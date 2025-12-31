তুষাৰপাত চোৱাৰ হেঁপাহ; নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে মানালিত পৰ্যটকৰ ভিৰ
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎসংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমনৰ লগে লগে মানালি এতিয়া ২০২৬ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ।
মানালি (হিমাচল প্ৰদেশ) : মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী । সমগ্ৰ বিশ্ব নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত । পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নৱবৰ্ষত নতুন উদ্যমেৰে জীৱন গঢ়াৰ পৰিকল্পনা । পুৰণি বছৰৰ অন্তম নিশাক বিদায় আৰু নতুন বছৰৰ নৱপ্ৰভাতক স্বাগতম জনাবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰিছে । আমাৰ দেশতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎসংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হিমাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰীয়া চহৰ মানালি এতিয়া ২০২৬ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে । নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ বাহন মানালিত উপস্থিত হৈছে আৰু হোটেলসমূহো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ বুকিং হৈছে । পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে মানালি ।
দিল্লী, চণ্ডীগড়কে ধৰি দেশৰ অন্যান্য চহৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে চহৰখনত সমবেত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বহু পৰ্যটকে বাহিৰলৈ গৈ বিভিন্ন ধৰেণ আনন্দ উপভোগৰ বাবে উৎসাহিত হোৱাৰ বিপৰীতে শিশুসকলে বৰফ পৰাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে । ৰোহটাং পাছ আৰু ছ’লাং উপত্যকাৰ দৰে অঞ্চলত যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে । কাৰণ মানুহে সতেজ তুষাৰপাতৰ আশা কৰিছে ।
দিল্লীৰ পৰা মানালিলৈ নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিবলৈ অহা যতীন মেহতাই নিজৰ পৰিকল্পনা এ এন আইৰ আগত ব্যক্ত কৰি কয় যে তেওঁ পুৱাতে মানালিত উপস্থিত হৈছে আৰু বৰফ পৰিব বুলি আশাবাদী । নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে তেওঁ কয়, "আমি দিল্লীৰ পৰা আহি আজি পুৱাই এই আশাত ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ যে বৰফ পৰিব । ৩১ তাৰিখৰ বাবে আমাৰ পৰিকল্পনা হৈছে ইয়াতে থাকি ডি জে সংগীতত নাচিম ।"
দিল্লীৰ আন এগৰাকী পৰ্যটক গীতুৱেও তেওঁৰ উত্তেজনাৰ কথা ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁ মানালিক অতি ধুনীয়া হিচাপে বিবেচনা কৰে আৰু ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ ইয়ালৈ আহিছে । কিন্তু এই ভ্ৰমণ বিশেষ অনুভৱ হৈছে । তেওঁ কয়, "আমি বৰ উৎসাহিত । মানালিক দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ । আমি আগতেও বহুবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি ইয়াত বৰফ পৰা চাবলৈ আহিছোঁ । ল'ৰা-ছোৱালীবোৰো বৰ উৎসাহিত হৈ আছে । আমি ৩১ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়াটো তুষাৰপাতৰ সৈতে উদযাপন কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।"
মানালিৰ মল ৰোড ইতিমধ্যে পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে । পুৱাৰে পৰা মল ৰোড আৰু অটল চ’কত পৰিয়ালৰ সৈতে পৰ্যটকসকলে খোজকাঢ়ি আনন্দ লোৱা দেখা গৈছে । স্থানীয় ৰাইজ আশাবাদী যে পৰ্যটকৰ উপস্থিতিয়ে বন্ধৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কাম আৰু উপাৰ্জন বৃদ্ধিত সহায় কৰিব ।