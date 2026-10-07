২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা
‘‘আজি মই য’ত আছো আৰু যি পদবীত আছো, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান আৰু সেয়া জনসাধাৰণৰ পৰা আহিছে’’ - প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য ৷
Published : October 7, 2026 at 6:33 PM IST
নতুন দিল্লী: কোটি কোটি লোকৰ আস্থাক সৰ্বোচ্চ শক্তি হিচাপে লৈ জনসেৱা কৰি গৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনসেৱাৰ ২৫ বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ এই ক্ষণত বুধবাৰে নিজমুখে এই কথা ব্যক্ত কৰে ৷
এই বিশেষ ক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, এয়া জিৰণি লোৱাৰ সময় নহয় ৷ বৰং ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত দেশখনক উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা, তাৰ বাবে অধিক কষ্ট কৰাৰহে সময় এয়া ।
We will do it! https://t.co/8hlrL3gOsY— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে ২৫ বছৰীয়া সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ এই ক্ষণত নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত বিশাল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ ‘বিকশিত ভাৰত সংকল্প সভা’ শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত কয়, ‘‘আজিৰ দিনটোৱেই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ দিন ৷ এইটোৱেই সেই সংকল্প প্ৰকাশ কৰাৰ দিন, যিয়ে সোঁৱৰাই ‘আমি নিশ্চিতভাৱে এইখিনি লাভ কৰিম’ ৷ ২০৪৭ চনলৈকে দেশৰ উন্নয়ন যাত্ৰাৰ বাবে নতুন শ্লোগান আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, ‘‘আমি নিশ্চিতভাৱে এয়া লাভ কৰিম ৷’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি মই চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে ২৫ বছৰীয়া নিৰন্তৰ সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ । এয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ । দেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত মূৰ দোঁৱাইছো ।’’
स्व से समष्टि तक स्वयं से वयम् तक मेरे जीवन का कण-कण, क्षण-क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। https://t.co/D1xrs878Y1— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
এই সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ অদম্য আস্থা আৰু সমৰ্থনৰ কৃতিত্ব প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীৰ আগত শ্ৰদ্ধাৰে শিৰণত কৰে ৷ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট(এনডিএ)ৰ সতীৰ্থসকলৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘এয়া জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদৰ ফল । বিজেপি, এনডিএৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক মিত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো । দেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত মই শিৰণত কৰিছো ৷’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ৰাইজে মোক ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকক সেৱা কৰাৰ সুযোগ দিছিল । আজি মই ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ সংবিধানৰ প্ৰতিও গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো । ‘সেৱা জ্যোতি যাত্ৰা’ত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ৷’’
आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
উল্লেখ্য যে, প্ৰায় দুটা দশকৰো অধিক সময় পূৰ্বে গুজৰাটৰ পৰা ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেনেকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল সেই কথা সোঁৱৰণ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘মই আপোনালোক সকলোকে আৰু মোৰ সতীৰ্থসকলক মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো । ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত যেতিয়া মই গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলো, তেতিয়া মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো যে এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ'ম ৷’’
জনসাধাৰণৰ আস্থাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শাসনৰ প্ৰথম প্ৰেৰণা হৈ অহা বুলি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘আজি মই যি পদত আছো, তাত জনসাধাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আস্থা আৰু অগণন দলীয় কৰ্মীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম মোৰ বাবে সদায়েই সৰ্বোচ্চ শক্তি হৈ আহিছে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ দেশত বহু সমস্যা আছে ৷ কিন্তু আমাৰ ওচৰত ১৪ কোটি সমাধানো আছে । এয়া জিৰণি লোৱাৰ সময় নহয় । সংকল্প আৰু উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় আৰু দেশৰ সেৱাত নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে উৎসৰ্গা কৰাৰ সময় ।’’
নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘যিসকলে মোক জয়ী কৰি ইয়ালৈ আনিলে তেওঁলোকেই মোক নম্ৰতা শিকাইছিল ৷ যিসকলে মোক পতনৰ কাৰণ বুলি ধৰি লৈছিল, তেওঁলোকে মোক পুনৰ কেনেকৈ যুঁজিব লাগে সেই বিষয়ে শিকাইছিল । শুভাকাংক্ষীসকলে মোৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিলে, আনহাতে, সমালোচকসকলে মোক আত্মশুদ্ধি কৰিবলৈ শিকালে । মোৰ কাষত থিয় দিয়াসকলে মোক বিশ্বাসৰ শক্তি দেখুৱাইছিল, যিসকলে মোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকে মোক গণতন্ত্ৰৰ শক্তি বুজিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।’’
25 years of serving the people... I bow to 140 crore Indians for their trust and look forward to serving the nation with greater commitment in the times to come. https://t.co/rO1LXY9Csm— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা নাই । অগণন স্বেচ্ছাসেৱক ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আত্মাৰ ৰক্ষক আৰু যাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য ভাৰতবৰ্ষৰ সেৱা কৰা । তেওঁলোকে এই মনোভাৱেৰে জীয়াই থাকে আৰু নিজকে অহৰহ সোঁৱৰাই থাকে - ‘আমিবোৰ দাস । আমি মানৱতাৰ সেৱক’ । যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক আৰু কৰ্মীয়ে পৰম আন্তৰিকতা আৰু নিষ্ঠাৰে দেশবাসীৰ সেৱা কৰি আছে, তেওঁলোকক মই সন্মান সহকাৰে সেৱা জনাইছো ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণৰ জৰিয়তে দেশত সংঘটিত একাধিক পৰিঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ যেনে - ২০০১ চনৰ ভুজৰ ভূমিকম্প, চন্দ্ৰযান মিছন, ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ দৰে ঘটনাসমূহে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি সামূহিক চেতনাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰাইছিল । তেওঁক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনায় ।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু মহৎ ধাৰণাৰে সমৃদ্ধ এটা জাতিক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দৰে কামটোৱে তেওঁক সদায় শক্তি প্ৰদান কৰি আহিছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বেদৰ পৰা বিবেকানন্দলৈকে - যিখন দেশে নিৰন্তৰভাৱে মহৎ ধাৰণাসমূহক আঁকোৱালি লৈছে, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ অধিকাৰী আৰু মানৱতাৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাসক পুনৰ জগাই তুলিছে, তেনেক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা নাই ।’’
লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসেৱাৰ ২৫ বছৰ : মন্দিৰত পূজা কৰি দেশ সেৱাৰ সংকল্প, বিভিন্ন নেতাৰ শুভেচ্ছা