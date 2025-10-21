বিষাক্ত ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, 'গেছ চেম্বাৰ'লৈ পৰিণত দিল্লী-এনচিআৰ
প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাই উদ্বেগজনক মাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিলে দিল্লীত । GRAP-2 ৰ অধীনত কঠোৰ নিয়ম বলবৎ ।
Published : October 21, 2025 at 3:51 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে বতৰ । দীপাৱলীৰ পিছতে ৰাজধানীত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । ঠাণ্ডাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীতো বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । দীপাৱলীৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষণ দেখা গৈছে । এই পৰিৱৰ্তন দিল্লী-এনচিআৰকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ বহু ৰাজ্যত দেখা যাব । সোমবাৰে দিল্লীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৩২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন ২৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ।
দিল্লীত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা পুনৰ চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । ৰাজধানী চহৰখনত GRAP-2 (Graded Response Action Plan-2) ৰ অধীনত কঠোৰ নিয়ম থকাৰ স্বত্বেও বায়ুৰ গুণাগুণ ভয়াৱহ স্তৰত উপনীত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ (চিপিচিবি) তথ্য অনুসৰি জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম অঞ্চলৰ বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (AQI) ৩১৭ত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, যিটো অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীত পৰে ।
#WATCH दिल्ली में GRAP-2 लागू होने के बाद इंडिया गेट से वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 342 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। pic.twitter.com/lZiaZphs6Z
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱা ৭:০০ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ গড় বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাংক ৩৫০ পইণ্টত থকাৰ বিপৰীতে দিল্লী এনচিআৰ চহৰসমূহত ফৰিদাবাদ ২৪৮, গুৰুগ্ৰাম ২৫৮, গাজিয়াবাদ ২৬৭, গ্ৰেটাৰ নয়দা ২৮৮ আৰু নয়দা ২৮৫ পইণ্টত ৩০০ আৰু ৪০০ৰ ভিতৰত ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली में GRAP-2 लागू होने के बाद अक्षरधाम मंदिर से वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 358 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/wJopRaDRoT
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি দিল্লীৰ এই স্থানসমূহত পুৱা ৭ বজাত বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাংক ৰেকৰ্ড কৰা হয় :-
- বাৱানা - ৪২৩
- ৱাজিৰপুৰ - ৪০৮
- জাহাংগীৰপুৰী - ৪০৭
- বুৰাৰী - ৩৯৯
- শদীপুৰ - ৩৯৩
- অশোক বিহাৰ - ৩৮৯
- পঞ্জাবী বাগ - ৩৭৫আৰ কে পুৰম - ৩৬৯
- ৰোহিনী – ৩৬৯
- বিবেক বিহাৰ - ৩৬৭
- ছোনিয়া বিহাৰ - ৩৫৯
- নাৰেলা – ৩৫৮
- নেহৰু নগৰ - ৩৫৪
- আনন্দ বিহাৰ - ৩৫২
- ডি ইউ নৰ্থ কেম্পাছ – ৩৫৮
- দ্বাৰকা খণ্ড ৮ - ৩৩৩
- আলিপুৰদুৱাৰ - ৩১২
- আই টি অ' - ৩৪২
- আই জি আই বিমানবন্দৰ – ৩০২
যোৱা পাঁচ দিনত দিল্লীত গড় প্ৰদূষণ (AQI)
- ২১ অক্টোবৰ : ৩৫০ (গড়ে পুৱা ৭ বজালৈকে)
- ২০ অক্টোবৰ : ৩৪৫
- ১৯ অক্টোবৰ : ২৯৬
- ১৮ অক্টোবৰ : ২৬৮
- ১৭ অক্টোবৰ : ২৫৪