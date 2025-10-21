ETV Bharat / bharat

বিষাক্ত ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, 'গেছ চেম্বাৰ'লৈ পৰিণত দিল্লী-এনচিআৰ

প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাই উদ্বেগজনক মাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিলে দিল্লীত । GRAP-2 ৰ অধীনত কঠোৰ নিয়ম বলবৎ ।

Weather changes in Delhi NCR Delhi turns into a Gas Chamber after Diwali
'গেছ চেম্বাৰ'লৈ পৰিণত দিল্লী-এনচিআৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে বতৰ । দীপাৱলীৰ পিছতে ৰাজধানীত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । ঠাণ্ডাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীতো বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । দীপাৱলীৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষণ দেখা গৈছে । এই পৰিৱৰ্তন দিল্লী-এনচিআৰকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ বহু ৰাজ্যত দেখা যাব । সোমবাৰে দিল্লীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৩২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন ২৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ।

দিল্লীত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা পুনৰ চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । ৰাজধানী চহৰখনত GRAP-2 (Graded Response Action Plan-2) ৰ অধীনত কঠোৰ নিয়ম থকাৰ স্বত্বেও বায়ুৰ গুণাগুণ ভয়াৱহ স্তৰত উপনীত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ (চিপিচিবি) তথ্য অনুসৰি জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম অঞ্চলৰ বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (AQI) ৩১৭ত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, যিটো অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীত পৰে ।

কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱা ৭:০০ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ গড় বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাংক ৩৫০ পইণ্টত থকাৰ বিপৰীতে দিল্লী এনচিআৰ চহৰসমূহত ফৰিদাবাদ ২৪৮, গুৰুগ্ৰাম ২৫৮, গাজিয়াবাদ ২৬৭, গ্ৰেটাৰ নয়দা ২৮৮ আৰু নয়দা ২৮৫ পইণ্টত ৩০০ আৰু ৪০০ৰ ভিতৰত ।

কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি দিল্লীৰ এই স্থানসমূহত পুৱা ৭ বজাত বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাংক ৰেকৰ্ড কৰা হয় :-

  • বাৱানা - ৪২৩
  • ৱাজিৰপুৰ - ৪০৮
  • জাহাংগীৰপুৰী - ৪০৭
  • বুৰাৰী - ৩৯৯
  • শদীপুৰ - ৩৯৩
  • অশোক বিহাৰ - ৩৮৯
  • পঞ্জাবী বাগ - ৩৭৫আৰ কে পুৰম - ৩৬৯
  • ৰোহিনী – ৩৬৯
  • বিবেক বিহাৰ - ৩৬৭
  • ছোনিয়া বিহাৰ - ৩৫৯
  • নাৰেলা – ৩৫৮
  • নেহৰু নগৰ - ৩৫৪
  • আনন্দ বিহাৰ - ৩৫২
  • ডি ইউ নৰ্থ কেম্পাছ – ৩৫৮
  • দ্বাৰকা খণ্ড ৮ - ৩৩৩
  • আলিপুৰদুৱাৰ - ৩১২
  • আই টি অ' - ৩৪২
  • আই জি আই বিমানবন্দৰ – ৩০২

যোৱা পাঁচ দিনত দিল্লীত গড় প্ৰদূষণ (AQI)

  • ২১ অক্টোবৰ : ৩৫০ (গড়ে পুৱা ৭ বজালৈকে)
  • ২০ অক্টোবৰ : ৩৪৫
  • ১৯ অক্টোবৰ : ২৯৬
  • ১৮ অক্টোবৰ : ২৬৮
  • ১৭ অক্টোবৰ : ২৫৪

লগতে পঢ়ক: গৌৰৱেৰে কওক, এইয়া স্বদেশী; দেশবাসীক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বিশেষ আহ্বান

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰে পাকিস্তানৰ চকুৰ টোপনি হৰিছিল; INS বিক্ৰান্তত দীপাৱলী উদযাপন কৰি মোদী

TAGGED:

POLLUTION LEVELS IN DELHI NCR
AQI IN DELHI
POLLUTION LEVELS RISE IN DELHI NCR
ইটিভি ভাৰত অসম
POLLUTION LEVELS IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.