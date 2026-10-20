২০২৯ৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ গঢ়িব মোদী চৰকাৰে, ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ

২০২৯ৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ গঢ়িব মোদী চৰকাৰে, ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ
বিকশিত ভাৰতৰ প্ৰথমটো খোজে হৈছে ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়া: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
By ANI
Published : October 20, 2026 at 10:41 PM IST
লুধিয়ানা(পঞ্জাৱ) : পঞ্জাৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰাণ হেৰুৱা বিক্ৰমজীত সিঙৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে উপস্থিত হয় দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ নিহত বিক্ৰমজীতৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আপ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ৷
আনহাতে ৰাজ্যখনত চলি থকা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়,"মই পঞ্জাৱৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে, ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ গঢ়িম ৷ পঞ্জাৱত চলি থকা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী প্ৰচলন বন্ধ কৰিম ৷ যিয়ে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কাৰ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকক কাৰাগাৰালৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ব ৷"
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, "...Today, I make a fresh promise to the people of Punjab: by December 31, 2029, we will completely eradicate the drug trade from Punjab. The Narendra Modi government will ensure that anyone attempting to promote or expand this trade is put behind bars. PM Modi has taken a pledge for a 'Drug-Free India' (Nasha Mukt Bharat). A drug-free India is the very first milestone in the vision of Viksit Bharat... I reiterate today that by December 31, 2029, we will eliminate the drug menace from the entire country—especially from Punjab—and make both Punjab and the nation drug-free. This is our resolve, and we will fulfill it... Regarding the three cases—one of which has already been handed over—we will ensure that the remaining two are also investigated by the CBI, so that everyone involved is put behind bars as soon as possible..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিকশিত ভাৰতৰ প্ৰথম খোজটোৱে হৈছে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়া ৷ ৩৭০ ধাৰা আমি আঁতৰালো, পাঁচ দশক ধৰি চলি থকা নক্সাবাদ সমস্যা শেষ কৰি দিলো, ইংৰাজে প্ৰস্তুত কৰা আইন শেষ কৰিছো ৷ মই পুনৰ কব বিচাৰো ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পঞ্জাৱ তথা ভাৰতক নিচামুক্ত দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিম ৷"
শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰাণ হেৰুৱা দুই ব্যক্তিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়,"প্ৰয়োজন সাপােক্ষে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম ৷ ইতিমধ্যে তদন্তৰ বাবে চিবিআইক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ শীঘ্ৰে দোষী কাৰাগাৰত সোমাব ৷"
উল্লেখ্য যে, ড্ৰাগছ বিৰোধী সদস্য বিক্ৰমজীত সিঙ আৰু প্ৰবীন্দ্ৰ সিং জ'থাক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল ৷ ইফালে পঞ্জাৱত ব্যাপক হাৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন হৈছে বুলি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক: আৰক্ষী বিষয়াক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ, এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী পাক-সমৰ্থিত অপৰাধী