ETV Bharat / bharat

২০২৯ৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ গঢ়িব মোদী চৰকাৰে, ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ

বিকশিত ভাৰতৰ প্ৰথমটো খোজে হৈছে ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত গঢ়া: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ

drug free punjab
২০২৯ৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা (ANI)
author img

By ANI

Published : October 20, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লুধিয়ানা(পঞ্জাৱ) : পঞ্জাৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰাণ হেৰুৱা বিক্ৰমজীত সিঙৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে উপস্থিত হয় দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ নিহত বিক্ৰমজীতৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আপ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ৷

আনহাতে ৰাজ্যখনত চলি থকা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়,"মই পঞ্জাৱৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে, ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ গঢ়িম ৷ পঞ্জাৱত চলি থকা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী প্ৰচলন বন্ধ কৰিম ৷ যিয়ে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কাৰ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকক কাৰাগাৰালৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিকশিত ভাৰতৰ প্ৰথম খোজটোৱে হৈছে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়া ৷ ৩৭০ ধাৰা আমি আঁতৰালো, পাঁচ দশক ধৰি চলি থকা নক্সাবাদ সমস্যা শেষ কৰি দিলো, ইংৰাজে প্ৰস্তুত কৰা আইন শেষ কৰিছো ৷ মই পুনৰ কব বিচাৰো ২০২৯ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পঞ্জাৱ তথা ভাৰতক নিচামুক্ত দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিম ৷"

শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰাণ হেৰুৱা দুই ব্যক্তিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়,"প্ৰয়োজন সাপােক্ষে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম ৷ ইতিমধ্যে তদন্তৰ বাবে চিবিআইক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ শীঘ্ৰে দোষী কাৰাগাৰত সোমাব ৷"

উল্লেখ্য যে, ড্ৰাগছ বিৰোধী সদস্য বিক্ৰমজীত সিঙ আৰু প্ৰবীন্দ্ৰ সিং জ'থাক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল ৷ ইফালে পঞ্জাৱত ব্যাপক হাৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন হৈছে বুলি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক: আৰক্ষী বিষয়াক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ, এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী পাক-সমৰ্থিত অপৰাধী

TAGGED:

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
পঞ্জাৱ
ড্ৰাগছ মুক্ত পঞ্জাৱ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
AMIT SHAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.