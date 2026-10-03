ETV Bharat / bharat

মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক

চক্ৰৱৰ্তী পৰিয়ালে অষ্টমীত ১০৮ টা নীলা পদুমৰে দুৰ্গাক কৰে পূজা ।

WEST BENGAL DURGA PUJA
মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 6:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মিদনাপুৰ (পশ্চিম বংগ): পশ্চিম বংগৰ মিদনাপুৰৰ মিঞা বজাৰৰ এখন ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাই আজিও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । এই ঘৰুৱা দুৰ্গা পূজাখনত জমিদাৰী যুগৰ কেতবোৰ ৰীতি-নীতি অক্ষুণ্ণ আছে । এই পূজাখনত কোনোধৰণৰ মূৰ্তি নাথাকে ।

এই পূজাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱে যে ইয়াত দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰিৱৰ্তে ৬ ফুট ওখ পাটাচিত্ৰত অংকন কৰা দেৱীক পাঁচ দিন পূজা কৰা হয় । পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই নিৰামিষ খাদ্যৰ উপৰি দেৱীক মাছৰ ব্যঞ্জনো আগবঢ়াই অহা হৈছে । মহানগৰীৰ কোলাহলৰ মাজতো ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ আছে চক্ৰৱৰ্তী পৰিয়ালৰ এই ঘৰখন । ২০০ বছৰীয়া পৰম্পৰাত আজিও কোনো আধুনিকতাৰ পৰশ পৰা নাই ।

WEST BENGAL DURGA PUJA
মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক (ETV Bharat)

এই পৰিয়ালটোৰ লোকসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি পূজাখন মহাৰজাৰ ৰাজপূজাৰী ৰাখাল চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল । যিহেতু জমিদাৰী কালত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কোনো অনুমতি নাছিল, সেয়েহে তেওঁ দেৱীক পাত্ৰত পূজা কৰাৰ প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়তো এই পূজাৰীৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে পৰম্পৰাত আধুনিকতাৰ আঁচোৰ পৰিবলৈ দিয়া নাই । পূজাৰ দিন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে চক্ৰৱৰ্তী পৰিয়ালৰ আন ঠাইত বাস কৰা আত্মীয়সকলেও এই ঘৰখনলৈ আহে । প্ৰায় ছয় ফুট ওখ এখন পুস্তকত তেওঁলোকে দুৰ্গা অংকন কৰে ।

WEST BENGAL DURGA PUJA
মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক (ETV Bharat)

পাতেৰ দুৰ্গা নামেৰে পৰিচিত এই সিংহ আৰোহী দেৱীৰ অংকিত প্ৰতিচ্ছবিখনতেই পূজা কৰা হয় । ইয়াতেই দুৰ্গাৰ এই ৰূপৰ আগত প্ৰজন্মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে । দেৱীৰ পূজা ষষ্ঠীত আৰম্ভ কৰি পিছদিনা সপ্তমীৰ পুৱা সাতটা কুঁৱাৰ পানীৰে পাত্ৰৰ অভিষেক কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত বিশেষ ৰীতি-নীতিৰে দেৱীক মন্দিৰলৈ অনা হয় । এসময়ত এই পাত্ৰ উত্তোলনৰ লগত হাতী আৰু ঘোঁৰা, ঢোল আৰু এক বৃহৎ শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হৈছিল । সময়ৰ লগে লগে হাতী আৰু ঘোঁৰাবোৰ নোহোৱা হ'লেও বাদ্যযন্ত্ৰৰে পাত্ৰটো তুলি লোৱাৰ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে । এই সন্দৰ্ভত নৱেন্দু চক্ৰৱৰ্তী আৰু সিদ্ধাৰ্থ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, " আজি জীৱ-জন্তুবোৰ নাই । অৱেশ্যে পৰিয়ালটোৱে এতিয়াও সংগীতেৰে শোভাযাত্ৰাৰে দেৱীক আদৰি আনে ।"

WEST BENGAL DURGA PUJA
মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক (ETV Bharat)

এই পৰিয়ালৰ সদস্য নবেন্দু চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "ৰজা বিৰাটৰ ৰজা পুৰোহিত হিচাপে ৰাখালে যি পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু অব্যাহত ৰাখিছিলসেই পৰম্পৰা আমাৰ মনত আছে । যিহেতু জমিদাৰী যুগত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ অনুমতি নাছিল, সেয়েহে তেওঁ ৰং কৰা পুস্তকত দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ কৰিছিল ।"

ঘৰখনৰ আন এজন সদস্য নন্দন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "আমি নিজকে ৰাখাল চক্ৰৱৰ্তীৰ বংশধৰ বুলি পৰিচয় দি আহিছো । তেওঁৰ সময়ৰ আগতেই পূজা কৰা হৈছিল বুলি শুনিছো । "

এবাৰ দেৱীক আদৰণি জনোৱাৰ পিছত মনোযোগ প্ৰসাদলৈ যায় । প্ৰথমে ফলমূল আৰু নিৰামিষ খাদ্য উপস্থাপন কৰা হয় । নবেন্দুৱে কয় যে বৰণ বা আদৰণি অনুষ্ঠানৰ পিছত আমিষ খাদ্যও আগবঢ়োৱা হয় । মা দুৰ্গাৰ থকাৰ সময়ছোৱাত দেৱীৰ আগত ৰখা প্ৰস্তুতিৰ ভিতৰত ৰৌ মাছৰ জোল আৰু পোৰা মাছ অন্যতম ।

WEST BENGAL DURGA PUJA
মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক (ETV Bharat)

পূজাৰ দিনকেইটাত আমিষ আৰু নিৰামিষ দুয়োটাই দেৱীক ভোগ হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় । অষ্টমীৰ দিনা পৰিয়ালে ১০৮ টা নীলা পদুমৰে দুৰ্গাক পূজা কৰে । সপ্তমীৰ পৰা নৱমী হৈ মহাযজ্ঞ পৱিত্ৰ অগ্নি অনুষ্ঠান চলি থাকে । চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ পৰাও এই পূজালৈ ভক্তৰ আগমণ ঘটে ।

অৱেশ্যে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি কিছুমান প্ৰথা সলনি হৈছে । এসময়ত পূজাত পশু বলি দিয়া হৈছিল যদিও এতিয়া বন্ধ কৰা হৈছে । পূৰ্বৰ প্ৰথা পালন কৰি এতিয়া প্ৰতীকী ৰূপত এবিধ কোমোৰা আৰু চালকোমৰো বলি দিয়া হয় । নৱমী পূজাত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটোও পৰম্পৰা চলি আহিছে । দশমীৰ দিনা দেৱীক ভজা শিঙৰা, লোতে মাছ আৰু শ'ল মাছ আগবঢ়োৱা হয় । এই প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰেই পৰিয়ালৰ লোকে দেৱীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰৰ পৰা কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় উৎসৱক লৈ কঠোৰ প্ৰশাসন : সৰু-বৰ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে চিচিটিভি কেমেৰা ৰখাটো বাধ্যতামূলক

আকৌ আহিল দুৰ্গা পূজা : বাংলাদেশত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা

TAGGED:

WEST BENGAL DURGA PUJA
PATTACHITRA DURGA
মিদনাপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
CHAKRABORTY FAMILY PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.