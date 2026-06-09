পশ্চিমবংগ : ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ টিএমচিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত
টিএমচিৰ নেতা সব্যসাচী দত্তৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবী, মৃত্যুৰ ভাবুকি, মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
Published : June 9, 2026 at 10:15 AM IST
নিউ টাউন (পশ্চিমবংগ) : বংগত বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পাছতে যেন দিন বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে বহু তৃণমূল কংগ্ৰেছ চমুকৈ টিএমচিৰ নেতাসকলৰ ৷ এইবাৰ আৰক্ষীৰ মেৰপেচৰ মাজত সোমাই পৰিল সব্যসাচী দত্ত ৷ দত্ত হৈছে ৰাজাৰহাট-নিউ টাউনৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিধাননগৰৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা ৷
ধৃত সব্যসাচী দত্তৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অপৰাধমূলক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ধন দাবী, মৃত্যুৰ ভাবুকি, মানসিক হাৰাশাস্তি আদিকে কৰি কেবাটাও অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বংগ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা প্ৰথমে নিউ টাউনৰ তেওঁৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় । বিধাননগৰ উত্তৰ থানাত কেবাঘণ্টা মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত মাজ নিশা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ ইফালে দত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিধাননগৰৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, সোমবাৰে বিয়লি ছল্ট লেকৰ বাসিন্দা তথা ব্যৱসায়ী মধুসুদন চক্ৰৱৰ্তীয়ে সব্যসাচী দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিধাননগৰ উত্তৰ থানাত এখন লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই এজাহাৰত তেওঁ দত্তৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবী, মৃত্যুৰ ভাবুকি, তীব্ৰ মানসিক হাৰাশাস্তি আদি কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
মধুসুদন চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা এই অভিযোগ লাভ কৰাৰ লগে লগে বিধাননগৰ উত্তৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে আৰু সোমবাৰে নিশা সব্যসাচী দত্তৰ নিউ টাউন এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলায় । সেই সময়ত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী নিজ ঘৰতে উপস্থিত আছিল । তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰি থানালৈ লৈ আহে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক এটা বন্ধ কোঠাত জেৰা চলায় । সব্যসাচী দত্তৰ বক্তব্যত অসামঞ্জস্য আৰু তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগতে সোমনবাৰে মাজ নিশাই আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
সব্যসচী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ
ব্যৱসায়ী মধুসুদন চক্ৰৱৰ্তীয়ে দাখিল কৰা গোচৰ অনুসৰি, ২০১৮ চনৰ কথা, সব্যসাচী দত্তই এদিন তেওঁক ফোন কৰি ভাবুকি দিছিল, আনকি সেইদিনা এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ২.৩০ লাখ টকাৰ দাবীও কৰিছিল । আনকি এই টকা দিব নোৱাৰিলে মধুসুদন চক্ৰৱৰ্তীৰ বাবে ভাল নহ’ব বুলিও সকীয়াই দিছিল ৷ যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীজনে অসহায় অনুভৱ কৰিছিল ।
সেই সময়ত সব্যসাচীয়ে বিদ্যুৎ গংগোপাধ্যায় ওৰফে "গুজী" নামৰ এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মধুসুদনৰ কাৰ্যালয়লৈ পঠিয়াইছিল । অভিযোগ কৰা হৈছে যে এইজন ব্যক্তিয়ে মধুসুদনৰ পৰা ধন গ্ৰহণ কৰিছিল ।
মধুসুদন চক্ৰৱৰ্তীয়ে এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰে যে, সেই সময়ত তেওঁৰ পত্নীয়ে কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল । জৰুৰী চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিবলৈ তেওঁ সকলো সময়তে ঘৰত কিছু নগদ ধন ৰাখিব লগা হৈছিল । আনকি পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ আনৰ পৰাও কিছু ধন ধাৰলৈ আনি ঘৰতে ৰাখিছিল ৷ কিন্তু সব্যসাচী দত্তই দিয়া ভাবুকিৰ বাবেই মধুসুদন চক্ৰৱৰ্তীয়ে পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰখা ধন তেওঁৰ প্ৰতিনিধি বিদ্যুৎ গংগোপাধ্যায়ক দিব লগা হৈছিল ।
এজাহাৰখনত ব্যৱসায়ীজনে আৰু লিখিছে, "সব্যসাচী দত্ত পশ্চিমবংগৰ তেতিয়াৰ শাসকীয় দলৰ এজন অতি প্ৰভাৱশালী নেতা আছিল । ভয় আৰু সেই সময়ত মোৰ হাতত আন কোনো বিকল্প নথকাৰ বাবে ঘৰত থকা নগদ ধনৰ কিছু অংশ, পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিছু থৈ বাকীখিনি ধন চিনাকি এজনৰ পৰা ধাৰলৈ লৈ শেষত গোটেই ধনখিনি তেওঁৰ প্ৰতিনিধিক দিলো ।"
ইফালে এই গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিধাননগৰ উত্তৰ থানাত যথেষ্ট তৎপৰতা দেখা গৈছে যদিও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । ইফালে এই অভিযোগ বা সম্ভাৱ্য আইনী ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত সব্যসাচী দত্ত বা তেওঁৰ অধিবক্তাই এতিয়ালৈকে কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷