালি লোৱা আৰু সাংবাদিকৰ সন্মুখত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ অনুচিত আচৰণৰ বাবেই এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

মুখ্য সচিব আৰু গৃহ সচিবৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চিবিআয়ে মূল তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব, কিন্তু প্ৰশাসনিক কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে তিনিওজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ।

উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ ৯ আগষ্টৰ পুৱা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগৰ চতুৰ্থ মহলাৰ আলোচনা চক্ৰ কক্ষৰ পৰা এগৰাকী যুৱতী মহিলা চিকিৎসকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অপৰাধত সঞ্জয় ৰায়ক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ছিলডা আদালতে ।

সেই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু হৈছিল । সঞ্জয় ৰায়ৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীত আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন অভিযুক্তক বিচাৰি উলিওৱাৰ দাবীত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । শেহতীয়াকৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে চিবিআইক সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ কয় ।

অৱশ্যে আৰম্ভণিৰে পৰা তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কলকাতা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে । মাতৃ আৰু পিতৃয়ে বাৰে বাৰে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে । সেই সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি থকা চিকিৎসকসকলেও এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল । তদানীন্তন কলকাতাৰ মেয়ৰ বিনীত গোৱাল, তেতিয়াৰ কলকাতাৰ উপায়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) অভিষেক গুপ্তা আৰু তাৰ পিছত কলকাতাৰ উপায়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) ইন্দিৰা মুখাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । পিছত মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে তেওঁলোকক বদলি কৰে ।

বৰ্তমান শুভেন্দু অধিকাৰীৰ চৰকাৰে নিলম্বন কৰে তিনিওজন বিষয়াক । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্য সচিবৰ তত্বাৱধানত গৃহ সচিবে এই বিষয়টো চোৱা-চিতা কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

