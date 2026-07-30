অমিত শ্বাহৰ পদত্যাগৰ বাবে আমি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম : সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ

অমিত শ্বাহৰ পদত্যাগৰ বাবে আমি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম : সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ
‘পেলেট বন্দুক, বৈদ্যুতিক লাঠী ব্যৱহাৰ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ কোনে দিছিল ?’ সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰশ্ন ৷
Published : July 30, 2026 at 12:01 AM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীস্থিত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেল ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে চৰকাৰৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখে ৷ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক গান্ধীয়ে তেওঁৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেলৰ সময়ত যি স্থানত বহি আছিল, তাত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আহত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । সমান্তৰালকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰথমে ইংৰাজী ভাষাত আৰু পিছত হিন্দী ভাষাত সংবাদমেলত উপস্থিত সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰে ৷
LIVE: Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/reKAidPIoX— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 29, 2026
গান্ধীয়ে কয় যে লোকসভাৰ মজিয়াখনেই কোনো গুৰুতৰ বিষয় উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক মঞ্চ ৷ কিন্তু বুধবাৰৰ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ কাম-কাজৰ কথা উল্লেখ কৰি গান্ধীয়ে কয় যে তাত বিৰোধীক কথা ক’বলৈ সুযোগ দিয়া নহয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মই বাৰে বাৰে অধ্যক্ষক সদনত শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলো ৷ বিপৰীতে কেইবাবাৰো মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু ৰাজনাথ সিঙে মোৰ ভাষণত বাধা দিবলৈ হস্তক্ষেপ কৰিছিল ।’’
বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘মই কেতিয়াও বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব নাযাও । লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে মই দেশৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহে সদায়েই উত্থাপন কৰি যাম । আজিৰ বিষয়টো দিল্লীৰ ৰাজপথত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা নৃশংসতাৰ বিষয়ে আছিল । পেলেট বন্দুকত আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এজনে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷ মই ইতিমধ্যে এইমছৰ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিছো আৰু তেওঁলোকে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।’’
‘‘বৈদ্যুতিক লাঠী ব্যৱহাৰ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল ৷ নাবালকসকলৰ লগতে মহিলাসকলকো নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল । এই সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা বিষয়াসকল ক’ৰ পৰা আহিছিল ? যিসকলক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহতো দেখিছিলো ৷ প্ৰতিবাদকাৰীক ভয় খুৱাবলৈ বিভিন্ন প্ৰযুক্তি আৰু পন্থাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ একেদৰে বজৰং দলকো সংগঠিত কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে’’ - বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷
প্ৰজেক্টৰৰ পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত গৃহমন্ত্ৰীৰ ফটোখনলৈ আঙুলিয়াই দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘আৰক্ষীয়ে কৰা যিকোনো কামৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন । সংসদ ষ্ট্ৰীটত মই নিজ চকুৰে দেখিছিলো যে অমিত শ্বাহৰ অহৰহ ফোন আহিছিল । এইক্ষেত্ৰত দুটা কথাই প্ৰযোজ্য, হয় তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত পেলেট বন্দুক চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল নাইবা তেওঁ এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত আছিল ৷ যাৰ একপ্ৰকাৰে অৰ্থ হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোগ্যতাৰ অভাৱ । ইয়াত কোনো তৃতীয় সম্ভাৱনা নাই । যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়তে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।’’
‘‘দিল্লী আৰক্ষী আৰু আৰএএফ(চিআৰপিএফৰ অধীনস্থ) দুয়োটা সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অমিত শ্বাহক প্ৰতিবেদন দিব লাগে । ২৫ জুলাইত মই গৃহমন্ত্ৰীলৈ সন্মানজনক ভাষাৰে এখন পত্ৰ লিখিছিলো ৷ কোনে পেলেট বন্দুক, শ্বক বেটন আৰু স্পাইকড লাঠী ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বুলি সুধিছিলো । এতিয়ালৈকে এই পত্ৰৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই । অৱশ্যে আমাক জবাবদিহি কৰিবই লাগিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আমি অনুৰোধ জনাম যে শ্বাহক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰহাৰ কৰাৰ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিব’’ - তেওঁ লগতে কয় ।
বুধবাৰে আইনত পৰিণত হোৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘বিধেয়কখন আনকি বেণ্ড এইডো নহয় । চৰকাৰে মূলতঃ স্বীকাৰ কৰিছে যে ই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ৰোধ কৰিব নোৱাৰে । ই কেৱল অভিযুক্তৰ শাস্তি এবছৰৰ পৰা ১০ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকে কাকো শাস্তিও নিদিয়ে । আমি দাবী কৰিছো যে পুনৰবাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব নালাগে ।’’
আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গান্ধীয়ে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে যদিহে তেওঁলোকক লোকসভাৰ মজিয়াত ভাষণ দিয়া অথবা কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়া নহয়, তেন্তে বিৰোধীয়ে অন্য উপায়েৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব । সংবাদমেলৰ শেষত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই চৰকাৰৰ সকলো প্ৰচেষ্টাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অমিত শ্বাহক নায়ক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভগৱান হিচাপে লৈ চৰকাৰৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ মৰ্যাদা দিয়া ৷’’
লগতে পঢ়ক: কয়লা ব্লক আবণ্টন কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং