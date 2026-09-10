ETV Bharat / bharat

পশ্চিম বংগ চিআইডিৰ দ্বাৰা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিএ সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে টিএমচিৰ সচিব অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত ৰায়ৰ আগতীয়া জামিন আবেদন নাকচ কৰে ।

West Bengal CID arrests TMC MP Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy in land scam case
অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিএ সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিম বংগৰ চিআইডিৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 10, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা : পশ্চিমবংগ আৰক্ষী চিআইডিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰলৈকে আদালতৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সুৰক্ষা লাভ কৰিছিল ৰায়ে । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ অগ্ৰিম জামিন আবেদন নাকচ কৰে ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহানাৰ বিচাৰপীঠে ৬ আগষ্টত সুমিত ৰায়ক এই সকাহ প্ৰদান কৰিছিল ।

বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানিৰ সময়ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই সুমিত ৰায়ক সোধা-পোছৰ বাবে আটক কৰাৰ বাবে কঠোৰ যুক্তি আগবঢ়ায় । ভূমি কেলেংকাৰীৰ এক গোচৰত ৰায়ে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ প্ৰশ্ন এৰাই চলিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও ছালবনীৰ চৰকাৰী মাটি বিক্ৰী কৰি ৰায়ে নিজৰ বেংক একাউণ্টত বিপুল পৰিমাণৰ ধন জমা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যোৱা মাহত ৮ আগষ্টত ছালবনী ভূমি জালিয়াতিৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত চিআইডিৰ বিষয়াৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছিল সুমিত ৰায় । তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক জেৰা কৰি তেওঁৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে ।

অৱশ্যে তেওঁৰ অধিবক্তাই আদালতত অৱগত কৰে যে শেহতীয়াকৈ সুমিত ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু দুটা গোচৰ ৰুজু হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মুঠ গোচৰৰ সংখ্যা চাৰিটালৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই নতুন গোচৰৰ সৈতে জড়িত গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকাত সুমিত পুনৰবাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে । অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আৱেদন অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰি খাৰিজ কৰে ।

সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ভূমি কেলেংকাৰীত সুমিতৰ নাম জে'লত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মেদিনীপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজৰাক জেৰা কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী তদন্তৰ সময়তে পোহৰলৈ আহে ।

২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় টিকট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কেইবাজনো লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা আদায় কৰাৰ অভিযোগো সুমিতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে । পশ্চিম মেদিনীপুৰৰ ছালবনীত ভূমি জালিয়াতি আৰু দুৰ্নীতিৰ এক সুকীয়া গোচৰতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: পিঁয়াজৰ কন্দোন: শস্যৰ ক্ষতি-ভঁৰালত লোকচানে নৱেম্বৰলৈ মূল্য়বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক কন্দুৱাব সমগ্ৰ দেশত

জম্মু-কাশ্মীৰত আদানী: সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দৌৰত শীৰ্ষ

TAGGED:

সুমিত ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ
ছালবনী ভূমি জালিয়াতি গোচৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
পশ্চিম বংগ চিআইডি
SALBONI LAND SCAM CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.