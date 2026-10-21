পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজতেই ভাৰত-ইউ এ ইৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক
ইউ এ ইৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিয়ানে মঙলবাৰে দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ পোষকতা কৰে ।
Published : October 21, 2026 at 10:25 AM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিক লৈ ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে ভাৰত আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীয়ে বাণিজ্য, শক্তি সুৰক্ষা, প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নিজৰ কৌশলগত সম্পৰ্কক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ৷
ইউ এ ইৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বেখ আব্দুল্লা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানে ১৯ আৰু ২০ অক্টোবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় আৰু ভাৰত-ইউ এ ইৰ সৰ্বাংগীন কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷
عبدالله بن زايد يعقد اجتماعاً موسعاً مع معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، في مومباي، ويبحثان فرصاً جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين 🇦🇪و🇮🇳، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من النمو والازدهار.— OFM (@OFMUAE) October 20, 2026
ইউ এ ইৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ কাৰ্যালয়ে 'এক্স'ৰ এটা পোষ্টত কয়, "শ্বেখ আব্দুল্লা বিন জায়েদে মুম্বাইত বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ৷
নেতাদ্বয়ে ইউ এ ই আৰু ভাৰতৰ মাজত ব্যাপক কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন সুযোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডসমূহত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ দিগন্ত সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ অধিক বৃদ্ধি আৰু সমৃদ্ধিৰ আকাংক্ষাক সমৰ্থন কৰে ৷"
Growing strategic partnerships, stronger trilateral cooperation, and paving the way for a future of shared prosperity 🇦🇪🇮🇳🇺🇸 Abdullah bin Zayed joined @DrSJaishankar and @marcorubio for a trilateral meeting in Mumbai to discuss ways to enhance cooperation and partnerships among 🇦🇪, 🇮🇳, and 🇺🇸 across trade, investment, technology, and AI, as well as advance joint strategic initiatives and promote regional and international security and stability.— OFM (@OFMUAE) October 20, 2026
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ককে ধৰি সহযোগিতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত অব্যাহত থকা অগ্ৰগতিৰ ওপৰত দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
আলোচনাত শেহতীয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক আদান-প্ৰদানৰ কথাও সন্নিবিষ্ট কৰা হয় । শেহতীয়াকৈ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আবুধাবি আৰু ৰাছ আল খাইমালৈ হোৱা ফলপ্ৰসূ ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰে দুয়োগৰাকী নেতাই ।
দ্বিপাক্ষিক বিষয়ৰ উপৰিও জয়শংকৰ আৰু শ্বেখ আব্দুল্লাই পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত দৃষ্টিভংগী আদান-প্ৰদান কৰি নিয়মীয়া আলোচনা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ।
বৈঠকৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণে "ভাৰত-ইউ এ ইৰ ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ শক্তি আৰু গতিশীলতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক বহল আৰু গভীৰ কৰাৰ বাবে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিকো প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷"
ইয়াৰ পিছত ইউ এ ইৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুম্বাইত জয়শংকৰ আৰু আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰে । বৈঠকত অৰ্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিনিয়োগ, প্ৰযুক্তিগত আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ডত দেশসমূহৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ লগতে আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে যৌথ কৌশলগত পদক্ষেপ আৰু প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক : মুম্বাইত উপস্থিত মাৰ্কো ৰুবিঅ’, ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত এছ জয়শংকৰৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা