পশ্চিম বংগতো বন্দিত জুবিন: ভাস্কৰ্য শিল্পী সুশান্ত ৰয়ৰ হাতৰ যাদুত প্ৰাণ পালে অসমীয়াৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গে
পশ্চিম বংগৰ আছানচলত উন্মোচন কৰা হ’ল জুবিন গাৰ্গৰ মমৰ প্ৰতিকৃতি ৷ ভাস্কৰ্য শিল্পী সুশান্ত ৰয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই প্ৰতিকৃতিটো ৷
Published : November 18, 2026 at 10:02 PM IST
আছানচল: অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৫৪ সংখ্যক জন্মদিনটো বুধবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদযাপন কৰা দেখা যায় ৷ অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সমুখত বন্তি প্ৰজ্বলন তথা পুষ্পমাল্য অৰ্পণেৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে জুবিন গাৰ্গক ৷
ইফালে অসমৰ চুবুৰীয়া পশ্চিম বংগতো জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন কৰা হয় ৷ পশ্চিম বংগৰ আছানচলত উন্মোচন কৰা হ’ল জুবিন গাৰ্গৰ মমৰ প্ৰতিকৃতি ৷ ভাস্কৰ্য শিল্পী সুশান্ত ৰয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই প্ৰতিকৃতিটো ৷ ম’মৰ প্ৰতিকৃতিটোত জুবিন গাৰ্গক হাতত এখন গীটাৰ লৈ থিয় দি থকা দেখা গৈছে ৷
বুধবাৰে সন্ধিয়া জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় শিল্পীগৰাকীৰ এই প্ৰতীকী ৷ আছানছলৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী সুশান্ত ৰায়ৰ মম সংগ্ৰহালয় আৰু কাঁচৰ মহলত জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰতিমূৰ্তিটো ৰখা হ’ব । বুধবাৰে বিজেপিৰ আছানছল সাংগঠনিক জিলা সভাপতি দেৱতানু ভট্টাচাৰ্যই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে । উন্মোচনৰ দিনটোতে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো চাবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অগণন লোকে ভিৰ কৰে ।
সুশান্ত ৰয়ে কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ হেঁপাহ আছিল । প্ৰতিভাৱান শিল্পীগৰাকীৰ ৫৪ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকীত সেয়া বাস্তৱ হৈ উঠে ।
ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ হেঁপাহ আছিল । তেওঁক কেতিয়াও সমুখৰ পৰা দেখা নাছিলোঁ । গতিকে তেওঁৰ ছবিখন চাই তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিলোঁ । প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ কাপোৰ-কানি আৰু গীটাৰ একেবাৰে বাস্তৱ ৰূপত দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । প্ৰতিমূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দুমাহতকৈও অধিক সময় লাগিল । জুবিনৰ কণ্ঠই অসমৰ সীমা ভেদি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিয়পি আছে ৷ এটা মমৰ মূৰ্তিৰ জৰিয়তে তেওঁৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । মানুহে আহি মোৰ মমৰ সংগ্ৰহালয়ত মূৰ্তিটো চাব পাৰিব ।’’
বুধবাৰে এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানত আছানছলৰ বিশিষ্ট লোকসকল উপস্থিত থাকে । ডাক্তৰ অৰুণাভ সেনগুপ্তই কয়, ‘‘সুশান্ত ৰয়ৰ সকলো সৃষ্টি আচৰিত । জুবিনৰ মূৰ্তিটো সঁচাকৈয়ে 'জীৱন্ত' যেন লাগিছে ৷ তেওঁৰ সাজ-পোছাক, গীটাৰ আনকি হাতৰ ঘড়ীও চলন্ত যেন লাগিছে ।’’
জুবিন গাৰ্গ এই শতিকাৰ এজন বিস্ময়কৰ শিল্পী । তেওঁৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত সমগ্ৰ দেশৰ অনুৰাগী শোকত ভাগি পৰে । অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিনৰ প্ৰতি মানুহৰ অনুৰাগ আছে ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত সমগ্ৰ বিশ্ব আচৰিত হৈ পৰিছিল, এজন শিল্পীৰ প্ৰতি মানুহৰ দৰদ দেখি ৷
১৯৭২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত শ্বিলঙৰ তুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এইবাৰ ৫৪ সংখ্যক জন্মদিন । ভাৰতীয় সংগীত জগত বিশেষকৈ অসমীয়া সংগীতলৈ জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান স্মৰণীয় হৈ ৰ’ব ।
জুবিনে ১৯৯২ চনত ‘অনামিকা’ এলবামৰ জৰিয়তে অসমীয়া সংগীত জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । পিছলৈ হিন্দী আৰু বাংলাকে ধৰি প্ৰায় ৪০ টা ভাষাত গীত গাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পৰিচিত হৈ পৰিছিল । গায়ক, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, সংগীত পৰিচালক, অভিনেতা আৰু ছবি পৰিচালক হিচাপে তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাই অনুৰাগক মুগ্ধ কৰি তুলিছে । পশ্চিম বংগৰ জিৎ গাংগুলীকে ধৰি বহু সংখ্যক শিল্পীৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক আছিল জুবিন গাৰ্গৰ ৷
লগতে পঢ়ক :
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ বাবে ১৫ কোটি টকাৰ পুঁজি আবণ্টন চৰকাৰৰ
কায়িক অনুপস্থিতিত আজি জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো জন্মদিন : ঈশ্বৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে আৱৰি ৰখাৰ প্ৰাৰ্থনা গৰিমাৰ