পশ্চিম বংগ চিআইডিৰ দ্বাৰা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিএ সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে টিএমচিৰ সচিব অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত ৰায়ৰ আগতীয়া জামিন আবেদন নাকচ কৰে ।
By ANI
Published : September 10, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা : পশ্চিমবংগ আৰক্ষী চিআইডিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰলৈকে আদালতৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সুৰক্ষা লাভ কৰিছিল ৰায়ে । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ অগ্ৰিম জামিন আবেদন নাকচ কৰে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহানাৰ বিচাৰপীঠে ৬ আগষ্টত সুমিত ৰায়ক এই সকাহ প্ৰদান কৰিছিল ।
বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানিৰ সময়ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই সুমিত ৰায়ক সোধা-পোছৰ বাবে আটক কৰাৰ বাবে কঠোৰ যুক্তি আগবঢ়ায় । ভূমি কেলেংকাৰীৰ এক গোচৰত ৰায়ে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ প্ৰশ্ন এৰাই চলিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ছালবনীৰ চৰকাৰী মাটি বিক্ৰী কৰি ৰায়ে নিজৰ বেংক একাউণ্টত বিপুল পৰিমাণৰ ধন জমা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যোৱা মাহত ৮ আগষ্টত ছালবনী ভূমি জালিয়াতিৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত চিআইডিৰ বিষয়াৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছিল সুমিত ৰায় । তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক জেৰা কৰি তেওঁৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে ।
অৱশ্যে তেওঁৰ অধিবক্তাই আদালতত অৱগত কৰে যে শেহতীয়াকৈ সুমিত ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু দুটা গোচৰ ৰুজু হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মুঠ গোচৰৰ সংখ্যা চাৰিটালৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই নতুন গোচৰৰ সৈতে জড়িত গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকাত সুমিত পুনৰবাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে । অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আৱেদন অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰি খাৰিজ কৰে ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ভূমি কেলেংকাৰীত সুমিতৰ নাম জে'লত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মেদিনীপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজৰাক জেৰা কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী তদন্তৰ সময়তে পোহৰলৈ আহে ।
২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় টিকট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কেইবাজনো লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা আদায় কৰাৰ অভিযোগো সুমিতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে । পশ্চিম মেদিনীপুৰৰ ছালবনীত ভূমি জালিয়াতি আৰু দুৰ্নীতিৰ এক সুকীয়া গোচৰতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।