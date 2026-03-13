'ভাৰতীয়ৰ সুৰক্ষা, ইন্ধন পৰিবহনৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ': ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তালাপ
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
Published : March 13, 2026 at 9:44 AM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকা, ইজৰাইলৰ সৈতে ইৰাণৰ মাজৰ শত্ৰুতাই পশ্চিম এছিয়াত সৃষ্টি সংঘাত আৰু সংকট সৃষ্টি কৰিছে । পশ্চিম এছিয়াৰ এই সংঘাতৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ সৈতে কথা পাতে । এই কথোপকথনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন হানি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বিস্তৰ ক্ষতিৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে । লগতে এই উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
বাৰ্তালাপৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ লগতে সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনৰ বাধাহীন পৰিবহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁৰ চৰকাৰৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰে ।
Had a conversation with Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian, to discuss the serious situation in the region.— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2026
Expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure.
The safety and security of…
এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ মাছুদ পেজেছকিয়ানৰ সৈতে অঞ্চলটোৰ গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কথা পাতো । উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকে জীৱন হেৰুৱাবলগা হোৱাৰ লগতে অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ ওপৰত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰোঁ ।"
তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়, "ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ লগতে সামগ্ৰী আৰু শক্তিৰ বাধাহীন পৰিবহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভাৰতৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়ে আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাৰ কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি সকলো পক্ষকে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ এই কথা জোৰ দি কয় যে পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ৰোধ কৰিবলৈ উত্তেজনা হ্ৰাস আৰু গঠনমূলক আলোচনা অতি প্ৰয়োজনীয় ।
আঞ্চলিক উত্তেজনাই নিৰাপত্তা, বাণিজ্যিক পথ, প্ৰবাসীসকলৰ কল্যাণ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য আহিছে । ভাৰতে সংযম আৰু বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ আহ্বান জনাই পশ্চিম এছিয়াত আলোচনাৰ মূল আহ্বায়ক হিচাপে নিজকে ধাৰাবাহিকভাৱে স্থান দি আহিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে নাগৰিক সুৰক্ষা আৰু শক্তি যোগান শৃংখলৰ স্থিতিশীলতাৰ দ্বৈত অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে ভাৰতে ইৰাণত থকা ৯ হাজাৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । ইয়াৰে ভিতৰত কেইবাজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আন লোক দূতাবাসৰ সহায়ত ঘৰলৈ উভতি আহিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে সাপ্তাহিক সংবাদ মাধ্যম সম্বোধনৰ সময়ত জয়ছোৱালে নিশ্চিত কৰে যে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্রী ডঃ এছ জয়শংকৰে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিৰ সৈতে তিনিবাৰকৈ টেলিফোনিক বার্তালাপ কৰি বাণিজ্যিক জাহাজ চলোৱাৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ শক্তি নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
হৰমুজ প্ৰণালীক কেন্দ্ৰ কৰি জাহাজৰ চলাচল সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ কয়, "বিগত দিনত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ মাজত তিনিবাৰ আলোচনা হৈছে । অন্তিমবাৰ জাহাজৰ সুৰক্ষা আৰু ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বাহিৰে যিকোনো কথা কোৱাটো মোৰ বাবে অকালপক্ব হ’ব ।"
তদুপৰি, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে বৰ্তমান ইৰাণত থকা প্ৰায় ৯,০০০ ভাৰতীয় নাগৰিকক সক্ৰিয়ভাৱে সহায় কৰি আছে । ইয়াৰে বহুতেই শিক্ষাৰ্থী, নাৱিক আৰু তীৰ্থযাত্ৰী।
উল্লেখ্য যে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খোমেইনীক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলাই আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে তেহৰাণত হত্যা কৰাৰ ফলত আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ ফলত সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াতে এক বিস্তৃত আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ।