পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট : ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰে জয়শংকৰৰ বাৰ্তালাপ, শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ‘বিশদ’ আলোচনা

জয়শংকৰে জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জোহান ৱাডেফুল আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চৌ হুনৰ সৈতেও পশ্চিম এছিয়াত উদ্ভৱ হোৱা সংকটৰ সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে ।

West Asia Crisis
২০২৫ চনৰ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত মাস্কাত ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছৈয়দ আব্বাছ আৰাঘচিক সাক্ষাৎ কৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 4:42 PM IST

নতুন দিল্লী : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ মাজতে মঙলবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইৰাণৰ সমকক্ষ ছৈয়দ আব্বাছ আৰাঘচিৰ সৈতে কথা পাতি পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰে ৷

জয়শংকৰে জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জোহান ৱাডেফুল আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চৌ হুনৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰি পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে পশ্চিম এছিয়াত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ৷ হৰমুজ জলদ্বীপৰ ভাৰ্চুৱেল অৱৰোধৰ ফলত বিশ্বজুৰি শক্তি আৰু খাৰুৱা তেলৰ যোগান ব্যাহত হৈছে ৷ ইফালে ভাৰতে শক্তি সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷

ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ পিছত মঙলবাৰে নিশা জয়শংকৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি কয়, "আজি সন্ধিয়া ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰাঘচিৰ সৈতে চলি থকা সংঘাতৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাৰ বিষয়ে বিতং আলোচনা কৰিলোঁ ৷ আমি যোগাযোগত থাকিবলৈ সন্মত হ'লোঁ ৷"

৪ মাৰ্চত শ্ৰীলংকাৰ ওচৰত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত ইৰাণৰ যুদ্ধজাহাজ ডুব যোৱাৰ কথা জয়শংকৰ আৰু আৰাঘচিৰ মাজত হোৱা কথা-বতৰাত স্থান পাইছিল নেকি সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

ইৰাণৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা হিচাপে মোজতাবা খোমেইনী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ কথা ঘোষণাৰ পিছত এইটোৱেই আছিল দুয়োগৰাকী বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰথম টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ ৷ ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেইনীয়ে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত টেহৰাণত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ ব্যাপক বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হয় আৰু ইয়াৰ পাছত যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে তেওঁৰ পুত্ৰ মোজতাবা খোমেইনীক ইৰাণৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷

২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত জয়শংকৰ আৰু আৰাঘচিয়ে কথা পাতিছিল, ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰি আয়াতুল্লাহ আলী খোমেইনীক হত্যা কৰে । ইয়াৰ পিছতে ৫ মাৰ্চত দুয়োগৰাকী নেতাই পুনৰ বাৰ্তালাপ কৰে ।

ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপ কাৰ্যতঃ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে বিশ্বজুৰি তেল আৰু গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ৷ হৰমুজ জলদ্বীপ পাৰস্য উপসাগৰ আৰু ওমান উপসাগৰৰ মাজৰ এটা সংকীৰ্ণ জাহাজ পথ, যিয়ে বিশ্বৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ তেল আৰু তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ (এল এন জি) পৰিচালনা কৰে ৷

জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাডেফুলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত জয়শংকৰে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি কয়, “পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ ওপৰত জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱেডফুলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা হৈছে ৷”

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে সংকটৰ ওপৰত আলোচনা

জয়শংকৰে লগতে কয় যে তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চৌ হুনৰ সৈতে এনাৰ্জী খণ্ডত পৰা প্ৰভাৱকে ধৰি পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল ৷ শক্তিৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱকে ধৰি পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছিল ৷"

পিছত এক্সৰ এটা পোষ্টত চৌই আশা প্ৰকাশ কৰে যে এইবাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাই কোৰিয়া-ভাৰতৰ সম্পৰ্কক এক নতুন স্তৰলৈ উন্নীত কৰিব ৷

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লি জে-মিউঙে অহা দুমাহৰ ভিতৰত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চৌৱে কয়, "মন্ত্ৰী জয়শংকৰে এই কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে আমি একেলগে কাম কৰি কোৰিয়া আৰু ভাৰতৰ মাজত কৌশলগত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, যাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আৰু শক্তিশালী লাভ আছে ৷"

তেওঁ কয়, "আমি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিলোঁ, যিয়ে বিশ্বৰ নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনীতিত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু পৰিস্থিতিৰ বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উপায়সমূহৰ ওপৰত ঘনিষ্ঠ আলোচনা বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হ’লোঁ ৷"

