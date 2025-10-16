ETV Bharat / bharat

৩২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা জঁপিয়ালে ভাৰতীয় সেনাই, স্বদেশী সামৰিক পেৰাচ্যুটৰ সফল পৰীক্ষণ

আগ্ৰাৰ মালপুৰা ড্ৰপিং জ’নত ৩২,০০০ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ফ্ৰী ফ’ল জাম্প কৰি স্বদেশী সামৰিক যুদ্ধ পেৰাচ্যুটৰ সফল পৰীক্ষণ কৰা হয় ।

Indigenous Military Parachute Tested Successfully in Agra Indian Army Commando Jumps from 32000 Feet
স্বদেশী সামৰিক পেৰাচ্যুটৰ সফল পৰীক্ষণ (DRDO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2025 at 1:19 PM IST

আগ্ৰা: এতিয়াৰে পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ কমাণ্ডোৱে সম্পূৰ্ণ স্বদেশী সামৰিক যুদ্ধ পেৰাচ্যুট ব্যৱহাৰ কৰি ৩২ হাজাৰ ফুট পৰ্যন্ত উচ্চতাৰ পৰা জঁপিয়াই যাব পাৰিব । ডি আৰ ডি অ’ৰ দুটা পৰীক্ষাগাৰ, এৰিয়েল ডেলিভাৰী ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট (এ ডি আৰ ডি ই) আৰু বেংগালুৰুৰ ডিফেন্স বায়’-ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ইলেক্ট্ৰ’মেডিকেল লেবৰেটৰীয়ে যৌথভাৱে এই মিলিটাৰী কম্বেট পেৰাচ্যুট চিষ্টেম প্ৰস্তুত কৰিছে ।

আগ্ৰাৰ মালপুৰা ড্ৰপিং জ’নত ৩২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ফ্ৰী ফল জাম্প কৰি স্বদেশী সামৰিক কম্বেট পেৰাচ্যুটৰ সফল পৰীক্ষণ কৰা হয় । থলুৱা সামৰিক যুদ্ধ পেৰাচ্যুট ব্যৱহাৰ কৰি উইং কমাণ্ডাৰ বিশাল লখেশ, এম ডব্লিউ অ’ আৰ জে সিং আৰু এম ডব্লিউ অ’ বিবেক তিৱাৰীয়ে সফল কম্বেট ফ্ৰী ফল জাম্প কৰে ।

বৰ্তমান ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত এয়া সৰ্বাধিক নিয়োগ । এই থলুৱা সামৰিক যুদ্ধ পেৰাচ্যুট ব্যৱস্থাত কম গতিৰ অৱতৰণ, উন্নত ষ্টিয়াৰিং আৰু নিখুঁত নেভিগেচনৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

৩২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা জঁপিয়ালে ভাৰতীয় সেনাই (DRDO)
স্বদেশী সামৰিক পেৰাচ্যুটৰ সফল পৰীক্ষণ (DRDO)

ডি আৰ ডি অ’ৰ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে থলুৱা সামৰিক যুদ্ধ পেৰাচ্যুট ব্যৱস্থাৰ সফলতাই বিদেশী পেৰাচ্যুট ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু মেৰামতিৰ সময় হ্ৰাস কৰিব আৰু যুদ্ধৰ সময়তো ইয়াক অধিক ফলপ্ৰসূ আৰু সঠিক কৰি তুলিব ।

স্বদেশী সামৰিক যুদ্ধ পেৰাচ্যুট ব্যৱহাৰ কৰি ফ্ৰী ফ’ল জাম্প (DRDO)

এ ডি আৰ ডি ইৰ ডেপুটি পি আৰ অ’ সুনীল ছাইনীয়ে কয় যে এই সাফল্যই ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, ভাৰতৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু আধুনিক সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ দিশত এক নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপো চিহ্নিত কৰে । মিলিটাৰী কম্বেট পেৰাচ্যুট চিষ্টেম কম বেগত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

