ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাক চাইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ভুৱনেশ্বৰত আৰবিআইৰ ১৬৯ কোটি টকাৰ ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।

PM Modi Inaugurates RBI's Rs 169 Crore Data Centre In Odisha
ভুৱনেশ্বৰত ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (Screengrab: YouTube@NarendraModi)
author img

By PTI

Published : October 25, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভুৱনেশ্বৰ (ওড়িশা) : যুদ্ধ এতিয়া কেৱল গতানুগতিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ জৰিয়তে কৰা নহয়, অৰ্থনীতিক লক্ষ্য কৰিও যুদ্ধ চলোৱা হয় । সেয়েহে ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাক 'চাইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী'ৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । দেওবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

ভুৱনেশ্বৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ১৬৯ কোটি টকাৰ ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই প্ৰতিষ্ঠানে ওড়িশা আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব ।

Prime Minister Narendra Modi during the inauguration of Reserve Bank of India's Rs 169-crore data centre and Cybersecurity Training Institute, in Bhubaneswar. Finance Minister Nirmala Sitharaman, Odisha CM Mohan Charan Majhi also seen
ভুৱনেশ্বৰত ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (PTI)

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ বাবে উন্নয়ন মানে ভাৰতৰ সুষম বিকাশ নিশ্চিত কৰা আৰু গাঁও তথা সৰু সৰু চহৰবোৰৰ বাবে নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰা ।" তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ বেংকিং খণ্ড বৰ্তমান বিশ্বৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম খণ্ডত পৰিণত হৈছে । যাৰ বাবে দেশৰ জনসাধাৰণে ২৪ ঘণ্টাই বেংকিং সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী, পৰম্পৰাগত শিল্পী, পদপথৰ ব্যৱসায়ী আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিক বেংকিং সেৱাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বেংকিং সুবিধা কেৱল মুষ্টিমেয় ধনী আৰু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ বাবেহে আছিল । আগতে তেওঁলোকে সহজে ঋণ লাভ কৰিছিল, আনহাতে দৰিদ্ৰ, মধ্যবিত্ত আৰু মহিলাসকলক এনে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ২০১৪ চনৰ পিছত আমি সুষম পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে কথাবোৰ সলনি হৈছিল । ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড আগতে জনসাধাৰণৰ বাবে বিলাসী সামগ্ৰী আছিল, কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া সকলোৰে বাবে উপলব্ধ ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যোৱা দশকটো আছিল বেংকিং সেৱাক বঞ্চিতসকলৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ দশক । আগন্তুক দশকটো হ'ব বেংকিং সেৱাক অধিক দক্ষ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য কৰি তোলাৰ দশক ।" খনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইক্ৰ'চিপলৈকে বিভিন্ন খণ্ডত ওড়িশাই নিজৰ ভৱিষ্যৎ লিখিব বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে বহু সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ভুৱনেশ্বৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডাটা চেণ্টাৰ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰা, ওড়িশাৰ ৰাজ্যপাল ব্ৰজমোহন ৰাম, মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝি, কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কনক বৰ্ধন সিং দেও আৰু প্ৰৱতী পৰিদাও উপস্থিত থাকে ।

চৰকাৰে এক বিবৃতিত কয় যে এই ডাটা চেণ্টাৰত মিছন-ক্ৰিটিকেল পেমেণ্ট আৰু ছেটেলমেণ্ট চিষ্টেমৰ লগতে অন্যান্য ফ্লেগশ্বিপ পদক্ষেপৰ আয়োজন কৰা হ'ব । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে কয় যে এই ডাটা চেণ্টাৰে ওড়িশাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আৰু অধিক যোগ দিব ।

চৰকাৰে কয় যে ই ডিজিটেল বিত্তীয় সেৱাৰ প্ৰসাৰ, কাৰ্যক্ষমতা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰাত অৰিহণা যোগাব । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰযুক্তি-চালিত বিত্তীয় অৰ্থনীতি বৃদ্ধি পাব পৰাকৈ সুৰক্ষিত ডিজিটেল ভেটি গঢ়ি তুলিব ।

একেদৰে চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানে সামৰ্থ্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, চাইবাৰ সুৰক্ষা আৰু উদ্যোগ-প্ৰযুক্তি প্ৰশিক্ষণ, গৱেষণা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানিক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব বুলি কোৱা হৈছে । ১৮.৫৫ একৰ ভূমিত বিস্তৃত আৰবিআইৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা ২০২৩ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :

বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

BHUBANESWAR RBI DATA CENTRE
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক
চাইবাৰ সুৰক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠা
ভুৱনেশ্বৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.