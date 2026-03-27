আমি এতিয়াও পূৰ্বৰ মূল্যই ভৰিব লাগিব : পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক কৰ্তন প্ৰসংগত কেন্দ্ৰক সমালোচনা পৱন খেৰাৰ
আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া অপ্ৰয়োজনীয় আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস আমাৰ বাবে নহয়, তেল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ বাবেহে । মন্তব্য পৱন খেৰাৰ ।
By ANI
Published : March 27, 2026 at 5:38 PM IST
নতুন দিল্লী : পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত ঘোষণা কৰা আবকাৰী শুল্ক কৰ্তনে সাধাৰণ জনতাক সকাহ দিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কৰা দাবীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই । শুকুৰবাৰে তেওঁ কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকৰ পৰিৱৰ্তে তেল বিপণন কোম্পানীহে লাভৱান হয় । তেওঁ কয় যে গ্ৰাহকে পেট্ৰ'ল পাম্পত খুচুৰা মূল্য পূৰ্বৰ নিৰিখতে দি থাকিব লাগিব ।
এ এন আইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত খেৰাই প্ৰশ্ন কৰে যে কাৰ বাবে এই ‘অনুগ্ৰহ’ প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে ই চৰকাৰে "বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক" বুলি কোৱাটো শুল্কৰ সৈতে জড়িত, যাৰ অৰ্থ হৈছে যে ই 'অনাৱশ্যকীয়' ।
"কাৰ বাবে হ্ৰাস এয়া কৰা হ'ল ? আপোনাৰ-মোৰ বাবে হ্ৰাস কৰা হৈছে নেকি ? যদি আপুনি আৰু মই এতিয়াই ওলাই গৈ আমাৰ গাড়ীখনত পেট্ৰ'ল ভৰাব যাওঁ, তেন্তে আমি কম মূল্য দিব লাগিব নেকি ? আমি এতিয়াও পূৰ্বতে যি ধন দিছিলোঁ, সিমান পৰিমাণৰ ধনেই দিম । গতিকে, এই 'উপকাৰ' কাৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা হৈছে, তেওঁলোকে যে ইয়াক হ্ৰাস কৰা বুলি দাবী কৰি কৰিছে ?" তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
"ইয়াক ‘বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক’ বুলি কোৱা হয় । এই নামটোৱেই বুজায় যে ই অতিৰিক্ত । আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া এই অপ্ৰয়োজনীয় আবকাৰী শুল্ক যে হ্ৰাস কৰিছে সেয়া আমাৰ বাবে নহয়, তেল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ (OMC) বাবেহে । আমি এতিয়া যিমান মূল্য দি আছোঁ, সেইখিনিয়ে দিব লাগিব ।" খেৰাই লগতে কয় ।
আনহাতে, বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰে বাৰে বাৰে আবকাৰী শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ দাবী কৰে যে বিগত চাৰে এঘাৰ বছৰত আবকাৰী শুল্ক ১২ বাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । যাৰ ফলত কেন্দ্ৰৰ বাবে ব্যাপক ৰাজহৰ সৃষ্টি হৈছে ।
"বিগত চাৰে এঘাৰ বছৰত আপোনালোকে আবকাৰী শুল্ক ১২ গুণ বৃদ্ধি কৰিছে । এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে আবকাৰী শুল্কৰ পৰা প্ৰতিদিনে ৯৮২ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত এই 'অনুগ্ৰহ' জাপি দিবলৈ আহিছে ?" তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ সৈতে তুলনা কৰি খেৰাই পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ২০১৪ চনৰ মে’ মাহত যেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি আছিল আৰু প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ১০৬ ডলাৰ আছিল, তেতিয়া খুচুৰা ইন্ধনৰ মূল্য বহু কম আছিল ।
"২০১৪ চনৰ মে' মাহত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, আমি যেতিয়া নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিলোঁ, তেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য আছিল প্ৰতি বেৰেলত ১০৬ ডলাৰ । সেই সময়ত পেট্ৰ'লৰ মূল্য আছিল ৭১.৭১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য আছিল ৫৬.৭১ টকা । আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ৭০ ডলাৰ, যিটো প্ৰায় আধা । কিন্তু আপোনালোকে পেট্ৰ'ল বিক্ৰী কৰি আছে ৯৪-৯৫ টকাত ।” তেওঁ লগতে কয় ।
ইফালে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীক লক্ষ্য কৰি খেৰাই নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ চৰকাৰে আৰ্থিক বোজা বহন কৰি আছে বুলি কৰা দাবীক সমালোচনা কৰে । কেন্দ্ৰই ত্যাগ কৰিছে বুলি কোৱা আখ্যানক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে চৰকাৰী ৰাজহ অৱশেষততো জনসাধাৰণৰে ।
খেৰাই লগতে কয়, "হৰদীপ পুৰীৰ সাহস চাওক । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ জনসাধাৰণক সকাহ দিব বিচাৰে, যাতে তেওঁলোকে বোজাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু সেইবাবেই ভাৰত চৰকাৰে বোজা লৈছে । ভাৰত চৰকাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ । টকাখিনি ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে হৰদীপ সিং পুৰীয়ে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ পক্ষ লৈ কয় যে কেন্দ্ৰই ভাৰতীয় গ্ৰাহকক ক্ৰমবৰ্ধিত বিশ্ব শক্তিৰ মূল্যৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ “নিজৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত আঘাত ল’বলৈ” বাছি লৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিগত এমাহত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ৭০ ডলাৰৰ পৰা ১২২ ডলাৰলৈ জাঁপ মাৰিছে, যাৰ ফলত বিশ্বৰ বহু ঠাইত ইন্ধনৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
চৰকাৰৰ মতে, পেট্ৰ’লৰ আবকাৰী শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ বাবে শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ঘৰুৱা উপলব্ধতা উন্নত কৰাৰ বাবে ডিজেল ৰপ্তানিৰ ওপৰত প্ৰতি লিটাৰত ২১.৫ টকাৰ উইণ্ডফল টেক্স আৰোপ কৰা হৈছে ।
বিশেষকৈ পশ্চিম এছিয়াত বৃদ্ধি পোৱা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই হৰমুজ প্ৰণালীকে ধৰি মূল তেল যোগানৰ পথসমূহত ব্যাঘাত জন্মাইছে । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বৰ অস্থিৰতাৰ প্ৰভাৱ কমোৱা ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে ইন্ধনৰ যোগান সুস্থিৰ হৈ থাকিব বুলিও আশ্বাস দিছিল । লগতে পৰ্যাপ্ত মজুত উপলব্ধ আৰু শোধনাগাৰসমূহ উচ্চ ক্ষমতাৰে চলি আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।