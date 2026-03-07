বছৰটোৱেই নুঘূৰিল, ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম আকৌ বাঢ়িল ৬০ টকা
এল পি জিৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ উপৰি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰো দাম ১১৪.৫ টকাকৈ বৃদ্ধি । শনিবাৰৰ পৰা হ'ল কাৰ্যকৰী ৷
Published : March 7, 2026 at 1:49 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ শক্তি খণ্ডত প্ৰভাৱ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে দেশত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে । ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৬০ টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও ১১৪.৫ টকা বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতীয় তেল নিগমৰ ৱেবছাইটৰ তথ্য অনুসৰি ৭ মাৰ্চৰ পৰা এই মূল্যবৃদ্ধি কাৰ্যকৰী হৈছে ।
উজ্জ্বলা আঁচনিৰ বাহিৰে সাধাৰণ ঘৰুৱা কামত ব্যৱহৃত ৰাজসাহাৰ্যবিহীন এল পি জিৰ মূল্য এতিয়া দিল্লীত প্ৰতি ১৪.২ কেজিৰ চিলিণ্ডাৰত ৯১৩ টকা । যি পূর্বতে ৮৫৩ টকা আছিল । এবছৰ নৌহওঁতেই এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ।
এই উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত একাংশ বিষয়াই কয় যে পশ্চিম এছিয়াত সামৰিক সংঘাতৰ সূচনাৰ পিছত বিশ্বত শক্তিৰ মূল্য তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰততো ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে এই বৃদ্ধিৰ পিছতো ভাৰতত চুবুৰীয়া দেশৰ তুলনাত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য কম বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ।
১১ মাহৰ ভিতৰত এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত অন্তিমবাৰৰ বাবে ৫০ টকা বৃদ্ধি পাইছিল । মুম্বাইত ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্য এতিয়া ৯১২.৫০ টকা । পূৰ্বে ৮৫২.৫০ টকা আছিল । কলকাতাত ৮৭৯ টকাৰ পৰা ৯৩০ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে চেন্নাইত ৮৬৮.৫০ টকাৰ পৰা ৯২৮.৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
স্থানীয় বিক্ৰী কৰ বা ভেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজ্যভেদে এই মূল্য পৃথক । ২০১৬ চনত উজ্জ্বলা আঁচনিখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিনামূলীয়া এল পি জি সংযোগ লাভ কৰা ১০ কোটিৰো অধিক দৰিদ্ৰ লোকে এবছৰত ১২ টা চিলিণ্ডাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতি ১৪.২ কেজিত ৩০০ টকা ৰাজসাহায্য লাভ কৰি আছে ।
হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানে ব্যৱহাৰ কৰা বাণিজ্যিক এল পি জিৰ মূল্য প্ৰতি ১৯ কেজি চিলিণ্ডাৰত ১১৪.৫ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এতিয়া দিল্লীত ইয়াৰ মূল্য ১৮৮৩ টকা । যোৱা ১ মাৰ্চত প্ৰতি ১৯ কেজি চিলিণ্ডাৰত ২৮ টকা বৃদ্ধি পাইছিল । এই বছৰ বাণিজ্যিক এল পি জিৰ মূল্য ৩০২.৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
