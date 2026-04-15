তিনিবৰণীয়া ফিটা কাটিবলৈ অস্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ

তিনিবৰণীয়া ফিটা কাটিবলৈ অস্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই বিষয়াসকলক দুয়ো মূৰৰ পৰা ফিটাডাল খুলিবলৈ দিলে নিৰ্দেশ ।
Published : April 15, 2026 at 3:08 PM IST
শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা গৈছিল কাশ্মীৰ হাটত এটা অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবলৈ । পিছে অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফিটা কাটিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে । কাৰণ কি জানেনে ?
বুধবাৰে শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই তিনিবৰণীয়া ফিটা কাটিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মান জনাই ফিটাডাল ভাঁজ কৰি অনুষ্ঠানটো মুকলি কৰে । কাশ্মীৰ হাটত ‘শিল্পীক চিনি লওক’ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ লগত আছিল উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুৰিন্দৰ কুমাৰ চৌধুৰী । দুয়োগৰাকীয়ে দেখিলে যে যিডাল ফিটা ব্য়ৱহাৰ কৰা হৈছে সেইডাল জাতীয় পতাকাত থকা ত্ৰিৰঙী ডিজাইন আছে ।
Jammu Kashmir CM Omar Abdullah refuses to cut tricolour ribbon, wraps it in respect
মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই বিষয়াসকলক দুয়ো মূৰৰ পৰা ফিটাডাল খুলিবলৈ কয় । তাৰ পিছত তেওঁ মেৰিয়াই লৈ সন্মানেৰে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ ক’লে । অৱশ্য়ে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা কাশ্মীৰ হাটত বাকী কাৰ্যবিধি সুকলমেই সম্পন্ন কৰে । এই দৃশ্য় কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হয় এই দৃশ্য়টো ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তিনি বৰণীয়া ফিটাডাল এইদৰে নকটাৰ সিদ্ধান্তৰ আঁৰত আইনী ভিত্তিৰ লগতে সন্মানো আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৭১ৰ অধীনত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কাটিলে সেয়া অবৈধ বুলি গণ্য় কৰা হয় । এই কাৰ্যক অসন্মানজনক বুলি গণ্য কৰা হয় । অৱশ্য়ে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত কোৱা হৈছে যে ত্ৰিৰংগ ডিজাইন বা প্ৰিন্ট থকা কেক, কাগজ বা বস্তু কাটিলে অপৰাধ নহয় । তদুপৰি ইয়াক দেশপ্ৰেমহীন বুলি গণ্য কৰা নহয় যদিও কোনো ভাৰতীয় লোকেই দেশৰ পতাকাখনৰ প্ৰতি অসন্মান কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে ।
লগতে পঢ়ক:সম্ৰাট চৌধৰী বিহাৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী, বুধবাৰে শপতগ্ৰহণ
আম্বেদকাৰ জয়ন্তীত সংবিধান স্থপতিবিদক দেশবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ