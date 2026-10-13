আমি মণিপুৰক বন্ধু হিচাপে, একেলগে মিলিজুলি থকাটোৱে বিচাৰো : দিল্লীত কুকি আৰু মেইটেই বন্ধুৰ আহ্বান
এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত প্ৰতিবাদৰ মাজতে তিনি যুৱকৰ হৃদয়স্পৰ্শী বাৰ্তা ।
Published : October 13, 2026 at 11:54 AM IST
নতুন দিল্লী: এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে নতুন দিল্লীত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।
এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰতিবাদস্থলীত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মণিপুৰৰ তিনিজন যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদে সকলোৰে হৃদয় চুই গৈছে ।
ৰাজধানীত বিৰোধী নেতা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত মণিপুৰৰ এই তিনিজন যুৱকে হৃদয়স্পৰ্শী বাৰ্তাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । লিফলেট হাতত লৈ অহা এই তিনিজন বন্ধু বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ হ'লেও সকলোৰে লক্ষ্য এটাই । এই তিনি বন্ধুৰ ভিতৰত এজন কুকি আৰু দুজন মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ ।
বিগত তিনি বছৰ ধৰি মণিপুৰত কুকি আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অব্যাহত থকা হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজতেই এই তিনিজন যুৱকে একেলগে প্ৰতিবাদ কৰাত সকলোৰে দৃষ্টি তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিছে ।
মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত হিংসা আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ দাবানলে অশান্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি থকাৰ সময়তে দিল্লীৰ ৰাজপথত একেলগে থিয় হৈ থকা এই তিনিজন বন্ধুৰ বন্ধুত্বৰ এনাজৰীডালে শান্তিৰ এক নতুন নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
আমাৰ সম্পৰ্ক আমাৰ বাৰ্তা
এই তিনিজন যুৱকে মণিপুৰত বৰ্তমান ইজনে-সিজনৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনেও তেওঁলোকক পৃথক কৰিব পৰা নাই । ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁলোক তিনিওজনেই অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা 'আমাৰ সম্পৰ্ক আমাৰ বাৰ্তা'।
এই যুৱককেইজনে কয়, "আমি মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহিছো; কিন্তু ইয়াত দিল্লীত একেলগে থাকো, একেলগে খাও, আমাৰ বন্ধুত্বত কোনো বিভাজন নাই । আমি কেৱল বিচাৰো যে আমাৰ মাজত যি ভাতৃত্ববোধৰ পৰিবেশ বিদ্যমান, সেই একেই ভাতৃত্ববোধ সমগ্ৰ মণিপুৰতে বিৰাজ কৰক । আমি বিচাৰো যে ৰাজ্যৰ সকলো সম্প্ৰদায়ে ঘৃণা পাহৰি শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰে একেলগে জীয়াই থাকক ।"
যুৱক-যুৱতীসকলে প্ৰকাশ কৰা মূল দাবীসমূহ
১.শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে আহ্বান
যুৱকসকলে কয় যে বিগত তিনি বছৰত মণিপুৰত পাঁচ শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈছে । মানুহে ভয় আৰু বিচ্ছিন্নতাৰ পৰিৱেশৰ মাজতে জীয়াই থাকিবলীয়া হৈছে ।
২) চৰকাৰ আৰু দেশৰ মনোযোগ
মণিপুৰৰ দুখ-কষ্ট দেখি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এই যুৱক তিনিজনে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত প্ৰতিবাদ নকৰালৈকে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে । তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি সমাধানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা তাৎক্ষণিক আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।
৩) গণতান্ত্ৰিক ন্যায়
জনসাধাৰণে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু ন্যায় উপভোগ কৰিবৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলে ৰাজ্যখনত এক পক্ষপাতহীন আৰু মুক্ত পৰিৱেশৰ দাবী জনাইছে । মণিপুৰত চলি থকা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ মাজতে এই তিনিজন বন্ধুৰ উমৈহতীয়া কণ্ঠই প্ৰমাণ কৰে যে তৃণমূল পৰ্যায়ত যুৱক-যুৱতীসকলে হিংসা আৰু ঘৃণাক প্ৰত্যাখ্যান কৰি কেৱল শান্তি, ভাতৃত্ববোধ, শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান কৰিব বিচাৰে ।
লগতে পঢ়ক:এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল ইণ্ডিয়া ব্লকৰ
আপোনাৰ চৰকাৰৰ ২০০ বিষয়া আমাৰ সংস্পৰ্শত, আমাক দিছে তথ্য: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বাৰ্তা ৰাহুল গান্ধীৰ