পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত উত্তৰ-পূবৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ

পৰ্যটকসকলে গ্ৰীষ্মকালীন অৱসৰৰ সময় কটাবলৈ পৰিৱেশ অনুকূল আৰু নিৰাপদ স্থান বিচাৰে । পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীৰ এক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য (ETV Bharata via Special Arrangement)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 5:35 PM IST

নতুন দিল্লী: এতিয়া গৰমৰ দিন ৷ কিছুদিন পিছতে বিদ্যালয়সমূহৰ গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হ’ব ৷ সকলোৱে নিজৰ মনে বিচৰা ধৰণে এই বন্ধটো পাৰ কৰিব বিচাৰে ৷ বেছিভাগেই মন পচন্দৰ ঠাইলৈ গৈ অৱসৰৰ সময়খিনি কটাব বিচাৰে ৷

ভাৰতৰ আতিথ্য খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত উত্তৰ-পূবৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হিচাপে প্ৰমাণিত হোৱাৰ থল আছে ৷ কিয়নো পৰ্যটকসকলে সম্প্ৰতি গ্ৰীষ্মকালীন অৱসৰৰ সময় পাৰ কৰিবলৈ পৰিৱেশ অনুকূল আৰু নিৰাপদ গন্তব্যস্থান বিচাৰিছে ।

লোকসভাৰ সাংসদ তাপিৰ গাঅ’ৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰি কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সমৃদ্ধ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মেঘালয়ৰ প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গৰাজি (ETV Bharata via Special Arrangement)

সাংসদ গাঅ’ৱে কয়, ‘‘নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমানৰ সংঘাত উত্তৰ-পূবৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে । ভাৰতৰ মানুহে সদায় ভ্ৰমণ কৰি ভালপায় । বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰ্যটকসকলে গ্ৰীষ্মকালীন ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তৰ-পূবক পচন্দ কৰিব পাৰে ।’’

মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ যাতায়াতৰ পথ সলনি হোৱাৰ পাছত এয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল অন্বেষণ কৰাৰ এক সুযোগ বুলি প’লো হোটেল গ্ৰুপৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা সঞ্চালক দেৱাল টিব্ৰেৱালাই সদৰী কৰে ।

টিব্ৰেৱালাই কয়, ‘‘উত্তৰ-পূবত বহুত কিবাকিবি আছে । অঞ্চলটোৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, অনন্য জনজাতীয় সংস্কৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰাজিৰে ভৰপুৰ অঞ্চলসমূহৰ অপৰিসীম, অধিকাংশ পৰ্যটকৰ চকুৰ আঁৰত লুকাই থকা ঠাইৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ই দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এক বৃহৎ আশাৰ বতৰা ৷’’

উত্তৰ-পূবৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তাক মনত ৰাখি প’লো হোটেল গ্ৰুপে অঞ্চলটোত নতুনকৈ তিনিখন বিলাসী হোটেল আৰু ৰিজ’ৰ্ট গঢ়ি তুলিছে । টিব্ৰেৱালাই কয়, ‘‘চেৰাপুঞ্জী(মেঘালয়), প’ল’ আগৰতলা(ত্ৰিপুৰা), শ্বিলঙৰ প’লো টাৱাৰ আৰু কলকাতাৰ প’ল’ ফ্ল’টেলত আমাৰ বৰ্তমানৰ হোটেল আৰু ৰিজ’ৰ্টৰ উপৰিও আমি অতি শীঘ্ৰে কোহিমা(নাগালেণ্ড), মিজোৰামত এখনকৈ আৰু পশ্চিমবংগৰ দুৱাৰছত এখন হোটেল আৰু ৰিজ’ৰ্টৰ কথা চিন্তা কৰিম ।’’

ভাৰতীয় পৰ্যটকসকলে সম্প্ৰতি নিৰাপদ আৰু প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপুৰ স্থান ভ্ৰমণ কৰাটোক পছন্দ কৰিছে আৰু উত্তৰ-পূব এই শ্ৰেণীত পৰে । মাজে মাজে ভ্ৰমণকাৰী দেবদত্ত ঘোষে কয়, ‘‘মই পৰিয়ালৰ সৈতে বিদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যদিও পিছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং আৰু বমডিলা ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।’’ বিগত মাৰ্চ মাহত ঘোষ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল । ঘোষে লগতে কয়, ‘‘আমি তাত পাঁচদিন হোমষ্টেত থাকি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ । টাৱাঙৰ বৰফ পৰাও আমি উপভোগ কৰিলোঁ ।’’

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাবিত পোৱা বন্দা অৰ্কিড (ETV Bharata via Special Arrangement)

আগতে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা ভাৰতীয় পৰ্যটকসকলে এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে অসম, মেঘালয়, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দৰে স্থানসমূহ ফুৰাৰ বাবে বাছি লৈছে । দিল্লীস্থিত ট্যুৰ অপাৰেটৰ ডিম্পলে কয় যে উত্তৰ-পূবক তুলনামূলকভাৱে সুস্থিৰ আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী বুলি গণ্য কৰা হয়, যিয়ে ভ্ৰমণকাৰীক সততে আকৰ্ষণ কৰা দেখা যায় ৷

তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ প্ৰথম তিনি মাহত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ যোৱা বছৰৰ একে সময়ৰ তুলনাত জানুৱাৰী-মাৰ্চৰ ভিতৰত অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা ২০-২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

শেহতীয়া পৰ্যটনৰ তথ্য আৰু ঋতুভিত্তিক ধাৰাসমূহৰ পৰা আহৰণ কৰা তথ্যৰ পৰা কৰা অনুমান অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম তিনিমাহত এই অঞ্চলটোৱে প্ৰায় ৪৫-৫০ লাখ পৰ্যটক(৪৫-৫ মিলিয়ন) লাভ কৰিছিল, য’ত প্ৰায় ৩৮-৪২ লাখ ঘৰুৱা ভ্ৰমণকাৰী আৰু ৭০,০০০-৯০,০০০ বিদেশী দৰ্শনাৰ্থী আছিল ৷

ডিম্পলে লগতে কয় যে ২০২৪ চনৰ তুলনাত ২০২৫ চনৰ ভিতৰত অধিক পৰিমাণে পৰ্যটকসকল উত্তৰ-পূবলৈ আহিছে ৷ উন্নত সংযোগ, সাৱলীল প্ৰচাৰ আৰু অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভ্ৰমণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিয়ে অঞ্চলটোত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে ।

উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈকে সাধাৰণতে উত্তৰ-পূবত বাৰ্ষিক পৰ্যটকৰ আগমন প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ ৷ ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে অনুকূল বতৰ আৰু ভ্ৰমণৰ বাবে উপযুক্ত সময় । অসম, মেঘালয়, ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনপ্ৰিয় গন্তব্যস্থানসমূহ বিশেষকৈ কাজিৰঙা, শ্বিলং, গেংটক আৰু টাৱাঙৰ দৰে পৰ্যটনৰ হটস্পটসমূহ অভিলেখসংখ্যক পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰে ৷

অসমে অঞ্চলটোৰ প্ৰাথমিক দুৱাৰ হিচাপে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি থাকিল ৷ আনহাতে মেঘালয় আৰু ছিকিমৰ দৰে ৰাজ্যই অৱসৰ আৰু হনীমুন ভ্ৰমণকাৰীৰ অধিক চাহিদাৰ সাক্ষী হৈ পৰিল ।

কিন্তু ইতিবাচক ধাৰা অব্যাহত থকাৰ পাছতো বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন তুলনামূলকভাৱে কম হৈয়েই আছে ৷ এই সংখ্যা পৰ্যটকসকলৰ মুঠ আগমনৰ ১০ শতাংশতকৈও কম । বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ কাৰণ সংযোগৰ বাধা, সীমিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিপণন আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ বুলি ক’বলৈ বিচাৰে ।

টাপিৰ গাঅ’ৰ মতে, পথ, বিমানবন্দৰ আৰু পৰ্যটন আন্তঃগাঁথনিত চলি থকা বিনিয়োগ অব্যাহত থকাৰ লগতে পৰিৱেশ অনুকূল পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিগত পদক্ষেপো চলি আছে ।

গাঅ’ই কয়, ‘‘এই সকলোবোৰ পদক্ষেপে অনাগত দিনত অঞ্চলটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ৷ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহে ২০২৪ চনত প্ৰায় ১২.৭৮ কোটি ঘৰুৱা পৰ্যটক আৰু ২৪৪ লাখ বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছিল । ২০২৫ চনত এই অঞ্চলত ১৫-১৬ নিযুত ঘৰুৱা পৰ্যটক আৰু প্ৰায় ৩ লাখ বিদেশী পৰ্যটক আহিছিল ।’’

গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে যোগাযোগৰ উন্নতি, সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ অবিৰত প্ৰচাৰ আৰু ইক’ আৰু দুঃসাহসিক পৰ্যটনৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যটকৰ আগ্ৰহ ৷ নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰ’ মিউজিক ফেষ্টিভেল আৰু মেঘালয়ৰ চেৰী ব্লছম ফেষ্টিভেলৰ দৰে অনুষ্ঠানে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিছে ।

গাঅ’ৰ মতে, কমিটীয়ে শেহতীয়াকৈ পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ক তিনি বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ৷ য’ত বছৰি কমেও দহটা ডাঙৰ ভ্ৰমণ মেলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব, যিয়ে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেভেল মাৰ্কেট(লণ্ডন), ফিটুৰ(মাড্ৰিড), আইটিবি বাৰ্লিন, আইমেক্স ফ্ৰেংকফৰ্ট, আইবিটিএম বাৰ্চিলোনা, এআইএমই অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এছিয়া-পেচিফিক আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বৃহৎ বৃহৎ মেলাসমূহকো সামৰি ল’ব ।

‘‘এই মেলাসমূহৰ সময়ত আমি কেৱল উত্তৰ-পূবৰে নহয়, বৰং সমগ্ৰ দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ চহকী পৰ্যটন সম্ভাৱনা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰো’’ - গাঅ’ৱে কয় ।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপনৰ সময়ত অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, অসম, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৌদ্ধ চাৰ্কিটৰ উন্নয়নৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছে মঠ-মন্দিৰ সংৰক্ষণ, ব্যাখ্যা কেন্দ্ৰ স্থাপন, তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুবিধা উন্নত কৰা আৰু সংযোগ শক্তিশালী কৰা ।

