ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ যাদুকৰী প্ৰযুক্তি-আতিথ্য়ত আপ্লুত কানাডাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

বিশ্বব্যাপী প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা লৈ উভতিল প্ৰতিনিধি দল ।

Canadian Delegation Enchanted By Cinematic Grandeur Of Ramoji Film City
ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ চিনেমেটিক গ্ৰেণ্ডিউৰ দ্বাৰা মোহিত কানাডাৰ প্ৰতিনিধি দল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 8:32 PM IST

হায়দৰাবাদ (তেলেংগানা): বিশ্ববিখ্যাত ৰামোজী ফিল্ম চিটি পৰিদৰ্শন কৰি আপ্লুত কানাডাৰ ১০ জনীয়া প্ৰতিনিধি দল । বিশ্বৰ অন্যতম সংহত বৃহৎ চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ’ চৌহদ ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিসৰ, সুবিধা আৰু চিনেমাৰ উৎকৃষ্টতা সম্পৰ্কে অৱগত হোৱাৰ উদ্দেশ্য়ে পৰিদৰ্শন কৰে এই দলটোৱে । ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত আইকনিক ফিল্ম চিটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিসকলক পৰিদৰ্শন কৰোৱাত তেওঁলোক আপ্লুত হৈ পৰে ।

ৰামোজী ফিল্ম চিটী চৌহদত অৱস্থিত হোটেল চিটাৰাত এই প্ৰতিনিধি দলটোক পৰম্পৰাগতভাৱে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় । অতিথিসকলক ফিল্ম চিটীৰ প্ৰতিনিধিয়ে চহকী তেলুগু পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰি অভিবাদন জনায় । এই দলটোক তেলেংগানাৰ ঐতিহ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় দাঙি ধৰে । আতিথ্য় আৰু নিখুঁত ব্যৱস্থাই দলটোৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হয় ।

ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ চিনেমেটিক গ্ৰেণ্ডিউৰ দ্বাৰা মোহিত কানাডাৰ প্ৰতিনিধি দল (ETV Bharat)

এই বিনিময়ৰ সময়ত ফিল্ম চিটীৰ প্ৰতিনিধিসকলে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত উপলব্ধ অনন্য বৈশিষ্ট্য, বিশ্বব্যাপী তাৎপৰ্য্য আৰু বৈচিত্ৰময় সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । কেনেকৈ ফিল্ম চিটীয়ে কেৱল ভাৰতীয় চিনেমাকে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ, টেলিভিছন শ্ব’ আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ অনুষ্ঠানৰ বাবেও যোগান ধৰে সেই বিষয়েও তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আলোকপাত কৰে ।

প্ৰতিনিধি দলটোক কাৰিকৰী দক্ষতা, আন্তঃগাঁথনি আৰু সৃষ্টিশীল পৰিৱেশৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । সমগ্ৰ বিশ্বৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে পছন্দৰ গন্তব্যস্থান কৰা বুলিও এই দলটোক ব্যাখ্য়া কৰে ।

বিশেষকৈ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিত অভিনয় কৰাৰ পিছত বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা ৰাজকীয় হাৱা মহলৰ ছেট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰশংসা লাভ কৰা বাহুবলী ছেটসমূহে অতিথিসকলক আকৰ্ষণ কৰে । এই প্ৰতিনিধি দলটোৱে উচ্চমানৰ ভিজুৱেল ইফেক্টৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা মোচন কেপচাৰ ফ্ল’ৰ আৰু অত্যাধুনিক সংগীত ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ’সমূহো পৰিদৰ্শন কৰে । তেওঁলোকে চিনেমাৰ প্ৰডাকচনৰ আঁৰৰ কাৰিকৰী বিচক্ষণতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হয় ।

পৰিদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱা প্ৰতিনিধি দলটোক চিনাকি কৰাই দিয়ে এলবাৰ্টাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰসাদ পাণ্ডাই । ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ চিনেমাৰ যাদুক লৈ মন্ত্ৰমুগ্ধ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আগবঢ়োৱা আতিথ্যৰ শলাগ লয় কানাডাৰ অতিথিসকলে । দলটোৱে এই ভ্ৰমণক এক স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁলোকে সংস্কৃতি, প্ৰযুক্তি আৰু সৃষ্টিশীলতাক প্ৰশংসা কৰে ।

এলবাৰ্টাৰ কেমৰ’জ নিৰ্বাচনী জিলাৰ বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ সদস্য জেকী লাভলীয়ে ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালনা আৰু সুবিধাসমূহৰ ওপৰত অতিকৈ আপ্লুত হৈ কয়, "মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত উপস্থিত হৈছো আৰু দেশখনক সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিছো । কিমান বিস্তৃত আৰু সু-ৰক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্ৰ । মই অতিশয় আপ্লুত হৈছো আৰু ইয়াৰ দলটোৰ প্ৰতিভা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । আমি ইয়াত সম্পৰ্ক গঢ়াৰ লগতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছো । আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰো যে আমি দীৰ্ঘম্যাদী বন্ধুত্ব আৰু আমাৰ দুয়োখন দেশৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে এক উপযুক্ত মঞ্চ সৃষ্টি কৰিছো ।"

ইপিনে, এই ভ্ৰমণকাৰী প্ৰতিনিধি দলটোত থকা এলবাৰ্টা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন সদস্য দেৱীন্দৰ তুৰে ইটিভি ভাৰতক ৰামোজী ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কয়, "ডাঙৰ হৈ মোৰ বাবে ভাৰতত ৰামোজী ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণ কৰাটো এটা সপোন আছিল । মই ইয়াৰ বিষয়ে বহু কথা শুনিছিলো আৰু আজি মই ইয়াত উপস্থিত হৈছো... নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ফিল্ম চিটী ভ্ৰমণ কৰা আমি প্ৰত্য়ক্ষ কৰিলো । কিয়নো ই এটা ফিল্ম ষ্টুডিঅ' আৰু পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰও । প্ৰযুক্তি, সম্পদ আৰু আন্তঃগাঁথনি প্ৰত্য়ক্ষ কৰি আচৰিত হৈছো । পৃথিৱীৰ ক'তো এনে বন্ধন পোৱা নাযায় ।"

কেৱল মনোৰঞ্জনৰে নহয়, শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো মন পছন্দৰ স্থান ৰামোজী ফিল্ম চিটি

