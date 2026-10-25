ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাক চাইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ভুৱনেশ্বৰত আৰবিআইৰ ১৬৯ কোটি টকাৰ ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
By PTI
Published : October 25, 2026 at 8:03 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ (ওড়িশা) : যুদ্ধ এতিয়া কেৱল গতানুগতিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ জৰিয়তে কৰা নহয়, অৰ্থনীতিক লক্ষ্য কৰিও যুদ্ধ চলোৱা হয় । সেয়েহে ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাক 'চাইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী'ৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । দেওবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
ভুৱনেশ্বৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ১৬৯ কোটি টকাৰ ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই প্ৰতিষ্ঠানে ওড়িশা আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ বাবে উন্নয়ন মানে ভাৰতৰ সুষম বিকাশ নিশ্চিত কৰা আৰু গাঁও তথা সৰু সৰু চহৰবোৰৰ বাবে নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰা ।" তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ বেংকিং খণ্ড বৰ্তমান বিশ্বৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম খণ্ডত পৰিণত হৈছে । যাৰ বাবে দেশৰ জনসাধাৰণে ২৪ ঘণ্টাই বেংকিং সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী, পৰম্পৰাগত শিল্পী, পদপথৰ ব্যৱসায়ী আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিক বেংকিং সেৱাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বেংকিং সুবিধা কেৱল মুষ্টিমেয় ধনী আৰু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ বাবেহে আছিল । আগতে তেওঁলোকে সহজে ঋণ লাভ কৰিছিল, আনহাতে দৰিদ্ৰ, মধ্যবিত্ত আৰু মহিলাসকলক এনে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ২০১৪ চনৰ পিছত আমি সুষম পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে কথাবোৰ সলনি হৈছিল । ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড আগতে জনসাধাৰণৰ বাবে বিলাসী সামগ্ৰী আছিল, কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া সকলোৰে বাবে উপলব্ধ ।"
A major step towards a more secure financial system. The RBI's new facilities in Bhubaneswar will strengthen digital infrastructure and cybersecurity capabilities. @RBI https://t.co/ryignasX8k— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যোৱা দশকটো আছিল বেংকিং সেৱাক বঞ্চিতসকলৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ দশক । আগন্তুক দশকটো হ'ব বেংকিং সেৱাক অধিক দক্ষ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য কৰি তোলাৰ দশক ।" খনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইক্ৰ'চিপলৈকে বিভিন্ন খণ্ডত ওড়িশাই নিজৰ ভৱিষ্যৎ লিখিব বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে বহু সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ভুৱনেশ্বৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰা, ওড়িশাৰ ৰাজ্যপাল ব্ৰজমোহন ৰাম, মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝি, কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কনক বৰ্ধন সিং দেও আৰু প্ৰৱতী পৰিদাও উপস্থিত থাকে ।
ମୁଦ୍ରା, ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଓ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଉଠାଦୋକାନୀ, କାରିଗର ଓ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣର ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଥିକ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ରୁପେ କାର୍ଡ ଆଜି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନକୁ ଦେଉଛି ନୂଆ ଶକ୍ତି। Schemes like Mudra, PM SVANidhi and PM Vishwakarma are empowering entrepreneurs, street vendors, artisans and women’s SHGs. Wider access to RuPay cards and digital financial services is strengthening financial inclusion and advancing the vision of Aatmanirbhar Bharat.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 25, 2026
চৰকাৰে এক বিবৃতিত কয় যে এই ডাটা চেণ্টাৰত মিছন-ক্ৰিটিকেল পেমেণ্ট আৰু ছেটেলমেণ্ট চিষ্টেমৰ লগতে অন্যান্য ফ্লেগশ্বিপ পদক্ষেপৰ আয়োজন কৰা হ'ব । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে কয় যে এই ডাটা চেণ্টাৰে ওড়িশাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আৰু অধিক যোগ দিব ।
চৰকাৰে কয় যে ই ডিজিটেল বিত্তীয় সেৱাৰ প্ৰসাৰ, কাৰ্যক্ষমতা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰাত অৰিহণা যোগাব । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰযুক্তি-চালিত বিত্তীয় অৰ্থনীতি বৃদ্ধি পাব পৰাকৈ সুৰক্ষিত ডিজিটেল ভেটি গঢ়ি তুলিব ।
''ବିକାଶର ଅର୍ଥ କେବଳ ବଡ଼ ସହରର ପ୍ରଗତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁଠାରୁ ସହର, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନର ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ଯେପରି ବିକାଶର ଧାରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସୁଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ।'' “Development is not just about the progress of big cities; it is about taking opportunities to every citizen, from villages to cities and to the remotest regions. Balanced development, improved connectivity and access to a dignified life ensure that no one is left behind in the journey of progress. This is the true goal of good governance.” : Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 25, 2026
একেদৰে চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানে সামৰ্থ্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু উদ্যোগ-প্ৰযুক্তি প্ৰশিক্ষণ, গৱেষণা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানিক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব বুলি কোৱা হৈছে । ১৮.৫৫ একৰ ভূমিত বিস্তৃত আৰবিআইৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা ২০২৩ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :