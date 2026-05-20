পশ্চিমবংগৰ পৰা বাংলাদেশী বিতাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ, মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দুৰ ঘোষণা

পশ্চিমবংগৰ পৰা বাংলাদেশী বিতাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ, মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দুৰ ঘোষণা
অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বংগৰ চৰকাৰ, আৰক্ষীয়ে আটক কৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়নৰ বাবে সাজু চৰকাৰ ৷
By PTI
Published : May 20, 2026 at 8:55 PM IST
কলকাতা: কোনো কাৰণত পশ্চিমবংগত বাংলাদেশী নাগৰিক থাকিব নোৱাৰিব ৷ যাৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বুধবাৰে ঘোষণা কৰে যে, আৰক্ষীয়ে আটক কৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰী তথা অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক বিতাড়নৰ বাবে বিএছএফক গতাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হ'ব ৷ আনহাতে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) আইনৰ অধীনত সামৰি লোৱা লোকক এই ব্যৱস্থা আওতালৈ নাহে বুলি এক সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ৰাজ্য চৰকাৰে বিএছএফলৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰত্যক্ষভাৱে স্থানান্তৰিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিগত বছৰ কেন্দ্ৰই প্ৰেৰণ কৰা এটা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ বিগত বছৰৰ ১৪ মে’ত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰত্যক্ষভাৱে বিএছএফক গতাই দিয়াৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰই ৰাজ্যলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও পূৰ্বৰ চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ৷ আমি এতিয়া ইয়াক বলবৎ কৰিছো ৷ ফলত আৰক্ষীয়ে আচক কৰা সকলো বাংলাদেশী নাগৰিকক তেওঁলোকৰ দেশৰ কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়া হ'ব ৷"
পূৰ্বৰ টিএমচিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰি তেওঁ কয়, "পূৰ্বৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে 'কা'ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰই বিচৰা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিএছএফক গতাই দিয়া নাছিল ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত সামৰি লোৱা আৰু নিৰ্ধাৰিত কাট অফ তাৰিখৰ পূৰ্বে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা সাতটা সম্প্ৰদায়ে এই ব্যৱস্থাৰ পৰা বাহিৰত থাকিব ৷ ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অহাসকলক সুৰক্ষিত আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰিব নোৱাৰি ৷ বিএছএফে বাংলাদেশৰ বিজিবিৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকক বিতাড়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ৷ আজিৰে পৰা এই আইন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক:মোনা লৈ বজাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰ পাকঘৰত ৰান্ধি মাছৰ আঞ্জাৰে খালে ভাত ?