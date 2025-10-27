সামান্য বাক-বিতণ্ডাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, কেন্দ্ৰীয় শুল্ক বিষয়াক আক্ৰমণ-প্ৰহাৰ

সামান্য বাক-বিতণ্ডাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, কেন্দ্ৰীয় শুল্ক বিষয়াক আক্ৰমণ-প্ৰহাৰ
এটা দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
Published : October 27, 2025 at 1:12 PM IST
কলকাতা: শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এটা সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা ৷ এজন অটোচালক আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰা বুলি উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ ৷ কলকাতাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ ৰাজপুৰ-সোণাৰপুৰত সংঘটিত হৈছে ৷
অটোচালকজনৰ লগতে তেওঁৰ সহযোগীসকলে বিষয়াগৰাকীৰ পত্নীকো আক্ৰমণ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ কেৱল এয়াই নহয়, বিষয়াগৰাকীয়ে বাস কৰা ফ্লেটৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে উদণ্ড অটোচালক সহিতে দলটোৱে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজপুৰৰ হাউছিং কমপ্লেক্সত আতংকৰ সৃষ্টি হয় ।
প্ৰদীপ কুমাৰ নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ আৱাসিক এলেকালৈ আহি থকা অৱস্থাত এখন অট’ই তেওঁৰ বাহনত তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰে ৷ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি অটোচালকজনৰ সৈতে বিষয়াগৰাকীৰ তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় ৷ এই বাক-বিতণ্ডাই যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেয়া কোনেও অনুমানেই কৰিব পৰা নাছিল ৷
ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে অটোচালকজনে প্ৰায় ৫০ জনতকৈ অধিক লোকৰে গঠিত এটা দলৰ সৈতে উভতি আহি বিষয়াজনৰ আৱাসিক অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰে ৷ চি চি টিভিৰ ফুটেজত দেখা গৈছে যে দলটোৱে তাত প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা বয়বস্তু লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ লগতে বিষয়াগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে ৷
দলটোৱে শুল্ক বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত প্ৰদীপ কুমাৰৰ লগতে পত্নীকো প্ৰহাৰ কৰি আহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । প্ৰদীপ কুমাৰৰ মতে প্ৰায় ৫০-৬০ জন লোকে বিনা অনুমতিত তেওঁৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি এপাৰ্টমেণ্টটোৰ দুৱাৰ পৰ্যন্ত ধ্বংস কৰে ৷ তেওঁ কয়, “তেওঁলোকে মোৰ ঘৰ ভাঙি মোক গতিয়াই দিয়ে আৰু মূৰত আঘাত পোৱাত তেজ ওলাবলৈ ধৰে ৷”
প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত প্ৰদীপ কুমাৰে স্থানীয় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । বিষয়াগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন লোকক ৷ সম্প্ৰতি এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আন আন অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই আক্ৰমণ ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যক দলটোৱে হত্যা কৰিব বুলিয়েই অনুমান কৰিছিল ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বিৰোধী দলৰ নেতা সুবেন্দু অধিকাৰী ৷ অধিকাৰীয়ে কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মূল অভিযুক্ত, অটোচালক আজিজুল গাজীক ।
