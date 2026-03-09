ETV Bharat / bharat

২০ লাখ টকীয়া বিয়াৰ কইনা পলাই গ'ল : দৰাৰ সমূখৰ পৰাই প্ৰেমিকে লৈ গ'ল কইনাক

সকলোৱে দৰা-কইনাক প্ৰাণভৰি আৰ্শীবাদ দিছে । তেনেতে মঞ্চলৈ উঠি আহিল এজন যুৱক । তাৰ পিছত ? পঢ়ক এই খবৰ-

Wedding Drama in Mylavaram, Bride Walks Off Stage with Boyfriend, Cermony Halted
প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat)
মৈলাভাৰম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : এখন বিশেষ বিয়া । বিয়াৰ আয়োজনক লৈ দৰাঘৰৰ পৰা কইনাঘৰলৈ সকলোতে ভীষণ ব্যস্ততা ৷ সকলোৱে কৰি গৈছে নিজৰ নিজৰ কাম । নৃত্য কৰাই নৃত্য কৰিছে, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাই বাজনা বজাইছে । মুঠতে সকলো একপ্ৰকাৰে সাধাৰণ এখন বিয়াৰ দৰে পৰিৱেশ ।

কিন্তু এই বিয়াখনক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা । কিয়নো কইনা নাই । হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে কইনা নাই দৰাৰ কাষত । কইনা পালেগৈ প্ৰেমিকৰ ওচৰ ।

এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মৈলাভাৰমত । এন টি আৰ জিলাৰ মৈলাভাৰম সমষ্টিৰ এঘৰত হৈ আছিল এই বিবাহ অনুষ্ঠান । মঞ্চত বহি আছিল দৰা-কইনা ।

এজন এজনকৈ মঞ্চলৈ উঠি আহিছে দৰা-কইনাৰ আত্মীয়-স্বজন তথা বন্ধুবৰ্গ । সকলোৱে দৰা-কইনাক প্ৰাণভৰি দিছে নতুন জীৱনৰ শুভেচ্ছা তথা আৰ্শীবাদ । কিন্তু তেনেতে মঞ্চলৈ উঠি আহিল এজন যুৱক । যুৱকজনক দেখি কইনাৰ মনত এক অদ্ভূত আনন্দ ।

কইনাৰ মুখৰ বৰণ দেখি ৰভাতলিত উপস্থিত সকলোৰে মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ল - কোন এওঁ ? কইনাৰ লগত এওঁৰ কি সম্পৰ্ক ? ব্যক্তিজনক দেখি কইনাৰ কিয় ইমান স্ফূৰ্তি ?

এইবোৰৰ মাজতে ৰভাতলিত উপস্থিত ৰাইজৰ চকুৰ আগতেই কইনাক হাতত ধৰি লৈ গ'ল যুৱকজনে । সকলো আচৰিত । স্তম্ভিত হৈ পৰিল দৰা আৰু তেওঁৰ আত্মীয়ও । জানিব পৰা মতে, কইনাক হাতত ধৰি লৈ যোৱা ব্যক্তিজন হ'ল তেওঁৰ প্ৰেমিক । মঞ্চৰ পৰা কইনা নামি অহাৰ পাছতে বাতিল হ'ল এই বিবাহৰ অনুষ্ঠান ।

এই ঘটনাৰ পাছতে দৰাৰ আত্মীয়ৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । একাংশ লোকে কইনাৰ প্ৰেমিকৰ বাবেই এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লাহে লাহে পৰিস্থিতি কিছু বেয়াৰ দিশে গতি কৰে । তাৰ পাছতে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।

এই ঘটনাক লৈ দৰাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে গভীৰ হতাশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে ক্ষোভেৰে কয়, "আমাৰ মাত্ৰ এজন ল'ৰা । আমি তেওঁৰ বিয়াখন ভালদৰে কৰিব বিচাৰিছিলো । আমি আত্মীয়-স্বজন আৰু গোটেই গাঁওখনক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলো । প্ৰায় ২০ লাখ টকা খৰচ কৰি এই বিয়াখনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো । ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ অতিথি উপস্থিত হৈছিল । এই সকলোবোৰৰ পিছত বিয়াখন মাজবাটতে শেষ হৈ গ'ল । সকলোৰে আগত আমাৰ সন্মান হানি হ'ল ।''

পৰৱৰ্তী সময়ত উভয় পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোকে আলোচনা কৰি এই বিবাদ নিষ্পত্তি কৰে । দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ অন্তত বিষয়টো নিষ্পত্তি হয় আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াখন বাতিল কৰা হয় । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৈলাভাৰম অঞ্চলৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহতো এক চৰ্চা বিয়পি পৰিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

