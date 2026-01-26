ৰামোজী ফিল্ম চিটিত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন
Published : January 26, 2026 at 10:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : সমগ্ৰ দেশতে সোমবাৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ লগতে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু জিলা তথা মহকুমা পৰ্যায়তো চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱস । আনহাতে, প্ৰায়বোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানেও নিজা উদ্যোগত উদযাপন কৰিছে গণৰাজ্য দিৱস । হায়দৰাবাদৰ বিশ্ববিখ্যাত ৰামোজী ফিল্ম চিটিতো সোমবাৰে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক (এমডি) বিজয়েশ্বৰী গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে । আনহাতে, ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁক গাৰ্ড অব অনাৰ প্ৰদান কৰে ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে সকলো কৰ্মচাৰীকে গণৰাজ্য দিৱসৰ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । আনহাতে, গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰি দিয়া ভাষণত তেওঁ ঐক্য আৰু নিষ্ঠাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৰামোজী ফিল্ম চিটি, ঈনাডু, ইটিভি, ইটিভি ভাৰত আৰু ডলফিন হোটেলৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু কৰ্মচাৰীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানটো এক স্মৰণীয় আৰু দেশপ্ৰেমমূলক অনুভূতিৰে জীপাল কৰি তোলে ।
উল্লেখ্য যে ৰামোজী ফিল্ম চিটি হৈছে এছিয়াৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ আৰু বিশ্বৰ বিখ্যাত ফিল্ম ষ্টুডিঅ'সমূহৰ ভিতৰত এটা । বিশাল পৰিধিৰে আৱৰা এই ফিল্ম চিটিত বলিউডৰ লগতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰৰো দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হয় ।
চেৰুকুৰী ৰামোজী ৰাওৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ৰামোজী ফিল্ম চিটি পৰ্যটকৰ বাবেও এক আকৰ্ষণীয় স্থান । ইয়াৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ দেশ-বিদেশৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটক আহে ।